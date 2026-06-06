বাংলাদেশ পালানোর আগেই জালে ! NIA-র হাতে গ্রেফতার শওকত মোল্লা
বৃহস্পতিবার থেকে পলাতক ছিলেন শওকত । অবশেষে সোনারপুরের কামালগাছি এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয় প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ককে ৷
Published : June 6, 2026 at 7:32 AM IST
ভাঙড়, 6 জুন: অবশেষে গ্রেফতার ক্যানিং পূর্বের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লা । পালিয়েও মিলল না রেহাই ৷ জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)-র জালে ধরা পড়লেন দীর্ঘদিন ধরে চর্চায় থাকা এই তৃণমূল নেতা ।
জানা গিয়েছে, শুক্রবার গভীর রাতে কামালগাজি এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেফতার করে এনআইএ'র আধিকারিকরা । গতকালই তাঁকে 'পলাতক' বলে ঘোষণা করেছিল NIA । এরপর থেকেই বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি এবং নজরদারি আরও জোরদার করা হয় । অবশেষে গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাঁকে আটক করা হয় বলে খবর ।
এনআইএ সূত্রে দাবি, তদন্তের চাপ বাড়তেই দেশ ছাড়ার পরিকল্পনা করেছিলেন শওকত মোল্লা । এমনকী বাংলাদেশে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছিলেন বলেও তদন্তকারী সংস্থার প্রাথমিক অনুমান । সীমান্তবর্তী কয়েকটি রুট নিয়েও খোঁজখবর নিচ্ছিলেন বলে তদন্তে উঠে এসেছে বলে খবর । যদিও এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত শওকত মোল্লা বা তাঁর আইনজীবীর পক্ষ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ।
- এনআইএ-র এক আধিকারিক সংবাদসংস্থা পিটিআই-কে বলেন, "ভাঙড় বোমা বিস্ফোরণ মামলার তদন্তের অংশ হিসেবে আমরা শওকত মোল্লাকে গ্রেফতার করেছি । আজ, অর্থাৎ শনিবার তাঁকে আদালতে পেশ করে এবং পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে ।"
- শওকত মোল্লার মেয়ে সাংবাদিকদের বলেন, "আমার বাবা বাড়িতে ছিলেন না । তিনি ব্যক্তিগত কাজে বাইরে গিয়েছিলেন । তিনি কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন । আমরা (পরিবারের সদস্য ও আমার বাবা) চিংড়িঘাটার কাছে একটি হোটেলে ছিলাম, কামালগাজির আশেপাশে কোথাও ছিলাম না ।"
উল্লেখ্য, ভোটের আগে ভাঙড়ের দক্ষিণ বামুনিয়া এলাকায় বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় তদন্তে নেমে তৃণমূল নেতা তথা ক্যানিং পূর্বের প্রাক্তন বিধায়ক শওকত মোল্লার বাড়িতে হানা দিয়েছিল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা । বুধবার ভোরে জীবনতলায় শওকত মোল্লার বাড়িতে পৌঁছন এনআইএ'র আধিকারিকরা । তবে সেখানে গিয়ে দেখা যায় বাড়িতে তালা ঝুলছে । এরপর তদন্তকারীরা আশপাশের এলাকায় খোঁজখবর নেওয়ার পাশাপাশি তাঁর দলীয় কার্যালয়ে তল্লাশি চালান । দীর্ঘ সময় ধরে চলে জিজ্ঞাসাবাদ ও তথ্য সংগ্রহের কাজ । সেই তল্লাশির 24 ঘণ্টার মধ্যেই অবশেষে শওকতকে গ্রেফতার করা হয় ৷
তদন্তে সহযোগিতা না-করা এবং জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বারবার তলব করা হলেও হাজিরা দেননি বলে অভিযোগ ওঠে দু'বারের তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লার বিরুদ্ধে । প্রথমে তাঁর ছেলেকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয় । কয়েক ঘণ্টা ধরে জেরা করার পর সন্ধ্যায় তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয় । পাশাপাশি শওকতের স্ত্রী ও মেয়ের সঙ্গেও কথা বলেন তদন্তকারীরা । এরপরই এনআইএ শওকতকে পলাতক হিসেবে ঘোষণা করে ।
সংস্থার তরফে নজরদারি আরও বাড়ানো হয় এবং বিভিন্ন জায়গায় সম্ভাব্য লুকিয়ে থাকার আস্তানায় অভিযান চালানো হয় । এলাকাজুড়ে চিরুনি তল্লাশি চালিয়েও সেদিন শওকত মোল্লার সন্ধান মেলেনি । তদন্তকারীদের দাবি, তল্লাশির আগেই তিনি এলাকা ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন ।
অবশেষে কামালগাজিতে গোপন ডেরায় লুকিয়ে থাকার খবর পেয়ে সেখানে হানা দেয় এনআইএ-র বিশেষ দল ৷ দীর্ঘক্ষণ নজরদারির পর তাঁকে গ্রেফতার করা হয় বলে সূত্রের খবর । গ্রেফতারের পর তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বিশেষ আদালতে তোলা হতে পারে বলে জানা গিয়েছে ।
তদন্তকারীরা মনে করছেন, এই গ্রেফতারের ফলে বিস্ফোরক চক্র ও সম্ভাব্য রাজনৈতিক যোগসাজশ নিয়ে তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে আসতে পারে । শওকত মোল্লাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বিস্ফোরণের নেপথ্যে থাকা সম্ভাব্য যোগসূত্র ও ঘটনায় কারা জড়িত, তা খতিয়ে দেখা হবে বলে সূত্রের খবর ।