পৌষমেলার মুখে ভর্ৎসনা পরিবেশ আদালতের, জরিমানা বিশ্বভারতী ও বীরভূম প্রশাসনকে
কঠিন ও তরল বর্জ্য নিয়ন্ত্রণ এবং নিষ্কাশন মামলায় বিশ্বভারতী ও বীরভূম প্রশাসনকে জরিমানা করেছে পরিবেশ আদালত ।
Published : December 22, 2025 at 5:26 PM IST
বোলপুর, 22 ডিসেম্বর: ঐতিহ্যবাহী পৌষমেলা সূচনার ঠিক আগেই জাতীয় পরিবেশ আদালতে চূড়ান্ত ভর্ৎসনার মুখে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ ও বীরভূমের জেলাশাসক ৷ কঠিন ও তরল বর্জ্য নিয়ন্ত্রণ এবং নিষ্কাশন মামলায় বিশ্বভারতী ও বীরভূম প্রশাসনকে জরিমানাও করেছে আদালত । পাশাপাশি, বিশ্বভারতীর কর্মসচিব ও বীরভূমের জেলাশাসককে সশরীরে হাজিরার নির্দেশ দিয়েছে ৷ অর্থাৎ, 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' শান্তিনিকেতনে পৌষমেলার সূচনা লগ্নে আদালতে তিরষ্কৃত বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ ।
পরিবেশ কর্মী সুভাষ দত্ত বলেন, "কঠিন ও তরল বর্জ্য নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশনের কী ব্যবস্থা আছে, এই মর্মে আদলত রিপোর্ট চেয়েছিল । কিন্তু, রিপোর্ট দেওয়া হয়নি ৷ তাই এদিন বিশ্বভারতীর কর্মসচিব ও বীরভূমের জেলাশাসককে তিরষ্কার করে আদালত । জরিমানাও করা হয়েছে, আবার সশরীরে হাজিরার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে ।"
প্রসঙ্গত, শান্তিনিকেতনে ঐতিহ্যবাহী পৌষমেলায় দূষণ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে 2016 ও 2018 সালে জাতীয় পরিবেশ আদালতে দু'টি মামলা করেছিলেন পরিবেশকর্মী সুভাষ দত্ত । সেই দু'টি মামলায় 2017 ও 2020 সালে আদালত বিশ্বভারতীকে নির্দেশ দিয়েছিল তরল ও কঠিন বর্জ্য নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করতে হবে । অভিযোগ, তা করা হয়নি ৷
বিশ্বভারতী পরিবেশ বিধি মেনে কঠিন ও তরল বর্জ্য নিষ্কাশন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে না-করার জন্য জাতীয় পরিবেশ আদালতের তরফে স্বতঃপ্রণোদিত মামলার রুজু করা হয়েছিল । 22 অক্টোবর আদালত নির্দেশ দিয়েছিল, বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ ও রাজ্য সরকার অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট জমা দিক ।কিন্তু, তা সত্ত্বেও জমা পড়েনি রিপোর্ট । এদিন, এই মামলার শুনানি ছিল ৷
'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' শান্তিনিকেতনের পূর্বপল্লির মাঠে 23 ডিসেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী পৌষমেলা । তার আগেই এদিন, বিশ্বভারতীর কর্মসচিব ও বীরভূমের জেলাশাসককে চূড়ান্ত ভর্ৎসনা করে জাতীয় পরিবেশ আদালত । বীরভূমের জেলাপ্রশাসনকে এক লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়েছে ৷ জরিমানা দিতে হবে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষকেও ৷ তবে তার অঙ্কটা কত তা পরে জানানো হবে ৷ এছাড়া, 2026 সালের 21 জানুয়ারি বিশ্বভারতীর কর্মসচিব ও বীরভূমের জেলাশাসককে রিপোর্ট-সহ সশরীরে আদালতে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ মেলার মুখে আদালতে তিরষ্কারে রীতিমতো অস্বস্তিতে দুই কর্তৃপক্ষ ।
এই প্রসঙ্গে বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত জনসংযোগ আধিকারিক অতীগ ঘোষ বলেন, "আদালতে নির্দেশ হাতে এলে মান্যতা দিয়ে পালন করা হবে ।"
উল্লেখ্য, 2017 সালে পরিবেশ আদালতের বিধি নিষেধ মেনে পরিবেশ বান্ধব পৌষমেলা করেছিল বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ । যার ফলে সেবার কোনও মামলা হয়নি । কিন্তু ফের 2018 সালে পৌষমেলার দূষণ নিয়ে পরিবেশকর্মী সুভাষ দত্ত অভিযোগ করেছিলেন, প্রতি বছর পৌষমেলার দূষণই শুধু নয়, বিশ্বভারতীর এলাকায় যে সমস্ত মানুষজন বসবাস করেন তাঁদের কঠিন ও তরল বর্জ্য নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশনের যথাযথ কোনও ব্যবস্থা নেই । এর ফলে পরিবেশ মারাত্মকভাবে দূষিত হচ্ছে ।
এই অভিযোগের ভিত্তিতে জাতীয় পরিবেশ আদালত বিষয়টি খতিয়ে দেখতে একটি কমিটিও গঠন করে দিয়েছিল । পরবর্তীকালে 2020 সালে জাতীয় পরিবেশ আদালত বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিল, আইন মোতাবেক কঠিন ও তরল বর্জ্য পদার্থের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা করতে হবে । কিন্তু তা না-হওয়ায় পুনরায় এই বিষয়ে মামলা রুজু করেছিলেন সুভাষ দত্ত । তাতে পরিবেশ আদালত বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষকে তিন সপ্তাহের মধ্যে হলফনামা দিয়ে উক্ত নিরীক্ষণ রিপোর্টের উপর তাদের বক্তব্য জানাতে নির্দেশ দিয়েছিল । কিন্তু, এত কিছু পরেও কর্তৃপক্ষ কঠিন ও তরল বর্জ্য নিষ্কাশনের ব্যাপারে কোনও পদক্ষেপ করেনি বলে অভিযোগ ।
পরিবেশ আদালতে মামলাটি দীর্ঘদিন চলতে থাকে । 2023 সালে আদালত নির্দেশ দিয়েছিল, কঠিন ও তরল বর্জ্য নিষ্কাশনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা 2024 সালের 31 ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ করতে হবে । কিন্তু, সে কাজ হয়নি বলে অভিযোগ । আর বিশ্বভারতীর চতুর্দিকে কোনও নিকাশি ব্যবস্থাও নেই ।
এরপরেই ক্ষুব্ধ হয়ে আদালত বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ ও বীরভূমের জেলা প্রশাসনের বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করেছিল ৷