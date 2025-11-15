ETV Bharat / state

'বেআইনি' সোনাঝুরি হাট কার অনুমতিতে বসে ? বন দফতরকে সময় বেঁধে দিল আদালত

সোনাঝুরি জঙ্গলে খোয়াই হাট কার কোন সরকারি দফতরের অনুমতিতে বসে ? 4 সপ্তাহের মধ্যে হলফনামা দিতে হবে, জানাল জাতীয় পরিবেশ আদালত ৷

SANTINIKETAN SONAJHURI HAAT
সোনাঝুরি হাট (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 15, 2025 at 7:51 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

বোলপুর, 15 নভেম্বর: সরকারের কোন দফতরের নির্দেশে বসে শান্তিনিকেতনে সোনাঝুরি জঙ্গলে খোয়াই হাট ? 4 সপ্তাহের মধ্যে হলফনামা দিয়ে বন দফতরকে জানানোর নির্দেশ দিল জাতীয় পরিবেশ আদালত ৷ আগামী 2026 সালের 20 জানুয়ারি এই মামলার চূড়ান্ত শুনানি রয়েছে ।

বন দফতরের জায়গায় ব্যবসায়িক সোনাঝুরির হাট 'বেআইনি' বলে মামলা রুজু করেন পরিবেশ কর্মী সুভাষ দত্ত ৷ তিনি বলেন, "আগেই বন দফতর হলফনামা দিয়ে জানিয়েছে যে, তাদের জায়গায় একটি হাট বসে ৷ আমি চ্যালেঞ্জ করেছিলাম, প্রশ্ন তুলেছিলাম সরকারের কোন দফতরের অনুমতিতে এই হাট বসে ? আমার প্রশ্নেরই উত্তর বন দফতরের কাছে চেয়েছে আদালত । বন দফতরকে জানাতে হবে সরকারের কোন দফতরের নির্দেশে সোনাঝুরি জঙ্গলে হাট বসে। আর ক'য়েকটি বেআইনি রিসর্টও আছে সেখানে ।"

সোনাঝুরির হাট 'বেআইনি' বলে মামলা রুজু করেছেন পরিবেশ কর্মী সুভাষ দত্ত (ইটিভি ভারত)

সোনাঝুরি'র হাট বেআইনি ?

বন দফতরের জায়গায় ব্যবসায়িক হাট সম্পূর্ণ 'বেআইনি'। বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ-সহ বনভূমি রক্ষণাবেক্ষণ আইন অনুযায়ী শান্তিনিকেতনের সোনাঝুরি জঙ্গলে খোয়াই হাটটি বসতেই পারে না ৷ এই মর্মে মে মাসে জাতীয় পরিবেশ আদালতে একটি মামলা করেছিলেন পরিবেশ কর্মী সুভাষ দত্ত। সেই মামলার প্রেক্ষিতে আদালত বন দফতর-সহ রাজ্যের দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদকে হলফনামা চেয়েছিল ৷ 15 সেপ্টেম্বর দুই তরফেই হলফনামা জমা পড়েছিল আদালতে । তারে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ কার্যত স্বীকার করে নিয়েছিল যে, জঙ্গলের মধ্যে প্লাস্টিক, আবর্জনা পড়ে থাকে ৷ জঙ্গলেই চারচাকা-সহ বাইক পার্ক করা হয়, হোটেল-রিসর্ট থেকে অপরিশোধিত বর্জ্য পদার্থ জঙ্গলেই ফেলা হয় ৷ হোটেল-রিসর্টগুলির কাছে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের কোনও ছাড়পত্র নেই ৷

SANTINIKETAN SONAJHURI HAAT
সোনাঝুরির হাট (ইটিভি ভারত)

সরকারের কোন দফতরের নির্দেশে বসে সোনাঝুরির হাট ?

একইভাবে জাতীয় পরিবেশ আদালতে হলফনামা দিয়ে বন দফতর জানিয়েছিল, একটি হাট বসে জঙ্গলে, কিছু গাছ নষ্ট হয়েছে, জঙ্গলে পার্কিং হয় প্রভৃতি। তবে বন দফতর জাতীয় পরিবেশ আদালতে জানাতে পারেনি, সরকারের কোন দফতরের নির্দেশে বা অনুমতিতে শান্তিনিকেতনের সোনাঝুরি জঙ্গলে মধ্যে খোয়াই হাটটি বসে।

পরিবেশ কর্মীর হলফনামা

এরপরেই পরিবেশ কর্মী সুভাষ দত্ত ফের আদালতে একটি হলফনামা দিয়ে প্রশ্ন তোলেন সরকারের কোন দফতরের অনুমতিতে জঙ্গলের মধ্যে ব্যবসায়িক হাট বসে ? এই প্রশ্নের উত্তর আদালত বন দফতরের কাছে চায় ৷ 4 সপ্তাহের মধ্যে বন দফতরকে হলফনামা দিয়ে জাতীয় পরিবেশ আদালতকে জানাতে হবে সরকারের কোন দফতরের অনুমতিতে সোনাঝুরির হাট বসে ৷ এই হলফনামা পাওয়ার পর 2026 সালের 20 জানুয়ারি এই মামলার চূড়ান্ত শুনানি হবে বলে জানিয়েছেন, বিচারক অরুণ কুমার ত্যাগী।

SANTINIKETAN SONAJHURI HAAT
জঙ্গলেই চারচাকা-সহ বাইক পার্ক করা হয় (ইটিভি ভারত)

25 বছর আগে শুরু হয় সোনাঝুরির হাট

উল্লেখ্য, 2000 সালে শান্তিনিকেতনের সোনাঝুরি জঙ্গলের মনোরম পরিবেশে একটি হাট বসিয়েছিলেন প্রয়াত প্রবীণ আশ্রমিক শ্যামলী খাস্তগীর। সেই সময় সপ্তাহে মাত্র একদিন শনিবার, একবেলা জঙ্গলের মধ্যে একটি হাট বসত ৷ স্থানীয় আদিবাসী মানুষজন-সহ শিল্পীরা তাঁদের হাতের তৈরি শিল্প সামগ্রী পসরা সাজিয়ে বসতেন ৷ তাও গুটিকতক শিল্পী ৷

SANTINIKETAN SONAJHURI HAAT
বন দফতরকে সময় বেঁধে দিয়েছে জাতীয় পরিবেশ আদালত (ইটিভি ভারত)

বর্তমানে জঙ্গলের পরিবেশ ধ্বংস হচ্ছে

রাজ্যে পালা বদলের পরপরই হাটের চেহারা অন্য রূপ নেয় ৷ বাইরে থেকে মানুষজন কাঁথাস্টিচের শাড়ি, পোশাক-সহ গয়না, চেয়ার-সহ অন্যান্য সামগ্রী এনে বসতে শুরু করেন ৷ বিশেষ করে 2016-17 সাল থেকে কার্যত জঙ্গলের পরিবেশ ধ্বংস করে হাটটি বৃহৎ আকার নেয় ৷ সপ্তাহের 1 দিনের বদলে প্রায় দিনই হাট বসে ৷ বর্তমানে কমপক্ষে 1800 দোকান বসে সোনাঝুরি জঙ্গলের মধ্যে ৷ প্রতিদিনই হাজারো পর্যটকের ঢল নামে ৷ জঙ্গলের পরিবেশ ধ্বংস করে যথেচ্ছ প্ল্যাস্টিক যত্রতত্র পড়ে থাকে, আবর্জনার স্তূপও চোখে পড়ে ৷

নজর নেই শান্তিনিকেতন পুলিশের

এমনকী, জঙ্গলের ছোট ছোট গাছ মারিয়ে দিয়ে চারচাকা গাড়ি, বাইক ঢুকিয়ে দেওয়া হয় ৷ জঙ্গলের মধ্যেই অস্থায়ী খাবারের বহু দোকান গড়ে উঠেছে। এই সব ক্ষেত্রে কোনওপ্রকার নজর নেই বন দফতর-সহ বোলপুর পুরসভা ও শ্রীনিকেতন-শান্তিনিকেতন উন্নয়ন পর্ষদের ৷ নজর নেই শান্তিনিকেতন থানার পুলিশেরও ৷ এছাড়াও, এই হাট থেকে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে টাকা আদায়ের অভিযোগও রয়েছে। এই টাকা সরকারের কোন খাতে জমা পড়ে তারও সদুত্তর নেই কোনও দফতরের কাছে ৷

SANTINIKETAN SONAJHURI HAAT
সরকারের কোন দফতরের অনুমতিতে জঙ্গলের মধ্যে ব্যবসায়িক হাট বসে ? (ইটিভি ভারত)

'বেআইনি' হাটের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে আদালতে রায়ের উপর

তাই বন দফতরের জায়গায় সোনাঝুরির খোয়াই হাট যে 'বেআইনি', এই মর্মেই জাতীয় পরিবেশ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন পরিবেশ কর্মী সুভাষ দত্ত। বর্তমানে এই 'বেআইনি' হাটের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে আদালতে রায়ের উপর।

TAGGED:

পরিবেশ কর্মী সুভাষ দত্ত
সোনাঝুরি হাট
SONAJHURI HAAT
NATIONAL GREEN TRIBUNAL
SANTINIKETAN SONAJHURI HAAT

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

প্রাথমিকে 32 হাজার চাকরির নিয়োগ-দুর্নীতিতে জড়িত অভিষেক ! রাজ্যকে প্রশ্ন হাইকোর্টের

SIR চালু হওয়ায় ফ্রিজ ভোটার তালিকা, নতুনরা কীভাবে নাম তুলবেন ? জেনে নিন

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.