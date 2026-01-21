ETV Bharat / state

বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ ও বীরভূম প্রশাসনকে ফের তীব্র ভর্ৎসনা পরিবেশ আদালতের

এর আগে ঐতিহ্যবাহী পৌষমেলা সূচনার মুখে কঠিন ও তরল বর্জ্য নিয়ন্ত্রণ-নিষ্কাশন মামলায় বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ ও বীরভূমের জেলাশাসককে চূড়ান্ত ভর্ৎসনা করেছিল জাতীয় পরিবেশ আদালত ৷

Visva Bharati Authorities
বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 21, 2026 at 7:37 PM IST

3 Min Read
বোলপুর, 21 জানুয়ারি: আবার একবার জাতীয় পরিবেশ আদালতে তীব্র ভর্ৎসনার মুখে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ ও বীরভূম জেলা প্রশাসন। কঠিন ও তরল বর্জ্য নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন সংক্রান্ত 2016 সালের মামলায় এদিন ভার্চুয়ালি হাজির ছিলেন বিশ্বভারতী কর্মসচিব বিকাশ মুখোপাধ্যায় ও বীরভূম জেলাশাসক ধবল জৈন।

9 বছরেও বর্জ্য নিষ্কাশনের জন্য কেন এখনও পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা গেল না, প্রশ্ন করে রীতিমতো তিরস্কার করে আদালত । দ্রুত পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না-করলে আদালত বড় রকম পদক্ষেপ নেবে। 31 মার্চ ফের এই মামলার শুনানি জাতীয় পরিবেশ আদালতে । এ প্রসঙ্গে বীরভূম জেলাশাসক ধবল জৈন বলেন, "আদালতে নির্দেশ মতই আলোচনা করে কাজ করা হবে।"

মামলাকারী পরিবেশ কর্মী সুভাষ দত্ত বলেন, "আবারও আদালত চূড়ান্ত ভর্ৎসনা করেছে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ ও বীরভূম জেলাশাসককে ৷ আদালত বলেছে 9 বছরেও কেন কোনও ব্যবস্থা করা গেল না ? আর কতদিন অপেক্ষা করতে হবে ৷ এই ভাবে চলতে পারে না ৷ আমরা কি এক এক করে মুখ্যসচিব থেকে মন্ত্রীদের তলব করব ? কেন একটা পরিকাঠামো থাকবে না। দ্রুত ব্যবস্থা করুন ৷"

Visva Bharati Campus Area
বিশ্বভারতীর কঠিন ও তরল বর্জ্য নিয়ন্ত্রণ-নিষ্কাশন মামলা (ইটিভি ভারত)

শান্তিনিকেতনে ঐতিহ্যবাহী পৌষমেলায় দূষণ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে 2016 ও 2018 সালে জাতীয় পরিবেশ আদালতে দু'টি মামলা করেছিলেন পরিবেশকর্মী সুভাষ দত্ত । সেই দু'টি মামলায় 2017 ও 2020 সালে আদালত বিশ্বভারতীকে নির্দেশ দিয়েছিল তরল ও কঠিন বর্জ্য নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তা করা হয়নি বলে অভিযোগ।

Visva Bharati Campus Area
31 মার্চ ফের এই মামলার শুনানি জাতীয় পরিবেশ আদালতে (ইটিভি ভারত)

বিশ্বভারতী পরিবেশ বিধি মেনে কঠিন ও তরল বর্জ্য নিষ্কাশন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে না-করার জন্য জাতীয় পরিবেশ আদালতের তরফে স্বতঃপ্রণোদিত মামলার রুজু করা হয়েছিল । 2025 সালের 22 অক্টোবর, আদালত নির্দেশ দিয়েছিল বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ ও রাজ্য সরকার অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট জমা দেওয়ার ৷ কিন্তু, এখনও সেই রিপোর্ট নাকি আদালতে জমাই পরেনি ৷

Visva Bharati Authorities
তীব্র ভর্ৎসনা পরিবেশ আদালতের (ইটিভি ভারত)

এদিন, মামলার শুনানি ছিল ৷ তাতে ভার্চুয়ালি হাজিরা দিয়েছিলেন বিশ্বভারতীর কর্মসচিব বিকাশ মুখোপাধ্যায় ও বীরভূম জেলাশাসক । আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, দুই কর্তৃপক্ষকেই তীব্র ভর্ৎসনা করেছেন বিচারকরা ৷ 9 বছরেও কেন বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ ও বীরভূম জেলা প্রশাসন কঠিন ও তরল বর্জ্য নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশনের কোনও ব্যবস্থা করতে পারল না ৷ এই প্রশ্ন তোলে পরিবেশ আদালত ৷ বিশ্বভারতীর যুক্তি, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের কাছে আর্থিক সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে এই পরিকাঠামো জন্য ৷ এর উত্তরে আদালত জানায়, বিশ্বভারতীতে বাকি কাজ চলছে কীভাবে । দ্রুত পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না-করলে আদালত বড় রকম পদক্ষেপ করবে ৷ 31 মার্চ ফের এই মামলার শুনানি ৷

Visva Bharati Authorities
বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষকে ভর্ৎসনা (ইটিভি ভারত)

উল্লেখ্য, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী ইউনেসকোর 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' তকমা পেয়েছে 2023 সালের 17 সেপ্টেম্বর । বিশ্বভারতী পরিবেশ বান্ধব হিসাবেই পরিচিত ৷ কিন্তু, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্দিকে নেই পর্যাপ্ত নিকাশি ব্যবস্থা, নেই বর্জ্য পদার্থ পৃথকীকরণের ব্যবস্থা, নেই বর্জ্য পদার্থ নিয়ন্ত্রের কোন পরিকাঠামো। যা নিয়ে বার বার প্রশ্ন উঠেছে । আদালত বহুবার মুখ পুড়েছে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের । আবারও একবার চূড়ান্ত ভর্ৎসনার মুখে কবিগুরুর প্রাণের এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ৷ যদিও, এই প্রসঙ্গে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ কোনও মন্তব্য করেনি ৷

