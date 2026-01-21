বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ ও বীরভূম প্রশাসনকে ফের তীব্র ভর্ৎসনা পরিবেশ আদালতের
এর আগে ঐতিহ্যবাহী পৌষমেলা সূচনার মুখে কঠিন ও তরল বর্জ্য নিয়ন্ত্রণ-নিষ্কাশন মামলায় বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ ও বীরভূমের জেলাশাসককে চূড়ান্ত ভর্ৎসনা করেছিল জাতীয় পরিবেশ আদালত ৷
Published : January 21, 2026 at 7:37 PM IST
বোলপুর, 21 জানুয়ারি: আবার একবার জাতীয় পরিবেশ আদালতে তীব্র ভর্ৎসনার মুখে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ ও বীরভূম জেলা প্রশাসন। কঠিন ও তরল বর্জ্য নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন সংক্রান্ত 2016 সালের মামলায় এদিন ভার্চুয়ালি হাজির ছিলেন বিশ্বভারতী কর্মসচিব বিকাশ মুখোপাধ্যায় ও বীরভূম জেলাশাসক ধবল জৈন।
9 বছরেও বর্জ্য নিষ্কাশনের জন্য কেন এখনও পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা গেল না, প্রশ্ন করে রীতিমতো তিরস্কার করে আদালত । দ্রুত পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না-করলে আদালত বড় রকম পদক্ষেপ নেবে। 31 মার্চ ফের এই মামলার শুনানি জাতীয় পরিবেশ আদালতে । এ প্রসঙ্গে বীরভূম জেলাশাসক ধবল জৈন বলেন, "আদালতে নির্দেশ মতই আলোচনা করে কাজ করা হবে।"
মামলাকারী পরিবেশ কর্মী সুভাষ দত্ত বলেন, "আবারও আদালত চূড়ান্ত ভর্ৎসনা করেছে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ ও বীরভূম জেলাশাসককে ৷ আদালত বলেছে 9 বছরেও কেন কোনও ব্যবস্থা করা গেল না ? আর কতদিন অপেক্ষা করতে হবে ৷ এই ভাবে চলতে পারে না ৷ আমরা কি এক এক করে মুখ্যসচিব থেকে মন্ত্রীদের তলব করব ? কেন একটা পরিকাঠামো থাকবে না। দ্রুত ব্যবস্থা করুন ৷"
শান্তিনিকেতনে ঐতিহ্যবাহী পৌষমেলায় দূষণ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে 2016 ও 2018 সালে জাতীয় পরিবেশ আদালতে দু'টি মামলা করেছিলেন পরিবেশকর্মী সুভাষ দত্ত । সেই দু'টি মামলায় 2017 ও 2020 সালে আদালত বিশ্বভারতীকে নির্দেশ দিয়েছিল তরল ও কঠিন বর্জ্য নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তা করা হয়নি বলে অভিযোগ।
বিশ্বভারতী পরিবেশ বিধি মেনে কঠিন ও তরল বর্জ্য নিষ্কাশন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে না-করার জন্য জাতীয় পরিবেশ আদালতের তরফে স্বতঃপ্রণোদিত মামলার রুজু করা হয়েছিল । 2025 সালের 22 অক্টোবর, আদালত নির্দেশ দিয়েছিল বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ ও রাজ্য সরকার অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট জমা দেওয়ার ৷ কিন্তু, এখনও সেই রিপোর্ট নাকি আদালতে জমাই পরেনি ৷
এদিন, মামলার শুনানি ছিল ৷ তাতে ভার্চুয়ালি হাজিরা দিয়েছিলেন বিশ্বভারতীর কর্মসচিব বিকাশ মুখোপাধ্যায় ও বীরভূম জেলাশাসক । আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, দুই কর্তৃপক্ষকেই তীব্র ভর্ৎসনা করেছেন বিচারকরা ৷ 9 বছরেও কেন বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ ও বীরভূম জেলা প্রশাসন কঠিন ও তরল বর্জ্য নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশনের কোনও ব্যবস্থা করতে পারল না ৷ এই প্রশ্ন তোলে পরিবেশ আদালত ৷ বিশ্বভারতীর যুক্তি, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের কাছে আর্থিক সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে এই পরিকাঠামো জন্য ৷ এর উত্তরে আদালত জানায়, বিশ্বভারতীতে বাকি কাজ চলছে কীভাবে । দ্রুত পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না-করলে আদালত বড় রকম পদক্ষেপ করবে ৷ 31 মার্চ ফের এই মামলার শুনানি ৷
উল্লেখ্য, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী ইউনেসকোর 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' তকমা পেয়েছে 2023 সালের 17 সেপ্টেম্বর । বিশ্বভারতী পরিবেশ বান্ধব হিসাবেই পরিচিত ৷ কিন্তু, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্দিকে নেই পর্যাপ্ত নিকাশি ব্যবস্থা, নেই বর্জ্য পদার্থ পৃথকীকরণের ব্যবস্থা, নেই বর্জ্য পদার্থ নিয়ন্ত্রের কোন পরিকাঠামো। যা নিয়ে বার বার প্রশ্ন উঠেছে । আদালত বহুবার মুখ পুড়েছে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের । আবারও একবার চূড়ান্ত ভর্ৎসনার মুখে কবিগুরুর প্রাণের এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ৷ যদিও, এই প্রসঙ্গে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ কোনও মন্তব্য করেনি ৷