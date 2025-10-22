বর্জ্য নিষ্কাশনে পরিবেশ আদালতে ধাক্কা বিশ্বভারতীর, চূড়ান্ত রিপোর্ট তলব

বর্জ্য নিষ্কাশনে পরিবেশ আদালতে ধাক্কা বিশ্বভারতীর, চূড়ান্ত রিপোর্ট তলব
চলতি বছরের 31 জানুয়ারির মধ্যে বিশ্বভারতীকে চূড়ান্ত রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল জাতীয় পরিবেশ আদালত । না-করার কারণে আদালত স্বতঃপ্রণোদিত মামলার রুজু করে ৷
Published : October 22, 2025 at 5:16 PM IST
বোলপুর, 22 অক্টোবর: বিশ্বভারতীতে তরল ও কঠিন বর্জ্য পৃথকীকরণ ও নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নেই কেন ? স্বতঃপ্রণোদিত মামলা করে 2 মাসের মধ্যে বিশ্বভারতী ও রাজ্য সরকারের কাছে রিপোর্ট তলব করল জাতীয় পরিবেশ আদালত ৷ 22 ডিসেম্বর ফের এই মামলার শুনানি ।
এই প্রসঙ্গে বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত জনসংযোগ আধিকারিক অতিগ ঘোষ বলেন, "পরিবেশ আদালত একটা সুয়োমোটো মামলা করেছে ৷ পৌষমেলায় পরিবেশ সংক্রান্ত ক্লিয়ারেন্স পায়নি। রাজ্য প্রশাসনের কাছেও একটা রিপোর্ট চেয়েছে ৷ তবে আমরা রিপোর্ট দিয়েছিলাম ৷ কোথাও একটা কমিউনিকেশন গ্যাপ হচ্ছে । মহামান্য আদালত যখন তথ্য চেয়েছে, আমরা আবারও সময় মতো রিপোর্ট দেব।"
শান্তিনিকেতনে ঐতিহ্যবাহী পৌষমেলায় দূষণ সংক্রান্ত বিষয় 2016 ও 2018 সালে সালে জাতীয় পরিবেশ আদালতে নিয়ে দু'টি মামলা করেছিলেন পরিবেশকর্মী সুভাষ দত্ত। সেই দু'টি মামলায় 2017 ও 2020 সালে আদালত বিশ্বভারতীকে নির্দেশ দিয়েছিল তরল ও কঠিন বর্জ্য নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করতে হবে ৷
বিশ্বভারতী পরিবেশ বিধি মেনে কঠিন ও তরল বর্জ্য নিষ্কাশন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে না-করার জন্য এবার জাতীয় পরিবেশ আদালতের তরফে স্বতঃপ্রণোদিত মামলার রুজু করে দু'মাসের মধ্যে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ ও রাজ্য সরকারকে অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট জমা করার নির্দেশ দিয়েছে ৷ আর এতেই বিশ্বভারতীর অন্দরে জোর গুঞ্জন শুরু হয়েছে ।
2017 সালে পরিবেশ আদালতের বিধি নিষেধ মেনে পরিবেশ বান্ধব পৌষমেলা করেছিল কর্তৃপক্ষ। যার ফলে সেবার কোন মামলা হয়নি। কিন্তু ফের 2018 সালে পৌষমেলার দূষণ নিয়ে পরিবেশকর্মী সুভাষ দত্ত অভিযোগ করেন, প্রতি বছর পৌষমেলার দূষণই শুধু নয় বিশ্বভারতীর এলাকায় যে সমস্ত মানুষজন বসবাস করেন তাদের কঠিন ও তরল বর্জ্য নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশনের যথাযথ কোনও ব্যবস্থা নেই । এর ফলে পরিবেশ মারাত্মকভাবে দূষিত হচ্ছে । এই অভিযোগের ভিত্তিতে জাতীয় পরিবেশ আদালত বিষয়টি খতিয়ে দেখতে একটি কমিটিও গঠন করে দিয়েছিল।
পরবর্তীকালে 2020 সালে জাতীয় পরিবেশ আদালত বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিল আইন মোতাবেক কঠিন ও তরল বর্জ্য পদার্থের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা করতে হবে । কিন্তু তা না-হওয়ায় পুনরায় এই বিষয়ে মামলা রুজু করেন সুভাষ দত্ত ৷ তাতে পরিবেশ আদালত বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষকে তিন সপ্তাহের মধ্যে হলফনামা দিয়ে উক্ত নিরীক্ষণ রিপোর্টের উপর তাদের বক্তব্য জানাতে নির্দেশ দেয়। কিন্তু এত কিছু পরেও কর্তৃপক্ষ কঠিন ও তরল বর্জ্য নিষ্কাশনের ব্যাপারে কোনও পদক্ষেপ করেনি বলে অভিযোগ।
পরিবেশ আদালতে মামলাটি দীর্ঘদিন চলতে থাকে । 2013 সালে আদালত নির্দেশ দেয় কঠিন ও তরল বর্জ্য নিষ্কাশনের ব্যবস্থাপনার কাজ 2024 সালের 31 ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ করতে হবে । কিন্তু, সে কাজ হয়নি বলে অভিযোগ । আর বিশ্বভারতীর চতুর্দিকে কোন নিকাশি ব্যবস্থাও নেই ৷
এই প্রসঙ্গে পরিবেশকর্মী সুভাষ দত্ত বলেন, "জাতীয় পরিবেশ আদালত সঠিক তথ্য পায়নি তাই, যে নির্দেশ দিয়েছিল তা পালন না-করায় সুয়োমোটো মামলা রুজু করেছে ৷ আর চূড়ান্ত রিপোর্ট তলব করেছে বিশ্বভারতী ও রাজ্য সরকারের কাছ থেকে । তরল ও কঠিন বর্জ্য নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা কী করা হয়েছে ? কী পদক্ষেপ নিয়েছে বিশ্বভারতী ? এই সংক্রান্ত রিপোর্ট আদালতে জমা দিতে হবে ।"
পরিবেশ আদালত বিশ্বভারতীকে নির্দেশ দিয়েছিল 2025 সালের 31 জানুয়ারির মধ্যে এই সংক্রান্ত বিষয়ে চূড়ান্ত রিপোর্ট জমা করতে হবে । কিন্তু, বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ তা না-করার কারণে পরিবেশ আদালত এই বিষয়ে স্বতঃপ্রণোদিত মামলার রুজু করে। আদালত রাজ্য সরকার ও বিশ্বভারতীকে দু'মাসের মধ্যে এই বিষয়ে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, তার অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট জমা করার নির্দেশ দিয়েছে । আর এই নিয়ে আদালতে পরবর্তী শুনানি 22 ডিসেম্বরে ৷
উল্লেখ্য, 2023 সালের 17 সেপ্টেম্বর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশ্বভারতীকে 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' তকমা দিয়েছে ইউনেসকো। বিশ্বের একমাত্র চলমান বিশ্ববিদ্যালয় এটি ৷ এই বিশ্বভারতী পরিবেশ বান্ধব হিসাবেই পরিচিত । চতুর্দিকে গাছগাছালির মনোরম পরিবেশ ৷ কিন্তু, এই বিশ্বভারতীর চতুর্দিকে নেই কোন নিকাশি ব্যবস্থা ৷ তাই তরল ও কঠিন বর্জ্য পৃথকীকরণ-সহ নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়েছে জাতীয় পরিবেশ আদালত। সময় মতই রিপোর্ট জমা দেওয়া হবে জানিয়েছে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ ৷