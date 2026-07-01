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এক চোখ কেড়েছে ক্যানসার, অভিজ্ঞতা-মনের জোরে আজও রোগীর সেবায় শতায়ু চিকিৎসক

দীর্ঘ 76 বছর ধরে ডাক্তারি করছেন ৷ আজও এলাকার মানুষের কাছে তিনি 'সাক্ষাৎ ভগবান' ! খোঁজ নিলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি পলাশ মুখোপাধ্যায়

Dr K G Mukherjee
অভিজ্ঞতা-মনের জোরে আজও রোগীর সেবায় শতায়ু চিকিৎসক কালীগোপাল মুখোপাধ্যায় (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 1, 2026 at 5:15 PM IST

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পাণ্ডুয়া, 30 জুন: বাবা ছিলেন, ইংরেজ আমলের গোল্ড মেডেলিস্ট চিকিৎসক । বাবার পথ অনুসরণ করে মুমূর্ষ রোগীদের সেবা করার জন্য চিকিৎসকের পেশাকেই বেছে নিয়েছিলেন পাণ্ডুয়ার ডাক্তার কালীগোপাল মুখোপাধ্যায় । একমাস হল 99 পেরিয়ে 100 বছরে পা দিয়েছেন । ক্যানসার এক চোখ কেড়ে নিয়েছেন তাঁর ৷ সাবলীলভাবে কথা বলতে পারেন না এখন, ওয়াকার নিয়ে হাঁটতে হয় তাঁকে । শারীরিক নানা প্রতিবান্ধকতাতেও এই বয়সে দু'বেলা চিকিৎসা করে যাচ্ছেন এই শতায়ু চিকিৎসক। বর্তমানে তাঁকে সাহায্য করেন তাঁর ছেলে সৌম্য মুখোপাধ্যায়।

1927 সালের 5 মে বর্ধমানের ছোট বহরকুলি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন কালীগোপাল । এক শতক বছর পেরিয়ে শরীরের চামড়া গিয়েছে কুচকে, কালো চুল সাদা হয়ে গিয়েছে । কাঁপা কাঁপা গলায় কথা বলেন খুব আস্তে । পান্ডুয়ার স্টেশন রোডের বিডিও অফিস সংলগ্ন এলাকায় নিজের বাড়িতেই চিকিৎসা করেন ডাক্তার কালীগোপাল, যিনি একশো বছর পেরিয়েও প্রমাণ করে চলেছেন, 'বয়স শুধু সংখ্যা মাত্র' ।

আজও এলাকার মানুষের কাছে তিনি 'সাক্ষাৎ ভগবান' (ইটিভি ভারত)

হাতে গ্লাভস, গলায় স্টেথোস্কোপ । কালীগোপাল মুখোপাধ্যায়ের বাবা পাঁচু গোপাল মুখোপাধ্যায় ছিলেন ইংরেজ আমলের গোল্ড মেডেলিস্ট চিকিৎসক । বাবার অনুপ্রেরণাতে গ্রামের দরিদ্র মানুষের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেন কালীগোপাল । বর্ধমান থেকে স্কুল শিক্ষার পাঠ শেষ করার পর চিকিৎসক হয়ে ওঠার জন্য আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে এমবিবিএস পড়ার সুযোগ পান । সেখান থেকে এমবিবিএস এবং ডিটিএম অ্যান্ড এইচ ডিগ্রি অর্জন করে চিকিৎসা জগতে এসেছিলেন 1950 সালে ।

প্রথমে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে হাউস স্টাফ হিসেবে ছিলেন । পরবর্তীতে চিকিৎসা সূত্রে হুগলির পান্ডুয়া জামগ্রামে আসেন । তারপর থেকেই পাণ্ডুয়ার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যান কালীগোপাল । কারণ, তাঁর বাবার ইচ্ছা ছিল গ্রামের মানুষের সেবা করার । ধীরে ধীরে পান্ডুয়ার মফস্বল এলাকায় এবং প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষদের চিকিৎসা করে বেশ সুনাম অর্জন করেন তিনি। দীর্ঘদিনের সেবায় পান্ডুয়ায় ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন ডাক্তার কালীগোপাল মুখোপাধ্যায় ।

Dr K G Mukherjee
ওয়াকার নিয়ে হাঁটতে হয় চিকিৎসক কালীগোপাল মুখোপাধ্যায়কে (ইটিভি ভারত)

প্রথমে 5 টাকায় রোগী দেখতেন ডাক্তারবাবু । ধীরে ধীরে তা বাড়তে থাকে । তবে এমনও একটা সময় গিয়েছে, যখন বিনা পয়সায় রোগীদের চিকিৎসা করেছেন কালীগোপাল মুখোপাধ্যায়। আজ থেকে আট দশক আগে চিকিৎসা জগতে যখন রক্ত পরীক্ষা, ইসিজি, ইউএসজি এই শব্দগুলির সঙ্গে একেবারেই পরিচিত ছিলেন না গ্রামের মানুষরা । সেই সময় তাঁর দেওয়া ওষুধেই মন্ত্রের মতো কাজ করত, ঝটপট সেরেও উঠতেন রোগীরা ।

এক সময় সারা দিন ধরে রোগীদের সেবা করাই তাঁর কাজ ছিল । বয়সের ভারে নানা শারীরিক সমস্যা বেড়েছে তাঁর ৷ তবুও, তাঁর কাছে আজও চিকিৎসা মানেই রোগীদের সেবা করা, অর্থ উপার্জন নয় । এক চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লেখেন প্রেস্ক্রিপশন । 2025 সালে ক্যানসারে অস্ত্রপ্রচারের ফলে বাদ যায় বাঁ চোখ । এখনও প্রত্যেকদিন সকাল-সন্ধ্যা রোগী দেখেন এই চিকিৎসক । চিকিৎসা জগতেই খ্যাতি অর্জন পাশাপাশি যাত্রা, নাটক, থিয়েটার-সহ নানা সাংস্কৃতিক কার্যকলাপে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতেন তিনি । তাঁর একমাত্র পুত্র সৌম্য মুখোপাধ্যায়, পুত্রবধূ ও নাতনিকে নিয়েই চলে ডাক্তারবাবুর সংসার । মাঝে মধ্যে ডাক্তার কালীগোপাল মুখোপাধ্যায়কে সাহায্য করেন তাঁর ছেলে সৌম্য।

Dr K G Mukherjee
কালীগোপাল মুখোপাধ্যায়ের প্রেসক্রিকশন (ইটিভি ভারত)

চিকিৎসক কালীগোপাল বলেন, "ডাক্তারি করছি অনেক দিন ধরেই । কত বছর মনে নেই । এখনও রোগীরা আসে আমার কাছে । আগের মতো এখন আর পারি না । নিজের মনোবলের জেরেই চলে যাচ্ছে এখনও । ক্যানসারে একটা চোখ বাদ গিয়েছে ৷ ঘাড়ে ব্যাথা রয়েছে । বয়স হয়েছে ৷ কোনও কোনদিন পাঁচটা আবার কোনদিন পনেরোটাও রোগী দেখি । 76 বছর ধরে ডাক্তারি করছি ।"

Dr K G Mukherjee
দীর্ঘ 76 বছর ধরে ডাক্তারি করছেন কালীগোপাল মুখোপাধ্যায় (ইটিভি ভারত)

ছেলে সৌম্য মুখোপাধ্যায় মেডিসিনের ব্যবসা করেন ৷ তিনি বলেন, "বাবার 100 বছর একমাস বয়স হল । এখনও রোগীর সেবা করে যান । আমরা বারণ করলেও শুনতে চান না । উনি বলেন, 'গরিব মানুষের জন্য চিকিৎসা করে এসেছি ৷ তাঁরা যাবে কোথায় ?' রোগীরা আসেন চিকিৎসা করাতে । তাই আমরা বারণ করি না । যতসমান্য পারিশ্রমিকেই চিকিৎসা করেন । পাঁচ টাকা থেকে রোগী দেখতেন আস্তে আস্তে 10, 20 টাকা থেকে 50 টাকা হয় । সপ্তাহে শুক্রবার একদিন বন্ধ রেখে সারা বছরই চিকিৎসা করে যাচ্ছেন । বাবার কাছে একজন কম্পাউন্ডার ছিলেন ৷ তিনি চলে যাওয়ার পর এখন তাঁকে আমিই সাহায্য করি ।"

পান্ডুয়ার বিজেপির বিধায়ক তুষার মজুমদার বলেন, "বাল্য বয়সে আমি নিজে ডাক্তারবাবুর কাছে চিকিৎসা করেছি । তাঁর চিকিৎসায় রোগ সেরেছে । তখনকার সময় এত রক্ত পরীক্ষা, থেরাপি এসব ছিল না । রোগীর নারী ধরেই রোগের লক্ষণ বলে দিতে পারতেন তিনি । 100 বছর বয়সেও ডাক্তারবাবু চিকিৎসা করে চলেছেন । ভগবান যদি বলা হয়, তাহলে ডাক্তারকেই বলা হয় । গ্রামীণ চিকিৎসায় এখনও তাঁর যথেষ্ট অবদান রয়েছে ।"

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