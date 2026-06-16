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ভিন রাজ্যের যুবককে বাংলায় পিটিয়ে খুনে শাহ-শুভেন্দুর হস্তক্ষেপ চাইল জাতীয় কংগ্রেস, ঘটনাস্থলে শুভঙ্কররা

নিরপরাধ ব্যক্তিকে পিটিয়ে মারা বাংলা সহ্য করবে না ৷ কুলতলিতে ভিন রাজ্যের যুবককে পিটিয়ে হত্যার তীব্র নিন্দা কংগ্রেসের ৷

Subhankar Sarkar President of West Bengal Pradesh Congress Committee
প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 16, 2026 at 12:15 PM IST

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কলকাতা, 16 জুন: দক্ষিণ 24 পরগনার কুলতলিতে ভিন রাজ্যের যুবককে পিটিয়ে খুনের ঘটনায় নিন্দায় সরব জাতীয় কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব । এই ঘটনার প্রতিবাদে আজ বিকেলে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের নেতৃত্বে কংগ্রেসের প্রতিনিধি দল কুলতলির সানকিজাহান অঞ্চলে যাবেন । দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবিও জানাবেন ।

সোমবার ঘটনাটি নিয়ে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কে. সি. বেণুগোপাল উদ্বেগ প্রকাশ করে নিরপেক্ষ তদন্ত ও আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার দাবি জানান । এক্স পোস্টে তিনি লেখেন," পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ 24 পরগনায় জনতার হাতে এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে হত্যা করার খবরটি অত্যন্ত মর্মান্তিক । আমি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারীকে চিঠি লিখে তাঁদের হস্তক্ষেপ কামনা করেছি, যাতে কোনও অবস্থাতেই আইনশৃঙ্খলার এমন অবনতি না ঘটে যে জনতা আইন নিজের হাতে তুলে নেয় ৷ এই অত্যন্ত সংবেদনশীল বিষয়ে দ্রুত বিচার নিশ্চিত করতে একটি নিরপেক্ষ তদন্ত অবশ্যই করতে হবে ।"

CONGRESS ON LYNCHED IN BENGAL
অমিত শাহ ও শুভেন্দু অধিকারীর হস্তক্ষেপ চেয়ে কেসি বেণুগোপালের এক্স পোস্ট (এক্স পোস্টের স্ক্রিনশট)

এর পরপরই প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলেন, " দক্ষিণ 24 পরগনার কুলতলি থানার সানকিজাহান গ্রামে কেরলের যুবকের উপর যে নৃশংস হামলা হয়েছে, তার খবর পেয়ে আমি গভীরভাবে মর্মাহত ও ক্ষুব্ধ । যুবকটি ছিল ওই গ্রামেরই এক পরিযায়ী শ্রমিকের বন্ধু । কেরলে কাজ করা সেই বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল । সেদিন সকালে বন্ধুর সঙ্গে বাজারে গিয়েছিল ভিন রাজ্যের যুবক । পথে আলাদা হয়ে যাওয়ার পর একদল দুষ্কৃতী তাকে আটক করে, দড়ি দিয়ে বেঁধে বেধড়ক মারধর করে । ভিডিয়োর দৃশ্য দেখে শিউরে উঠতে হয় । আমেরিকার জর্জ ফ্লয়েডের ঘটনার মতোই এই বর্বরতা আমাদের সভ্যতার গালে চড় । একজন অতিথি, যার কোনও অপরাধ নেই, তাকে এভাবে প্রকাশ্যে পিটিয়ে মারা - এটা বাংলা সহ্য করবে না । পুলিশ ইতিমধ্যে 8 জনকে গ্রেফতার করেছে, যাদের মধ্যে 2 জন নাবালক । এটা আরও উদ্বেগের । সমাজের কোন জায়গায় আমরা পৌঁছেছি, ভাবতে হবে ।"

এরপরেই পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের পক্ষ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি সহ এক গুচ্ছ দাবি জানান তিনি । শুভঙ্কর সরকার বলেন," যারা ওই যুবককে মেরেছে এবং এই হামলায় যুক্ত, পাশাপাশি যারা ভিডিয়ো করে উৎসাহ দিয়েছে - তাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে কঠোরতম ধারায় মামলা করে দ্রুত বিচার ও কঠোর শাস্তি দিতে হবে । নাবালক হলেও আইন অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে ।"

তিনি আরও বলেন, "ওই যুবকের পরিবারের নিরাপত্তা ও সার্বিক দায়িত্ব রাজ্য সরকারকে নিতে হবে । কেরলের মানুষ আমাদের ভাই । বাংলার মাটিতে একজন মালয়ালি যুবকের উপর এই হামলা গোটা রাজ্যের জন্য লজ্জার । রাজনৈতিক স্বার্থে কেউ যেন এই ঘটনাকে বহিরাগত-স্থানীয় বা ভাষার ভাগে ভাগ করার চেষ্টা না করে । বাংলা অতিথি দেব ভব-র রাজ্য । কয়েকজন অপরাধীর জন্য বাংলার ঐতিহ্য কলঙ্কিত হতে দেওয়া যায় না । তার পরিবারকে আশ্বস্ত করতে চাই - পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস তাদের পাশে আছে । যারা ভেবেছে মারধরের ভিডিয়ো বানিয়ে তারা ক্ষমতাবান, তারা জেনে রাখুক - আইন সবার উপরে ।"

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