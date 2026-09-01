এবিভিপি নেতাকে জাতিগত অপমান-হেনস্তা-খুনের হুমকি, যাদবপুরকে নোটিশ তফসিলি কমিশনের
একই নোটিশ পাঠানো হয়েছে কলকাতার পুলিশ কমিশনারকেও ৷ সাতদিনের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে বলল জাতীয় তফসিলি জাতি কমিশন ৷
Published : September 1, 2026 at 6:46 PM IST
কলকাতা, 1 সেপ্টেম্বর: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষক তথা অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের (এবিভিপি) নেতা জাতিগত অপমান, হেনস্তা এবং খুনের হুমকির অভিযোগের ভিত্তিতে এবার নোটিশ পাঠাল জাতীয় তফসিলি জাতি কমিশন । বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে নোটিস পাঠিয়ে অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত করে সাতদিনের মধ্যে অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।
কমিশনের নোটিশে বলা হয়েছে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অফ ওয়াটার রিসোর্সেস ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের গবেষক তথা এবিভিপি নেতা নিখিল দাস 22 অগস্ট 2026 তারিখে জাতিগত অপমান, হেনস্তা এবং খুনের হুমকির অভিযোগ জানিয়ে জাতীয় তফসিলি জাতি কমিশনের দ্বারস্থ হন । তাঁর সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই বিষয়টি নিয়ে তদন্ত বা অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন ৷
সংবিধানের 338 নম্বর অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এই তদন্তের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে নোটিসে উল্লেখ করা হয়েছে । যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে উদ্দেশ্য করে পাঠানো নোটিসে অভিযোগের প্রেক্ষিতে কী পদক্ষেপ করা হয়েছে, তার বিস্তারিত রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে ।
কমিশনের নির্দিষ্ট ফরম্যাটে ঘটনার তারিখ ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ, অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা, অভিযুক্তদের নাম, দায়ের হওয়া এফআইআরের নম্বর ও তারিখ, কোন কোন ধারায় মামলা হয়েছে, কতজন অভিযুক্ত গ্রেফতার হয়েছেন, চার্জশিট জমা পড়েছে কি না, একাধিক তথ্য দিতে বলা হয়েছে ৷ পাশাপাশি অভিযোগকারীর জন্য কোনও ক্ষতিপূরণ নির্ধারিত হয়েছে কি না, সেই তথ্যও রিপোর্টে উল্লেখ করতে বলা হয়েছে ।
নোটিশে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, সেটি পাওয়ার সাতদিনের মধ্যে জাতীয় তফসিলি জাতি কমিশনের কাছে রিপোর্ট পাঠাতে হবে । ই-মেল, ডাকযোগে অথবা ব্যক্তিগতভাবে কমিশনের কাছে রিপোর্ট জমা দেওয়া যাবে । একই সঙ্গে কমিশন সতর্ক করেছে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনও জবাব না-এলে সংবিধানের 338 নম্বর অনুচ্ছেদের অধীনে দেওয়ানি আদালতের মতো ক্ষমতা প্রয়োগ করা হতে পারে । প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কমিশনের সামনে হাজির হওয়ার জন্য সমনও জারি করা হতে পারে ৷
এই বিষয়ে অভিযোগকারী তথা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এবিভিপি ইউনিটের সভাপতি নিখিল দাস বলেন, ‘‘যেভাবে অকথ্য ভাষায় আমায় জাতিগত দিক থেকে আক্রমণ করা হয়েছিল । তার ভিত্তিতে আমি 23 তারিখ অভিযোগ জানিয়েছিলাম কমিশনে ৷ কর্তৃপক্ষকে এক সপ্তাহ সময় দিয়েছে কমিশন । কিন্তু এই এক সপ্তাহে আমার কাছে এখনও পর্যন্ত কোনও ফোন আসেনি । আমার শারীরিক বা মানসিক অবস্থা কেমন, তা জানতেও কেউ খোঁজ নেয়নি । আমি চাই আমি জানি এই বিষয়টার জন্য সুবিচার পাই ।’’
এই বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে কেউ কোনও প্রতিক্রিয়া দেয়নি ৷ তবে বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই ওইদিনের ঘটনার তদন্ত প্রক্রিয়া চলছে । সকল প্রত্যক্ষদর্শীকে তার যথাযথ অভিযোগ প্রমাণ সহকারে জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে সেই তদন্ত কমিটি ৷