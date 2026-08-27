হাজিরা এড়ানোয় বিশ্বভারতীর উপাচার্যের উপর ক্ষুব্ধ তফসিলি কমিশন, সমন জারির হুঁশিয়ারি

হাজিরা এড়ানোয় বিশ্বভারতীর উপাচার্যের উপর ক্ষুব্ধ তফসিলি কমিশন, সমন জারির হুঁশিয়ারি
20 অগস্ট দুপুর 2টোর মধ্যে সশরীরে বিশ্বভারতীর উপাচার্যকে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল । কিন্তু নির্ধারিত দিন ও সময়ে হাজিরা দেননি প্রবীরকুমার ঘোষ ।
Published : August 27, 2026 at 5:52 PM IST
বোলপুর, 27 অগস্ট: সশরীরে হাজিরা না-দেওয়ায় বিশ্বভারতীর উপাচার্য প্রবীরকুমার ঘোষের উপর রীতিমতো ক্ষুব্ধ জাতীয় তফসিলি জাতি কমিশন । পরবর্তীতে এমনটা হলে কমিশন ক্ষমতা বলে সমন জারি করবে ৷ এহেন কড়া ভাষায় হুঁশিয়ারি দিয়ে বিশ্বভারতীর উপাচার্য প্রবীরকুমার ঘোষ ও কেন্দ্রীয় উচ্চশিক্ষা মন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিবকে চিঠি ধরাল জাতীয় তফসিলি জাতি কমিশন ।
বিশ্বভারতীতে সহকারী কর্মসচিব পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে সংরক্ষণ নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছিল ৷ এই মামলার শুনানিতে 20 অগস্ট দিল্লিতে উপাচার্যকে তলব করেছিল জাতীয় তফসিলি জাতি কমিশন । কিন্তু উপাচার্য হাজিরা না-দেওয়ায় সমন জারি করার হুঁশিয়ারি দিয়েছে কমিশন, যা নিয়ে শোরগোল পরে গিয়েছে ।
বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত জনসংযোগ আধিকারিক অতিগ ঘোষ বলেন, "পরবর্তী শুনানির তারিখ বলা হয়নি ৷ তারিখ জানানো হলে মহামান্য কমিশন যেরকম নির্দেশ দেবে, তা পালন করবে বিশ্বভারতী ।"
2025 সালের 27 অগস্ট বিশ্বভারতীতে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, সহকারী কর্মসচিব, সম্পত্তি আধিকারিক, গ্রন্থাগারিক-সহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয় ৷ তার মধ্যে সহকারী কর্মসচিব পদটি 'তফসিলি জাতি' হিসাবে সংরক্ষিত ছিল ৷ কিন্তু দেখা যায়, চলতি বছরের গত 8 জুন সহকারী কর্মসচিব পদে সুখেন্দু মজুমদারকে নিয়োগ করা হয় । এরপরেই অভিযোগ ওঠে, এই নিয়োগের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত অনিয়ম হয়েছে । মানা হয়নি সংরক্ষণের সরকারি নিয়ম-নীতি । বিশেষ প্রার্থীকে সুযোগ করে দেওয়ার চেষ্টা করেছে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ ।
উত্তর 24 পরগনার মধ্যমগ্রামের বাসিন্দা লিটন বিশ্বাস একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক ৷ তিনিই বিশ্বভারতীর সহকারী কর্মসচিব পদে আবেদন করেছিলেন । লিটনের অভিযোগ, নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অস্বচ্ছতা ছিল । সংরক্ষণের নিয়ম মেনে নিয়োগ হয়নি ৷ লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার নম্বর বা চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করেনি বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ । এই মর্মে জাতীয় তফসিলি জাতি কমিশনে লিখিত অভিযোগ করেছিলেন লিটন ।
তাঁর ওই অভিযোগের ভিত্তি গত 30 জুন কমিশন শিক্ষা মন্ত্রকের উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিবের কাছে সমগ্র বিষয়টি নিয়ে ব্যাখ্যা চেয়েছিল ৷ তারপর সরাসরি বিশ্বভারতীর উপাচার্য প্রবীরকুমার ঘোষকে জাতীয় তফসিলি জাতি কমিশনের নতুন দিল্লির অফিসে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল । কমিশনের সহকারী অধিকর্তা দীনেশ ব্যাস 20 অগস্ট দুপুর 2টোর মধ্যে সশরীরে উপাচার্যকে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন । কিন্তু নির্ধারিত দিন ও সময়ে উপস্থিত হননি বিশ্বভারতীর উপাচার্য । আর এতেই রীতিমতো ক্ষুব্ধ জাতীয় তফসিলি জাতি কমিশন ।
কমিশনের তরফে এদিন কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিব ও বিশ্বভারতীর উপাচার্য প্রবীরকুমার ঘোষকে কড়া ভাষায় চিঠি দেওয়া হয় ৷ কমিশনের সহকারী অধিকর্তা দীনেশ ব্যাসের দেওয়া চিঠিতে বলা হয়েছে, "নির্ধারিত দিনে উপস্থিত না থাকার বিষয়টি কমিশন অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখছে । তাই পরবর্তী শুনানিতে সশরীরে হাজিরা দিতেই হবে, সেটা সুনিশ্চিত করুন ৷"
এক প্রকার হুঁশিয়ারি দিয়ে কমিশন চিঠিতে আরও উল্লেখ করেছে, "আপনাকে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে কমিশনের নির্দেশ কঠোরভাবে মেনে চনুন ও বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করুন ৷ ভারতীয় সংবিধানের 338 (8) ধারা অনুযায়ী কমিশন দেওয়ানি আদালতের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে । আর সেই ক্ষমতা বলে কমিশন নথি তলব-সহ সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তির বিরুদ্ধে সমন জারি করতে পারে ।"
অর্থাৎ, পরবর্তী শুনানিতে বিশ্বভারতীর উপাচার্য জাতীয় তফসিলি জাতি কমিশনের দিল্লির অফিসে হাজিরা না-দিলে সমন জারি করার হুঁশিয়ারি চিঠি দেওয়া হল ৷ পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হল বিশ্বভারতী । যার আচার্য খোদ দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । রাষ্ট্রপতি হলেন বিশ্বভারতীর পরিদর্শক । সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে নিয়ম লঙ্ঘন করে নিয়োগ করায় কঠোর এসসি কমিশন ।