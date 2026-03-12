22 বছর পর ফের থামবে ট্রেনের চাকা ! নশিপুরে হল্ট স্টেশনের শিলান্যাস
Published : March 12, 2026 at 8:05 PM IST
মুর্শিদাবাদ, 12 মার্চ: দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান। প্রায় 22 বছর পর আবারও রেলের চাকা থামবে নশিপুরে । বৃহস্পতিবার পূর্ব রেলের শিয়ালদহ–লালগোলা শাখায় নশিপুর হল্ট স্টেশনের আনুষ্ঠানিক শিলান্যাস করা হল । শিলান্যাস করেন শিয়ালদহ ডিভিশনের ডিআরএম রাজীব সাক্সেনা ।
দীর্ঘদিন ধরে এলাকার বাসিন্দারা নশীপুর হল্ট স্টেশন পুনরায় চালুর দাবি জানিয়ে আসছিলেন । সেই দাবিকে গুরুত্ব দিয়েই রেল কর্তৃপক্ষ নতুন করে স্টেশনটি গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে । জানা গিয়েছে, প্রায় 1 কোটি 63 লক্ষ টাকা ব্যয়ে স্টেশনটির নির্মাণকাজ করা হবে । শিলান্যাস অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুর্শিদাবাদ বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক গৌরীশঙ্কর ঘোষ, বিজেপি নেতা সৌমেন মণ্ডল-সহ রেলের বিভিন্ন আধিকারিক এবং এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ।
ডিআরএম রাজীব সাক্সেনা জানান, পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ এগোলে আগামী এক থেকে দেড় বছরের মধ্যে স্টেশনটির নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ হবে এবং যাত্রী পরিষেবা চালু করা সম্ভব হবে । নতুন স্টেশনে থাকবে দুটি প্ল্যাটফর্ম, টিকিট কাউন্টার, ফুট ওভারব্রিজ, পানীয় জলের ব্যবস্থা এবং শৌচালয় ।
স্থানীয়দের মতে, নশিপুর হল্ট স্টেশন চালু হলে আশপাশের বহু গ্রামের মানুষের যাতায়াত অনেকটাই সহজ হয়ে যাবে । এতদিন ট্রেন ধরতে তাঁদের মুর্শিদাবাদ স্টেশনে যেতে হত, যেখানে পৌঁছতে সময় লাগত অন্তত 30 থেকে 45 মিনিট । সেই সঙ্গে যাতায়াতের খরচও পড়ত 20 থেকে 30 টাকা বা তারও বেশি ।
এলাকাবাসীর দাবি, স্টেশনটি চালু হলে শুধু যোগাযোগ ব্যবস্থাই উন্নত হবে না, পাশাপাশি এলাকার পর্যটন শিল্পেও নতুন গতি আসবে । নশিপুরে নেমে পর্যটকেরা আশপাশের একাধিক ঐতিহাসিক স্থাপত্য সহজেই ঘুরে দেখতে পারবেন । স্থানীয় বাসিন্দারা এ উদ্যোগের জন্য কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব এবং প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ।
বিজেপি বিধায়ক গৌরীশঙ্কর ঘোষ বলেন, "আগের ইউপিএ সরকার বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে এই হল্ট স্টেশন বন্ধ করে দিয়েছিল । 2021 সালের নির্বাচনে আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম স্টেশনটি ফের চালুর চেষ্টা করব । সরকারে না আসলেও মানুষের সেই দাবিকে বাস্তবায়িত করা সম্ভব হল ।"
প্রায় দুই দশকের অপেক্ষা শেষে নশিপুরে রেলের সিটি ফের শোনা যাবে —এই আশাতেই এখন দিন গুনছেন এলাকার মানুষ ।
