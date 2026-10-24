বিজেপিকে বিঁধে SRFTI-এর পড়ুয়াদের পাশে নাসিরুদ্দিন, 27 অক্টোবর দেশ জুড়ে আন্দোলন !

বিজেপিকে বিঁধে SRFTI-এর পড়ুয়াদের পাশে নাসিরুদ্দিন, 27 অক্টোবর দেশ জুড়ে আন্দোলন !
Naseeruddin Shah: তাঁর অভিযোগ, ভবিষ্যতের চলচ্চিত্র নির্মাতাদের ভয় দেখিয়ে কিংবা মগজধোলাই করে নিজেদের অনুগত করে রাখার চেষ্টা করছে বিজেপি ।
Published : October 24, 2026 at 3:26 PM IST
কলকাতা, 24 অক্টোবর: সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের (এসআরএফটিআই) পড়ুয়াদের আন্দোলনের পাশে দাঁড়ালেন প্রবীণ অভিনেতা নাসিরুদ্দিন শাহ । শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ রক্ষার দাবিতে পড়ুয়াদের আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে শনিবার নিজের সোশাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে একটি ভিডিয়ো বার্তা দেন ৷
তাঁর অভিযোগ, ভবিষ্যতের চলচ্চিত্র নির্মাতাদের ভয় দেখিয়ে কিংবা মগজধোলাই করে নিজেদের অনুগত করে রাখার চেষ্টা করছে বিজেপি । এসআরএফটিআইয়ের পড়ুয়ারা সেই প্রতিহিংসারই শিকার বলে দাবি অভিনেতার । দেশবাসীকে আন্দোলনরত পড়ুয়াদের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন নাসিরুদ্দিন ।
এই আবহে আগামী 27 অক্টোবর থেকে দেশ জুড়ে ক্যাম্পাস আন্দোলনের ডাক দিয়েছে এসআরএফটিআইয়ের ছাত্র সংসদ । বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পড়ুয়াদের এই কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে । শিক্ষাঙ্গনের স্বাধিকার রক্ষা, ছাত্রছাত্রীদের প্রতিবাদের অধিকার নিশ্চিত করা এবং ক্যাম্পাসে গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখাই এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য বলে জানিয়েছেন পড়ুয়ারা ।
গত 27 সেপ্টেম্বর কলকাতার এসআরএফটিআই ক্যাম্পাসে একটি অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে অশান্তির সূত্রপাত । অখিল ভারতীয় গ্রাহক পঞ্চায়েতের একটি অনুষ্ঠান ঘিরে সংঘর্ষের পরিস্থিতি তৈরি হয় । পড়ুয়াদের অভিযোগ, বহিরাগতেরা ক্যাম্পাসে ঢুকে তাঁদের মারধর করেন । পালটা অভিযোগও তোলে অখিল ভারতীয় গ্রাহক পঞ্চায়েত । এর পর 4 অক্টোবর ফের ক্যাম্পাসে হামলার অভিযোগ ওঠে বহিরাগতদের বিরুদ্ধে ।
পরপর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন পড়ুয়াদের একাংশ । প্রকৃত দোষীদের চিহ্নিত করে তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া, পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের বিষয়ে কর্তৃপক্ষের অবস্থান স্পষ্ট করা এবং ক্যাম্পাসে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবিতে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেন তাঁরা । পড়ুয়াদের অভিযোগ, হামলার প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে উলটে তাঁদেরই শাস্তির মুখে পড়তে হচ্ছে । গোটা ঘটনায় কর্তৃপক্ষের পদক্ষেপ নিয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করেন আন্দোলনকারীরা । তাঁদের দাবি, উপাচার্য সন্তোষ অজমেরার ভূমিকা পড়ুয়াদের স্বার্থের পরিপন্থী । সেই কারণেই তাঁর পদত্যাগের দাবিও তুলেছেন তাঁরা ।
এরই মধ্যে গত শুক্রবার ক্যাম্পাস খালি করার নির্দেশ জারি করে কর্তৃপক্ষ । দুর্গাপুজোর ছুটির মেয়াদ বাড়িয়ে 13 নভেম্বর পর্যন্ত করা হয় । পাশাপাশি হস্টেল ও মেস বন্ধ রাখারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । কিন্তু কর্তৃপক্ষের এই নির্দেশ মানতে নারাজ আন্দোলনকারী পড়ুয়াদের একাংশ । ক্যাম্পাসেই অবস্থান বিক্ষোভ চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা । অভিযোগ, এই পরিস্থিতিতে ক্যাম্পাসে পানীয় জলের সংযোগও বন্ধ রয়েছে । পড়ুয়াদের বক্তব্য, তাঁদের দাবি পূরণ না-হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে ।
শনিবারের ভিডিয়ো বার্তায় নাসিরুদ্দিন শাহ বলেন, "দেশের ভবিষ্যৎ চলচ্চিত্র নির্মাতাদের হয় ভয় দেখিয়ে, নয়তো মগজধোলাই করে নিজেদের অনুগত করতে চাইছে বিজেপি । এসআরএফটিআই-এর ছাত্রছাত্রীরা এই প্রতিহিংসারই শিকার । অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রশাসনের কাছে জবাবদিহি দাবি করায় তাঁদের শোকজ় নোটিশ দেওয়া হয়েছে । তাঁদের নজরদারিতে রাখার পাশাপাশি হুমকিও দেওয়া হয়েছে ।"
হস্টেল ছাড়ার নির্দেশ নিয়েও আপত্তি জানিয়েছেন অভিনেতা । তাঁর বক্তব্য, বিজেপি তাদের মতাদর্শের বিরোধিতা করা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসার রাজনীতি করছে বলে মনে হচ্ছে । তবে এই চেষ্টা সফল হবে না । অভিনেতার কথায়, "এই তরুণরাই ভবিষ্যতে নিজেদের, আমাদের দেশ এবং দেশের বর্তমান পরিস্থিতির সত্যিটা তুলে ধরবেন ।" বিবেকবান নাগরিকদের এই পড়ুয়াদের পাশে দাঁড়ানোরও আবেদন জানিয়েছেন তিনি ।
অভিনেতা নাসিরুদ্দিন শাহের সমর্থন আন্দোলনকারীদের উৎসাহিত করেছে । এসআরএফটিআই ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি শুভম বলেন, "পাশে থাকার যে বার্তা দিয়েছেন প্রবীণ অভিনেতা, আমাদের খুব ভালো লেগেছে । আমরা সকলের থেকে আরও সংহতি আশা করছি ।"
এসআরএফটিআইয়ের ছাত্র সংসদের দাবি, দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়ুয়াদের আন্দোলনকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে দেখার সুযোগ নেই । জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া, আইআইটি বম্বে, আম্বেদকর বিশ্ববিদ্যালয়, আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়, হায়দরাবাদ কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, পণ্ডিচেরি বিশ্ববিদ্যালয় এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন সময়ে ছাত্র আন্দোলন ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়েছে । এই ঘটনাগুলিকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্বাধিকার এবং গণতান্ত্রিক অধিকারের বৃহত্তর প্রশ্নের সঙ্গে যুক্ত করে দেখছেন এসআরএফটিআইয়ের আন্দোলনকারীরা ।
পড়ুয়াদের একাংশের অভিযোগ, শিক্ষাঙ্গনে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, মতাদর্শগতভাবে ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ এবং প্রতিবাদী ছাত্রছাত্রীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপের ফলে স্বাধীন চিন্তার পরিসর সংকুচিত হচ্ছে । সেই পরিস্থিতির বিরুদ্ধেই দেশ জুড়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়েছে । মূলত দশ দফা দাবিকে সামনে রেখে এই কর্মসূচি নিয়েছেন পড়ুয়ারা । এর মধ্যে রয়েছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গেরুয়াকরণ বন্ধ করা, প্রতিবাদের কারণে শাস্তির মুখে পড়া ছাত্রছাত্রীদের বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার এবং বিকশিত ভারত শিক্ষা অধিষ্ঠান বিল, 2025 ও জাতীয় শিক্ষানীতি, 2020 প্রত্যাহারের দাবি ।
এসআরএফটিআইয়ের পড়ুয়া সুদীপ চক্রবর্তী জানিয়েছেন, বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পড়ুয়াদের এই আন্দোলনে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানানো হচ্ছে । তাঁর বক্তব্য, বিভিন্ন ক্যাম্পাসের আন্দোলনকে এক ছাতার তলায় এনে ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ গড়ে তোলাই এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য । আগামী 27 অক্টোবরের কর্মসূচিতে দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পড়ুয়ারা কতটা সাড়া দেন, এখন নজর সে দিকেই ।