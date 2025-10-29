'ভাই' মোদি, 'দিদি' মমতা ; বাংলার ভোটার তালিকায় বিচিত্র মিল

'ভাই' মোদি, 'দিদি' মমতা ; বাংলার ভোটার তালিকায় বিচিত্র মিল
এসআইআর শুরুর পরেই বাংলার ভোটার তালিকায় খোঁজ মিলল নরেন্দ্র মোদির ৷ তাঁর দিদির নাম মমতা ৷ শোরগোল বীরভূমে ৷
Published : October 29, 2025 at 5:01 PM IST|
Updated : October 29, 2025 at 5:10 PM IST
দুবরাজপুর, 29 অক্টোবর: রাজ্যের ভোটার তালিকায় নরেন্দ্র মোদি ! শুধু তাই নয়, তাঁর দিদির নাম আবার মমতা ৷ মঙ্গলবার থেকে পশ্চিমবঙ্গ-সহ 12টি রাজ্যের ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধন এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ৷ এই প্রক্রিয়ায় বাংলার ভোটার তালিকায় সন্ধান মিলেছে নরেন্দ্র মোদির, যাঁর দিদি মমতা ৷ ঘটনায় রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে ৷
হ্যাঁ এমনটাই পাওয়া গিয়েছে, বীরভূমের দুবরাজপুর পুরসভার 13 নম্বর ওয়ার্ডের কাছারিপাড়ায় ৷ তবে এই নরেন্দ্র মোদি 'দামোদরদাস' নন 'কুমার' ৷ বয়স 50 ৷ তিনি মুদিখানার দোকান চালান ৷ দিদির নাম মমতা আগরওয়াল ৷
আদতে রাজস্থানের বাসিন্দা হলেও তাঁর পূর্বপুরুষেরা অনেক আগে বীরভূমে চলে আসেন ৷ বর্তমানে এখানেই পাকাপাকি বসবাস ৷ ভোট দেন এখানেই ৷ ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধন এসআইআর প্রক্রিয়ার মাঝে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর নামের সঙ্গে মিল হওয়ায় খবরের শিরোনামে উঠে এসেছেন দুবরাজপুরের নরেন্দ্র মোদি ৷ তাঁর জেঠু এই নাম রেখেছিলেন ৷ তাঁর ডাক নাম অবশ্য 'মুন্না' ৷ এই নামেই তাঁকে স্থানীয়রা চেনেন ৷ কোনও সরকারি কাজ বা চিকিৎসা করাতে গেলে তো 'ভালো নামটাই' বলতে হয় ৷ এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে ৷ প্রকাশ্যে এসেছে তাঁর আসল 'নরেন্দ্র মোদি' নাম ৷
শুধু প্রধানমন্ত্রীর নামে নাম হওয়াতেই ক্ষান্ত নেই ৷ তাঁর দিদির নাম 'মমতা' ৷ অতএব, ভাইয়ের নাম প্রধানমন্ত্রীর নামে আর দিদির নাম পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর নামে ৷ নরেন্দ্র মোদির দিদি মমতা আগরওয়াল মোদি ৷ আরও মজার বিষয়, দিদির সঙ্গে মোদির সম্পর্কটা অনেকটাই প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর মতো, হেসে বললেন দুবরাজপুরের মোদি ৷
দুবরাজপুরের বাসিন্দা নরেন্দ্র মোদি বলেন, "আমি যখন ভোট দিতে যাই, তখন অনেকে অবাক হন ৷ তাছাড়া, সরকারি কাজে গেলে বলে 'বাবা, প্রধানমন্ত্রী তো' ! আর কাকতালীয়ভাবে আমার দিদির নাম মমতা ৷ আমাদের মধ্যে ঝগড়া হয়, আবার মিলও অনেক ৷ এই কয়েকদিন ধরে আমার নামটা নিয়ে সবাই চর্চা শুরু করে দিয়েছে । আমিও মজা পাচ্ছি ।"
দুবরাজপুর বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক অনুপ সাহা বলেন, "আমি এতকাল জানতামই না আমার বিধানসভায় যশশ্রী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নামেও কোনও ভোটার আছেন ৷ শুনে ভালো লাগল ৷ আমিও খুব মজা পেয়েছি ৷ শুনেছি তিনি খুব ভালো মানুষ, সহজ সরল ৷"
বিহারের পর দ্বিতীয় দফার এসআইআর প্রক্রিয়ায় পশ্চিমবঙ্গ-সহ 12টি রাজ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে ভোটার তালিকা সংশোধনের (এসআইআর) কাজ ৷ এই প্রক্রিয়া আরম্ভ হওয়ার আগে থেকে বঙ্গ রাজনীতি সরগরম ছিল, এখনও রয়েছে ৷ এই আবহে পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকায় 'নরেন্দ্র মোদি' ও দিদি 'মমতা'র নামে ভোটার কার্ড নিয়ে কিছুটা হলেও ফুরফুরে হাওয়া বইল ৷