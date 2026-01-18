সিঙ্গুরে এসে শিল্প নিয়ে নীরব মোদি, নিষ্প্রভ বিজেপির টাটাদের ফেরানোর আস্ফালন !

সিঙ্গুরে এসে শিল্প নিয়ে নীরব মোদি, নিষ্প্রভ বিজেপির টাটাদের ফেরানোর আস্ফালন !
বাংলার নদী, সমুদ্র ও মেধার প্রশংসা এবং সম্ভাবনার কথা বলেই ক্ষান্ত হলেন প্রধানমন্ত্রী ৷
Published : January 18, 2026 at 7:45 PM IST
সিঙ্গুর, 18 জানুয়ারি: রাজ্য বিজেপির নেতারা মঞ্চ দাপিয়ে শিল্প ও কর্মসংস্থানের স্বপ্ন ফেরি করেছিলেন ৷ খোদ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার 'মোদির গ্যারান্টি' দিয়ে সিঙ্গুরে টাটাদের ফেরানোর প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন ৷ কিন্তু, যাঁর গ্যারান্টির কথা বলে বিজেপি নেতারা সুর চড়ালেন, সেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁর দীর্ঘ ভাষণে সিঙ্গুরের শিল্প-ভবিষ্যৎ নিয়ে নীরব থেকে গেলেন ৷ না-এল কোনও ঘোষণা, আর না-এল কোনও প্রতিশ্রুতি ৷
বরং রাজ্যের নদী, সমুদ্রতট এবং যুবশক্তির মেধার প্রশংসা করেই নিজের বক্তব্য শেষ করলেন প্রধানমন্ত্রী ৷ আর তাঁর এই নীরবতা নিয়েই এখন জোর চর্চা শুরু হয়েছে রাজ্য রাজনীতিতে ৷ রবিবার সিঙ্গুরে বিজেপির হাইভোল্টেজ সভাকে ঘিরে সকাল থেকেই উন্মাদনা ছিল তুঙ্গে ৷ রাজনৈতিকমহলের নজর ছিল, একদা জমি আন্দোলনের আঁতুড়ঘর সিঙ্গুর থেকে প্রধানমন্ত্রী শিল্প নিয়ে নতুন কোনও বার্তা দেন কি না ৷ কারণ, এই সভার আগে থেকেই বঙ্গ বিজেপির নেতারা দাবি করে আসছিলেন, রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় এলে সিঙ্গুরেই হবে শিল্পের পুনরুত্থান ৷ সঙ্গে রাজ্যে শিল্প নিয়ে ফিরবে টাটা গোষ্ঠী ৷
কয়েকদিন আগে যেমন সিঙ্গুরের মাটিতে দাঁড়িয়ে টাটাদের ফেরানোর কথা বলেছিলেন সুকান্ত ৷ এ দিন নরেন্দ্র মোদির সভার আগে মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়েও একইভাবে শিল্প ফেরানোর কথা বলতে শোনা যায় তাঁকে ৷ তিনি জোর গলায় বলেন, "শিল্প হবে, কর্মসংস্থান হবে ৷ আমি বলে যাচ্ছি, মোদির গ্যারান্টি ষোলআনা ৷ সিঙ্গুরেই এবার হবে কারখানা ৷" তিনি অভিযোগ করেন, রাজ্যের বর্তমান সরকারের নীতির কারণে বাংলার আলুর বাজার উত্তরপ্রদেশের কৃষকদের হাতে চলে গিয়েছে ৷ স্লোগানও তুললেন সুকান্ত মজুমদার ৷ বললেন, "হবে কৃষি, হবে শিল্প, সিঙ্গুর থেকেই নতুন গল্প ৷ আর আজকেই সেই নতুন গল্প শুরু হবে ৷"
শুধু সুকান্ত নন, বর্ধমানে বসে একই কথা শুনিয়েছিলেন বিজেপির বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল ৷ ফলে টাটারা কি সত্যিই ফিরবে, প্রধানমন্ত্রী কী নিজে সেই কথা বলবেন, এমন নানা প্রশ্ন উঁকিঝুঁকি মারছিল ৷ মোদি এলেন, রাজ্যের নদী, সমুদ্রতট এবং যুবশক্তির মেধার প্রশংসা করলেন ৷ আর চলে গেলেন ৷ টাটাদের ছেড়ে যাওয়া ন্যানো কারখানার পরিত্যক্ত জমি নিয়ে একটি শব্দও খরচ করলেন না প্রধানমন্ত্রী ৷
তিনি কেবল বলে গেলেন, "পশ্চিমবঙ্গের সামর্থ্য অনেক বড় । এখানে বড়-বড় নদী আছে, বিশাল কোস্টলাইন আছে ৷ এগুলিকে কেন্দ্র করে জেলা ভিত্তিক শিল্পোন্নয়ন সম্ভব ৷ পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলায় কিছু না-কিছু বিশেষত্ব আছে ৷ আর সেই বিশেষত্বকে সম্পদে পরিণত করবে বিজেপির সরকার ৷ এখানকার মানুষের মেধা, প্রতিভা ও সামর্থ্য অদ্ভুত ৷ সেই মেধা ও প্রতিভাকে বাংলার উন্নয়নে কাজে লাগানো হবে ৷"
প্রধানমন্ত্রীর বলা এই সব কথাই সত্যি ৷ বাংলার প্রতিটি জেলার কিছু না-কিছু বিশেষত্ব আছে ৷ সেই বিশেষত্বকে কাজে লাগিয়ে রাজ্যের ও রাজ্যবাসীর উন্নয়ন সম্ভব ৷ সেসব বিজেপি এলে হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন তিনি ৷ কিন্তু, সিঙ্গুরের শিল্প-ভবিষ্যৎ কী ? সেখানকার কয়েকশো একর কৃষি অযোগ্য জমির ভবিষ্যৎ কী ? তা নিয়ে কোনও দিকদর্শন করলেন না নরেন্দ্র মোদি ৷
উল্লেখ্য, 2006 সালে বামেরা সপ্তমবার ক্ষমতায় আসার পর, তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ঘোষণা করেছিলেন রাজ্যে গাড়ি কারখানা তৈরি করবে টাটা গোষ্ঠী ৷ শিল্প হবে হুগলির সিঙ্গুরে ৷ কিন্তু, সেখানে অনিচ্ছুক কৃষকদের থেকে জোর করে জমি কেড়ে নেওয়ার অভিযোগে সরব হয়েছিলেন রাজ্যের তৎ়কালীন বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তৃণমূলের আন্দোলনের জেরে 2008 সালের 3 অক্টোবর রাজ্য ছেড়েছিল টাটা গোষ্ঠী ৷
বাংলা ছেড়ে দেশের প্রথম একলাখি চারটাকা গাড়ির প্রকল্প পাড়ি দিয়েছিল গুজরাতের সানন্দে ৷ 2010 সালে 2000 কোটি টাকা বিনিয়োগ করে টাটা গোষ্ঠী ন্যানো গাড়ির উৎপাদন শুরু করে ৷ সেই ন্যানো প্ল্যান্টের উদ্বোধন করেছিলেন গুজরাতের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷
অনেকটা সেই কারণেই সিঙ্গুরবাসীর মধ্যেও আশা জেগেছিল, আজকের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সিঙ্গুুরে শিল্প ফেরানোর বার্তা দেবেন ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এলেন সিঙ্গুরে ৷ তিনি সিঙ্গুরের জমিকে প্রণাম জানালেন ৷ কিন্তু, সিঙ্গুরের শিল্প নিয়ে নীরব রইলেন ৷