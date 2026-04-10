'বিজেপি-তৃণমূল' সদস্য পবিত্র করের বিরুদ্ধে FIR ! হাইকোর্টে ছুটলেন নন্দীগ্রামের তৃণমূল প্রার্থী

বিজেপি থেকে তৃণমূলে যোগ দেওয়ার দিনই নন্দীগ্রাম থেকে মনোনয়ন পেয়েছেন একদা শুভেন্দুর বিশ্বস্ত পবিত্র কর ৷ তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে নির্বাচন কমিশন ৷

হাইকোর্টে পবিত্র কর (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 10, 2026 at 7:37 PM IST

কলকাতা, 10 এপ্রিল: কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন নন্দীগ্রামের তৃণমূল প্রার্থী পবিত্র কর ৷ তাঁর বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনের দায়ের করা এফআইআর খারিজের আবেদন জানিয়েছেন একদা শুভেন্দু-ঘনিষ্ঠ বিজেপি নেতা ৷ পাশাপাশি রক্ষাকবজের আপিলও করেছেন হাইকোর্টে ৷

শুক্রবার বিচারপতি অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়ের বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মামলা দায়ের করার আবেদন জানান পবিত্র কর । তাঁকে মামলা দায়ের করার অনুমতি দিলেন বিচারপতি ৷ তিনি জরুরিভিত্তিতে শুনানির আবেদন করেছেন ৷ আগামী সপ্তাহে এই মামলার শুনানি হতে পারে ৷

তৃণমূল-বিজেপি-তৃণমূল

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী যখন তৃণমূলে ছিলেন, সেই সময়েও তাঁর বিশ্বস্ত অনুগামী ছিলেন পবিত্র কর ৷ 2020 সালের নভেম্বরে শুভেন্দু বিজেপিতে যোগ দেন ৷ তাঁর পথ অনুসরণ করে ওই নভেম্বরেই তৎকালীন বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের হাত থেকে বিজেপির পতাকা তুলে নিয়েছিলেন নন্দীগ্রামের তৎকালীন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পবিত্র কর ও উপপ্রধান বিশ্বজিৎ ভূঁইয়া ৷

চলতি বছরের 15 মার্চ নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ পশ্চিমবঙ্গ-সহ পাঁচ রাজ্যের ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করে ৷ এর দু'দিন পর অর্থাৎ 17 মার্চ তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সাংবাদিক বৈঠক করে তৃণমূলের প্রার্থিতালিকা প্রকাশ করেন ৷ এদিনই সকালে তৃণমূলে যোগ দেন একদা শুভেন্দু-ঘনিষ্ঠ পবিত্র কর ৷ লোকসভা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে তৃণমূলের উত্তরীয় পরিয়ে অভ্যর্থনা জানান ৷ প্রার্থিতালিকা প্রকাশের পর জানা যায়, সদ্য তৃণমূলে যোগ দেওয়া পবিত্র বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রাম থেকে শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে প্রার্থী লড়ছেন ৷

শুভেন্দু অধিকারীর প্রশ্নে বিতর্ক

গত বুধবার হলদিয়ায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জনসভার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে এসে শুভেন্দু অধিকারী সাংবাদিক বৈঠক করে প্রশ্ন তোলেন, "আমি নির্বাচন কমিশনকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, কোন আইন ভারতের একজন প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিককে একই সময়ে দু'টি রাজনৈতিক দলের সদস্য হওয়ার অনুমতি দেয় ?" এই নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয় ৷

শুভেন্দুর অভিযোগ, বিভিন্ন নির্বাচনী প্রচার সভা থেকে তাঁকে নিশানা করেছেন তৃণমূলের পবিত্র কর ৷ এমনকী বিজেপি নেতাকে হুমকিও দিয়েছেন ৷ এখন সারা রাজ্যে আদর্শ নির্বাচনী আচরণবিধি লাগু রয়েছে ৷ তাই পবিত্র করের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হন নন্দীগ্রামের বিজেপি প্রার্থী ৷ শুভেন্দুর অভিযোগের ভিত্তিতে প্রতিদ্বন্দ্বী পবিত্র করের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করে কমিশন ৷ সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে এই অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ৷

পবিত্রর বিরুদ্ধে অভিযোগ

বিদায়ী বিরোধী দলনেতার আরও অভিযোগ, পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপির হয়ে নির্বাচনে জিতে পঞ্চায়েত সদস্য হন পবিত্র কর ৷ কিন্তু 2026 সালের 17 মার্চ তিনি তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে তৃণমূলে যোগ দেন ৷ ওই দিনই নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রে মনোনয়ন পান তিনি ৷

শুভেন্দু বলেন, "তিনি (পবিত্র কর) বয়াল গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য এবং বিধানসভা নির্বাচনে তিনি তৃণমূলের প্রতীকে লড়ছেন ৷ আমি জানি, তিনি বিজেপি থেকে পদত্যাগ করেননি ৷ আমি যদি আপত্তি জানাই, তাহলে তাঁর প্রার্থী পদ বাতিল হয়ে যাবে ৷" এই অভিযোগ প্রসঙ্গে পবিত্র কর বলেন, "এ বিষয়ে আমি অবগত নই ৷ তবে আমি যে পদক্ষেপ করব, তা আইনি হবে ৷"

উল্লেখ্য, কোনও রাজনৈতিক নেতা দল পরিবর্তন না-করে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে এবং আগের কোনও রাজনৈতিক দলের জনপ্রতিনিধি থাকলে, তাঁকে ওই পদ থেকে পদত্যাগ করতে হয় ৷ শুভেন্দু অধিকারীর এই অভিযোগের ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশন পদক্ষেপ করে এবং পবিত্র করের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করে ৷

