নন্দীগ্রামের নয়নানে প্রচারে বাধা, ISF প্রার্থীকে মারধরের অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে

নন্দীগ্রামের নয়নানে প্রচারে বাধা, ISF প্রার্থীকে মারধরের অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে
Nandigram Bye Elections 2026: নন্দীগ্রামের নয়নানে আইএসএফ প্রার্থীকে মারধরের ও প্রচারে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠল বিজেপির বিরুদ্ধে ৷ অস্বীকার করেছে বিজেপি ৷
Published : October 4, 2026 at 4:41 PM IST
নন্দীগ্রাম, 4 অক্টোবর: নির্বাচনের আবহে ফের উত্তপ্ত নন্দীগ্রাম ৷ রবিবার উপনির্বাচনের প্রচারের শেষ দিনে ঘটনার ঘনঘটা । নয়নান এলাকায় আইএসএফ প্রার্থী সবেমিরাজ আলি খান প্রচারে গেলে তাঁকে বাধা দেওয়া এবং মারধরের অভিযোগ উঠল বিজেপির বিরুদ্ধে ৷ ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে ৷ অভিযোগ অস্বীকার বিজেপির ।
আইএসএফ প্রার্থীর অভিযোগ, দলীয় কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে এলাকায় প্রচারে গেলে আচমকাই তাঁদের পথ আটকানো হয় ৷ কথা কাটাকাটির পর প্রার্থীকে মারধর করা হয় বলেও অভিযোগ আইএসএফ-এর ৷ ঘটনায় দলের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যেও উত্তেজনা তৈরি হয় ৷
আইএসএফ-এর পক্ষ থেকে এই ঘটনার জন্য সরাসরি বিজেপির দিকে অভিযোগের আঙুল তোলা হয়েছে ৷ তাদের দাবি, নির্বাচনী প্রচারে বাধা দিয়ে রাজনৈতিক পরিবেশ উত্তপ্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে ৷ যদিও আইএসএফ-এর এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করে বিজেপির দাবি, ঘটনার সঙ্গে দলের কোনও যোগ নেই ৷ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বিজেপির বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ তোলা হচ্ছে বলে পাল্টা দাবি তাদের ৷ হার নিশ্চিত জেনেই বিরোধীদের অভিযোগ করছে বলে দাবি গেরুয়া শিবিরের ।
নির্বাচনের মুখে নন্দীগ্রামে একের পর এক রাজনৈতিক কর্মসূচিকে ঘিরে উত্তেজনা তৈরি হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, ভোটের আগে রাজনৈতিক সংঘাত কি আরও বাড়বে ? অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগের মধ্যেই এখন ঘটনার প্রকৃত কারণ ও পুলিশের ভূমিকার দিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের ৷
গত শুক্রবার, 2 অক্টোবর নন্দীগ্রামের বিরুলিয়া বাজার থেকে সংখ্যালঘুদের উদ্দেশ্যে বন্ধুত্বের বার্তা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ জনসভা থেকে তিনি বলেন, "আমি সংখ্যালঘু ভাইবোনদের বলতে চাই, আর কতদিন মুখ ফিরিয়ে থাকবেন ? এটাই তো সুযোগ বন্ধুত্ব করার ৷ হাতটা ধরুন, বন্ধুত্বের হাত ৷ আগামী 6 অক্টোবর সেই শুভদিন ৷ আমি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে সবার জন্য কাজ করব ৷ আমার নেতা নরেন্দ্র মোদি সবার জন্য কাজ করেন ৷ তবে তার আগে বন্ধুত্বের হাতটা ধরতে হবে ৷"
আগামী 6 অক্টোবর নন্দীগ্রামে উপ-নির্বাচন ৷ এখানে বিজেপি প্রার্থী মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নিহত আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথের মা হাসিরানী রথ, কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধান ৷ মমতা শিবিরের প্রার্থী সঞ্চিতা প্রধান মনোনয়ন প্রত্যাহার করেছেন । এখানে কংগ্রেসকে সমর্থন করছেন মমতা ।