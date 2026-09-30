'আপনার কী দাবিদাওয়া বলুন, শুধু প্রার্থিপদ প্রত্যাহার করে নিন', পুলিশি-চাপের অভিযোগ মিলনের

'আপনার কী দাবিদাওয়া বলুন, শুধু প্রার্থিপদ প্রত্যাহার করে নিন', পুলিশি-চাপের অভিযোগ মিলনের
Nandigram Congress Candidate Milan Pradhan: বুধবার অন্তর্বর্তী জামিনে হলদিয়া সংশোধনাগার থেকে বেরলেন কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধান ৷ পুলিশ তাঁকে চাপ দিচ্ছে, অভিযোগ মিলনের
Published : September 30, 2026 at 5:17 PM IST
হলদিয়া, 30 সেপ্টেম্বর: প্রার্থিপদ প্রত্যাহারের জন্য চাপ দিয়েছিল খোদ পুলিশ ! বুধবার হলদিয়া সংশোধনাগার থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের কাছে এমন বিস্ফোরক দাবি করলেন নন্দীগ্রাম উপ-নির্বাচনের কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধান ৷ গতকাল তাঁর অন্তর্বর্তী জামিন মঞ্জুর করেছে কলকাতা হাইকোর্ট ৷
তাঁকে গ্রেফতারির প্রসঙ্গে এদিন কংগ্রেস নেতা মিলন বলেন, "পুলিশের গাড়িতে কাঁথি থেকে দিঘার কাছাকাছি মন্দারমণিতে পৌঁছলাম ৷ আমাদের লিফ্টে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হল ৷ তখন গামছা দিয়ে আমার চোখ শক্ত করে বাঁধা ৷ দেখার কোনও সুযোগ নেই ৷ রাস্তায় যেতে যেতে গাড়ি অনেক সময় দাঁড় করিয়েছে ৷ তারপর জিজ্ঞেস করল আপনার কী চাই, কী দাবিদাওয়া বলুন ? শুধু প্রার্থিপদ প্রত্যাহার করে নিন ৷" তিনি বলেন, "এই প্রশ্ন ওখানকার এক আইপিএস করেন, মনে হয় ডিএসপিও ছিলেন ৷ আমি তখন একা ছিলাম ৷ আমি বললাম, আমার পক্ষে সম্ভব নয় ৷ আমি আদর্শ নিয়ে চলি ৷ সেই আদর্শ ছাড়তে পারব না ৷"
এদিন মিলনকে দেখতে হলদিয়া মহকুমা সংশোধনাগারের বাইরে ভিড় জমান কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকরা । সংশোধনাগার থেকে বেরতেই তাঁর গলায় ফুলের হার পরিয়ে স্বাগত জনান সবাই ৷
গত 18 সেপ্টেম্বর নন্দীগ্রাম 110 বিধানসভার উপনির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানকে 2007 সালের ছ'টি মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছিল ৷ মঙ্গলবার তাঁর অন্তর্বর্তীকালীন জামিন মঞ্জুর করেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ ৷ 10 হাজার টাকার দু'টি ব্যক্তিগত বন্ডে তিনি অন্তর্বর্তী জামিনে মুক্তি পান ৷ আদালত জানিয়েছে, 20 অক্টোবর পর্যন্ত মিলনের জামিন মঞ্জুর করা হয়েছে ৷ আবার 21 অক্টোবর তাঁকে হলদিয়া মহকুমা আদালতে আত্মসমর্পণ করতে হবে ৷
কংগ্রেস প্রার্থীর বিরুদ্ধে 2007 সালে মোট ছ'টি মামলা হয়েছিল ৷ দু'টি মামলা কাঁথি আদালতের এবং চারটি হলদিয়া মহকুমা আদালতে রয়েছে ৷ এই মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ ছিল ৷ সেই মামলাতেই তাঁকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ ৷ 7 অক্টোবর পর্যন্ত মিলনকে জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছিল নিম্ন আদালত ৷ সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন কংগ্রেস প্রার্থী৷
বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ এদিন নির্দেশে জানিয়েছেন, মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার পর মিলন প্রধানকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ 2007 সালের পর একটি মামলাতেও তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছিল কি না, তা রাজ্য দেখাতে পারেনি ৷ অন্তর্বর্তী জামিন দেওয়া হলেও আদালত জানিয়েছে, এই সময়কালে প্রতিদিন সকাল সাড়ে 8টা থেকে 10টা আর সন্ধ্যা সাড়ে 9টা থেকে 10.30টায় তদন্তকারী পুলিশ অফিসার ফোন করে কংগ্রেস প্রার্থীর সমস্ত খবর নেবেন ৷