'একজন মিলন জেলে, নন্দীগ্রামে হাজার মিলন', হাইকোর্টের নির্দেশের পরই 'নন্দীগ্রাম চলো' কংগ্রেসের
Nandigram Chalo Campaign: রাজনৈতিক তৎপরতা বাড়াল প্রদেশ কংগ্রেস। নন্দীগ্রাম বিধানসভা উপনির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধান গ্রেফতার কাণ্ডে শুরু 'নন্দীগ্রাম চলো' কর্মসূচি ৷
Published : September 23, 2026 at 11:22 AM IST
কলকাতা, 22 সেপ্টেম্বর: নন্দীগ্রাম বিধানসভা উপনির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানকে গ্রেফতার করা যাবে না ৷ আগামী 12 অক্টোবর পর্যন্ত নতুন কোনও মামলায় তাঁকে গ্রেফতার না-করার নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্ট দিতেই রাজনৈতিক তৎপরতা বাড়াল প্রদেশ কংগ্রেস। আদালতের নির্দেশকে স্বাগত জানিয়ে বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থা ও শ্রদ্ধা প্রকাশের পাশাপাশি, প্রার্থীর অনুপস্থিতিতেও নির্বাচনী প্রচার জারি রাখার বার্তা দিল দল। শুরু হল 'নন্দীগ্রাম চলো' কর্মসূচি।
এদিকে, উপনির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থন কংগ্রেসকে 'ডিভিডেন্ট' তুলতে সাহায্য করবে বলে মন্তব্য করেন পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত কংগ্রেস পর্যবেক্ষক প্রকাশ যোশী। বিধান ভবনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ বিজেপি-বিরোধী দলগুলির সমর্থন কংগ্রেসের পক্ষে ইতিবাচক হবে।
মঙ্গলবার প্রদেশ কংগ্রেসের সদর দফতর বিধান ভবনে সাংবাদিক বৈঠকে দলের সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলেন, "একজন মিলন প্রধান জেলে থাকলেও নন্দীগ্রামে হাজার জন মিলন প্রধান তৈরি হয়ে মানুষের বাড়ি বাড়ি প্রচারে নেমেছেন।"
নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী হাসিরানী রথের নির্বাচনী হলফনামায় বয়স সংক্রান্ত অসঙ্গতির অভিযোগ তুলেছে প্রদেশ কংগ্রেস। সভাপতির দাবি, বিষয়টি প্রকাশ্যে এলেও এখনও পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে হলফনামার পূর্ণাঙ্গ ও নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়েছে কংগ্রেস।
নন্দীগ্রামের পাশাপাশি রেজিনগর বিধানসভা উপনির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী আবদুল্লাহিল কাফির সমর্থনেও জোরকদমে প্রচার চলছে বলে জানিয়েছে প্রদেশ কংগ্রেস। দুই আসনের ভোটকে সামনে রেখে ভোটারদের উদ্দেশে বিজেপি-বিরোধী ভোট একজোট করার আবেদন জানান শুভঙ্কর সরকার। তাঁর বক্তব্য, "মানুষকে বিচার করে দেখতে হবে কারা ভোট ভাগাভাগির মাধ্যমে বিজেপিকে সুবিধা করে দিতে চাইছে। বিজেপিকে রুখতে বিরোধী ভোট একত্রিত করার আহ্বানও জানান তিনি। সাংবাদিক বৈঠকে জাতীয় রাজনীতির প্রসঙ্গও উঠে আসে।"
কংগ্রেসের দাবি, রাহুল গান্ধির নেতৃত্বে দেশজুড়ে বিজেপির সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে দল। নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর উপনির্বাচনেও সেই লড়াই আরও জোরদার হবে বলে জানানো হয়। উল্লেখ্য, আজকের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস পর্যবেক্ষক প্রকাশ যোশী, সভাপতি শুভঙ্কর সরকার, সাংসদ ইশা খান চৌধুরী, বিধায়ক জুলফিকার আলি ও মোতাব শেখ, প্রাক্তন সাংসদ প্রদীপ ভট্টাচার্য প্রমুখ।