হাসিরানির মনোনয়নে মুখ্যমন্ত্রী, চন্দ্রনাথ-খুনে শুভেন্দুর নিশানায় 'ভাইপো গ্যাং'

হাসিরানির মনোনয়নে মুখ্যমন্ত্রী, চন্দ্রনাথ-খুনে শুভেন্দুর নিশানায় 'ভাইপো গ্যাং'
BJP candidate Hasirani Rath: শুভেন্দু অধিকারীর ছেড়ে যাওয়া নন্দীগ্রাম বিধানসভা আসনের উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী তাঁর প্রাক্তন আপ্তসহায়কের মা হাসিরানি ৷
Published : September 15, 2026 at 6:36 PM IST
কলকাতা, 15 সেপ্টেম্বর: জল্পনার অবসান । শুভেন্দু অধিকারীর ছেড়ে যাওয়া নন্দীগ্রাম বিধানসভা আসনের উপনির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী হলেন হাসিরানি রথ ৷ যিনি নিহত চন্দ্রনাথ রথের মা । মঙ্গলবার কদমতলা থেকে মিছিল করে হলদিয়া মহকুমাশাসকের দফতরে মনোনয়ন জমা দেন তিনি । পাশে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু । আর মনোনয়ন জমা দেওয়ার আগে-পরে চন্দ্রনাথের হত্যাকাণ্ডকে সামনে রেখে শুভেন্দুর মন্তব্য ঘিরে নতুন করে উত্তাপ ছড়াল রাজ্য রাজনীতিতে ৷
চন্দ্রনাথ ছিলেন শুভেন্দুর প্রাক্তন আপ্তসহায়ক । গত 6 মে রাতে মধ্যমগ্রামে গাড়িতে বসে থাকার সময় তাঁকে গুলি করে খুন করা হয় । বাইকে চেপে এসে আততায়ীরা গুলি চালিয়ে পালিয়ে যায় । গুলিতে জখম হন গাড়ির চালকও । হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও চন্দ্রনাথকে বাঁচানো যায়নি ৷
সেই খুনের পিছনে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আগেই তুলেছিলেন শুভেন্দু । মঙ্গলবার তিনি আরও গুরুতর অভিযোগ করেন ৷ তাঁর দাবি, চন্দ্রনাথকে 'সরিয়ে দিতে' দু'কোটি টাকা খরচ করা হয়েছিল ৷ সেই টাকা শুটার বা সুপারি কিলারদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কাজে 'ভাইপো গ্যাং' যুক্ত ছিল বলেও অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রীর ৷
শুভেন্দুর কথায়, "চন্দ্রনাথকে খুন করতে শুটার এবং যাঁরা তাঁদের সুপারি দিয়েছিলেন, তেমন সাত জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । আমার যেটুকু জানা আছে, ওকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য দু'কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে । এই টাকা সরবরাহের কাজ ভাইপো গ্যাং করেছে ।"
এর পরেই ডায়মন্ড হারবারের প্রসঙ্গ তোলেন শুভেন্দু । তাঁর দাবি, সেখানকার কয়েক জন শুটারদের কাছে টাকা পৌঁছে দিয়েছিলেন । তাঁদের কল রেকর্ডও তিনি শুনেছেন বলে জানান । যদিও তদন্তের স্বার্থে এর বেশি কিছু বলতে চাননি মুখ্যমন্ত্রী । তাঁর বক্তব্য, "এর থেকে বেশি কিছু বলতে পারব না । বাকিটা সিবিআই করছে ।"
চন্দ্রনাথ হত্যাকাণ্ডে এখনও পর্যন্ত সাত জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং তাঁদের বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা পড়েছে বলে জানান শুভেন্দু । অভিযুক্তদের কঠোরতম শাস্তি হওয়া উচিত বলেও মন্তব্য করেন তিনি ।
চন্দ্রনাথের হত্যাকাণ্ডকে ঘিরে তৈরি হওয়া আবেগের আবহেই এ বার তাঁর মা হাসিরানিকে নন্দীগ্রামে প্রার্থী করেছে বিজেপি । স্থানীয় রাজনীতিতে অবশ্য হাসিরানি একেবারে অপরিচিত নন । দীর্ঘদিন বিজেপির সঙ্গে যুক্ত তিনি । পঞ্চায়েত সদস্য থাকার পরে চণ্ডীপুর পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য এবং কর্মাধ্যক্ষের দায়িত্বও সামলেছেন । বর্তমানে বিজেপির সাংগঠনিক জেলার সদস্য ।
মনোনয়ন জমা দেওয়ার আগে সংক্ষিপ্ত সভায় হাসিরানিকে পাশে নিয়েই বক্তব্য রাখেন শুভেন্দু । তাঁর রাজনৈতিক পরিচয়ের কথা তুলে ধরে বলেন, হাসিরানি দীর্ঘদিন দলের সঙ্গে যুক্ত এবং পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেছেন । সম্ভাব্য প্রার্থী হিসাবে আলোচনায় থাকা অন্য নেতাদের যোগ্যতার কথাও উল্লেখ করেন তিনি । তবে এ দিনের সভায় চন্দ্রনাথের খুনের পাশাপাশি সংখ্যালঘু ভোটও শুভেন্দুর বক্তব্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে ওঠে । উন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকার সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘু ভেদাভেদ করে না দাবি করে তাঁর বার্তা, "সরকার সবার ।" এর পরেই সংখ্যালঘু ভোটারদের বিজেপিকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি ।
সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পে সংখ্যালঘুদের অংশগ্রহণের পরিসংখ্যানও তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী । তাঁর দাবি, নতুন আবাসের তালিকায় প্রায় 13-14 লক্ষ সংখ্যালঘু পরিবারের নাম রয়েছে । অন্নপূর্ণা প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের মধ্যেও প্রায় 20 লক্ষ সংখ্যালঘু রয়েছেন বলে দাবি করেন তিনি । বিজেপিকে শুধু হিন্দুদের দল হিসাবে দেখার রাজনৈতিক অভিযোগেরও জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেন শুভেন্দু ।
নন্দীগ্রামের ফল নিয়েও আত্মবিশ্বাসী মুখ্যমন্ত্রী । বিরোধীদের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, শুধু মনোনয়ন জমা দিলেই হবে না । তাঁর দাবি, বিজেপি এমন ব্যবধানে জিতবে, যা বিরোধীদের কল্পনারও বাইরে । এমনকি বিরোধী প্রার্থীদের জামানত বাজেয়াপ্ত হওয়ার দাবিও করেন তিনি । শুভেন্দুর কটাক্ষ, "10 হাজার টাকা খরচ করে নমিনেশন করছেন, 16 শতাংশ ভোট না পেলে সিকিউরিটি মানি থাকে না । একটারও সিকিউরিটি মানি থাকবে না ।"
গণনার দিন রেয়াপাড়ায় দেখা হবে বলেও কার্যত নির্বাচনী চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী । জানিয়েছেন, তিনি নিজেও নন্দীগ্রামের ভোটার এবং গণনার দিন সেখানে থাকার কথা ।
ফলে নন্দীগ্রামের উপনির্বাচনে হাসিরানি রথের প্রার্থীপদকে ঘিরে বিজেপির কৌশল এখন স্পষ্ট- শুভেন্দুর ছেড়ে যাওয়া আসন ধরে রাখার লড়াইয়ের সঙ্গে স্থানীয় সংগঠন এবং চন্দ্রনাথ হত্যাকাণ্ডের আবেগকে এক সুতোয় বাঁধা । আর সেই আবহেই 'দু'কোটি টাকা', 'ভাইপো গ্যাং' এবং ডায়মন্ড হারবারের যোগ নিয়ে শুভেন্দুর অভিযোগ নতুন করে নির্বাচনী বিতর্কের কেন্দ্রে চলে এল ।