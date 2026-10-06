নন্দীগ্রামে উৎসবের মতোই ভোট হচ্ছে, উপনির্বাচনে মত বিজেপি প্রার্থী হাসিরানির
West Bengal Bypolls 2026: নন্দীগ্রামের কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানকে ঘিরে উত্তেজনা দিকে-দিকে, এমনটাই অভিযোগ ৷ তাঁর কথায়, "গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের মতো পরিস্থিতি নন্দীগ্রামে নেই ৷"
Published : October 6, 2026 at 12:02 PM IST
নন্দীগ্রাম, 6 অক্টোবর: বদলের বাংলায় প্রথম কোনও ভোট ৷ মুর্শিদাবাদের রেজিনগর ও পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামে মঙ্গলবার সকাল থেকে শুরু হয়েছে উপ-নির্বাচন ৷ ফলঘোষণা আগামী 9 অক্টোবর। এদিনের ভোটগ্রহণ ঘিরে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে । সকাল 7টা থেকেই শুরু হয়ে হয়েছে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া। চলবে সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত।
আজ সকালে এলাকার শিব মন্দিরে পুজো দিয়ে দিন শুরু করেছেন নন্দীগ্রামের বিজেপি প্রার্থী হাসিরানি রথ । তিনি জানিয়েছেন, নন্দীগ্রামে কোথাও কোনও সমস্যা নেই, উৎসবের মেজাজে চলছে ভোটগ্রহণ ৷
অন্যদিকে, আজ সকালে ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার পর থেকেই এজেন্ট বসতে না-দেওয়া ও ভয় দেখানোর অভিযোগ তোলা হয় কংগ্রেসের তরফে। অভিযোগ, সোনাচূড়ায় কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি কর্মীরা। তাঁকে ঘিরে জয় শ্রীরাম স্লোগান দেওয়া হয়, চোর চোর, তৃণমূলের দালাল বলেও বিক্ষোভ দেখানো হয় বলে অভিযোগ। পরে কেন্দ্রীয় বাহিনী এসে সরিয়ে দেয় বিক্ষোভ।
এদিন বেলা 12টা নাগাদ ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ কনভয় থেকে বুথ পর্যন্ত তিনি টোটোতে চড়ে যান ৷ স্থানীয়দের সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় করেন শুভেন্দু ৷ উল্লেখ্য, নন্দীগ্রামে মুখ্যমন্ত্রীর ছেড়ে যাওয়া আসনে ভোট হচ্ছে এদিন ৷
এদিনের ভোটদানের সময় উপস্থিত ছিলেন বিজেপি প্রার্থী হাসিরানি রথ ৷ তিনি বলেন, "শিবমন্দিরে পুজো দিয়ে দিন শুরু করলাম ৷ এরপর বুথে বুথে ঘুরব ৷ ভোটের প্রচারে গিয়ে বুঝতে পেরেছি নন্দীগ্রাম তাঁকে মায়ের মতো ভালোবাসা দিয়েছে, তাই সন্তানদের পাশে থাকতে চাই । নন্দীগ্রামে কোথাও কোনও সমস্যা নেই, উৎসবের মেজাজে চলছে ভোটগ্রহণ ৷" অন্যদিকে, এই কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থীর অভিযোগকে নিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, বিরোধীরা অস্তিত্ব বাঁচানোর চেষ্টা করছে। তাই মিথ্যা অভিযোগ করছেন মিলন প্রধান।
এদিকে দুই কেন্দ্রে উপনির্বাচনে নিরাপত্তা নিয়ে সজাগ রয়েছে নির্বাচন কমিশন ৷ নন্দীগ্রামে ভোটপাহারায় থাকছে 37 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং রাজ্য পুলিশের সশস্ত্র 700 কর্মী। 323টি ভোটকেন্দ্রের 79টি স্পর্শকাতর বুথ।
এবারে নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রে মোট ভোটার 2 লক্ষ 66 হাজার 419 জন । তাঁদের মধ্যে হিন্দু ভোটার 1 লক্ষ 97 হাজার 259 জন, মুসলিম ভোটার 69 হাজার 160 জন । মোট 323টি পোলিং স্টেশনে ভোটগ্রহণ হবে । এর মধ্যে 79টি বুথকে অতিস্পর্শকাতর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে । সেই বুথগুলিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থায় বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে ।