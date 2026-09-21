রক্ষাকবচ চেয়ে হাইকোর্টে নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনের কংগ্রেস প্রার্থী মিলন, শুনানি কবে ?

রক্ষাকবচ চেয়ে হাইকোর্টে নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনের কংগ্রেস প্রার্থী মিলন, শুনানি কবে ?
Congress candidate Milan Pradhan: মঙ্গলবার মামলাটি শুনানির আর্জি জানিয়েছেন তাঁর আইনজীবী । তাতে সাড়া দিয়েছেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য ৷
Published : September 21, 2026 at 12:07 PM IST
কলকাতা, 21 সেপ্টেম্বর: এবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন উপনির্বাচনে নন্দীগ্রামের কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধান । তাঁর বিরুদ্ধে আর কত মামলা রয়েছে, সেগুলি জানানোর জন্য আদালতে আবেদন জানিয়েছেন তিনি ৷ পাশাপাশি, তাঁকে যাতে পুলিশ আর হেনস্তা করতে না পারে, তাই সুরক্ষা চেয়েছেন আদালতের কাছে ৷
তাঁর পক্ষে আইনজীবী অয়ন ভট্টাচার্য সোমবার আদালতে এই আবেদন জানিয়েছেন ৷ আগামীকাল অর্থাৎ মঙ্গলবার মামলাটির শুনানির আর্জি জানিয়েছেন তিনি । বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য আশ্বাস দিয়েছেন মঙ্গলবারই শুনানি করা হবে মামলাটির ।
গত 18 সেপ্টেম্বর 19 বছর আগের পাঁচটি মামলায় মিলন প্রধানকে গ্রেফতার করা হয়েছে । তাঁর আইনজীবী প্রাথমিকভাবে জানিয়েছেন, তাঁদের হিসাব মত আরও পাঁচটি মামলা রয়েছে মিলনের নামে । যদি আরও কোনও অভিযোগ থাকে, তাহলে সেগুলিতে রক্ষাকবচ দেওয়া হোক ।
মূলত আগামী 6 অক্টোবর নন্দীগ্রামে উপনির্বাচন । গত শুক্রবার সকালে নন্দীগ্রাম কেন্দ্র থেকে মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নেন কালীঘাট তৃণমূলের প্রার্থী সঞ্চিতা প্রধান দে ৷ শুক্রবার দুপুরে নবান্নে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে দেখা করার পরেই মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নেন তিনি ৷ তারপর নন্দীগ্রামের কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানকে সমর্থন করার কথা জানান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । আর তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই নির্বাচনের কাজে বাড়ি বাড়ি প্রচার করার সময় চণ্ডীপুর থানার পুলিশ মিলনকে গ্রেফতার করে ।
পুলিশের দাবি, তিনি 2007 সালের নন্দীগ্রাম আন্দোলন সম্পর্কিত একাধিক মামলায় 19 বছর ধরে ফেরার ছিলেন । সেই সমস্ত মামলায় তিনি জামিন নেননি আদালত থেকে । যদিও উপনির্বাচনের ঠিক মুখে এই গ্রেফতারির সময় নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে কংগ্রেস ও বিরোধী শিবির । এই গ্রেফতারিকে ঘিরে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ শানান প্রাক্তন সাংসদ ও প্রবীণ কংগ্রেস নেতা অধীররঞ্জন চৌধুরী ৷ পাশাপাশি, সরব হন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারও ।
বিজেপির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগ তুলেছে কংগ্রেস । কারণ, নন্দীগ্রাম মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর জেতা আসন ৷ তিনি ওই আসনটি ছেড়ে দেওয়ায় সেখানে উপনির্বাচন হতে চলেছে ৷ তার আগে নন্দীগ্রাম আসনে উপনির্বাচনকে ঘিরে প্রত্যেকদিন কোনও না কোনও নয়া রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি হচ্ছে ৷ এবার সেই জল গড়াল আদালত পর্যন্ত ৷