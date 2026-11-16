মুখ্যমন্ত্রীর নাম করে প্রায় 6 কোটি টাকা তোলাবাজি, গ্রেফতার বিজেপি নেতা

মুখ্যমন্ত্রীর নাম করে প্রায় 6 কোটি টাকা তোলাবাজি, গ্রেফতার বিজেপি নেতা
Nandakumar BJP leader arrest: রাজ্যে পালাবদলের ছয় মাসের মধ্যে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নাম করে প্রায় ছয় কোটি টাকা তোলাবাজির অভিযোগ উঠল বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে।
Published : November 16, 2026 at 2:32 PM IST|
Updated : November 16, 2026 at 2:38 PM IST
নন্দকুমার, 16 নভেম্বর: দল ক্ষমতায় আসার কয়েক মাসের মধ্যেই চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে কয়েক কোটি টাকা তুলে গ্রেফতার বিজেপি নেতা। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ঘনিষ্ঠ পরিচয় দিয়ে প্রায় ছয় কোটি টাকা তুলে গ্রেফতার হয়েছেন নন্দকুমারের বিজেপি নেতা।
নন্দকুমার থানার চকশিমুলিয়া গ্রামের ওই বিজেপি নেতা অভিজিৎ করণ। তিনি বিজেপির নন্দকুমার-1 মণ্ডলের সহ-সভাপতি।
জানা গিয়েছে, প্রতারিতরা জেলা বিজেপি নেতাদের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই খবর পৌঁছে দেন ৷ সূত্রের খবর, এই অভিযোগ শুনে ক্ষুব্ধ হন মুখ্যমন্ত্রী। অবিলম্বে ওই বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য পুলিশ সুপারের কাছে নির্দেশও পৌঁছয়। এরপর শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশে 11 নভেম্বর অভিজিতের বিরুদ্ধে নন্দকুমার থানায় এফআইআর দায়ের করেন নন্দকুমার পঞ্চায়েত সমিতির বিজেপির সদস্য রিপুঞ্জয় প্রামাণিক।
তিনি অভিযোগ করেন, "আমাকে বিধানসভায় প্রার্থী করে দেওয়ার লোভ দেখিয়ে অভিজিৎ 12 লক্ষ টাকা হাতিয়েছেন।" তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে শনিবার অভিজিৎকে গ্রেফতার করে পুলিশ। রবিবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলা আদালতে পেশ করা হয় অভিযুক্তকে ৷ বিচারক ধৃতকে দু’দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।
অভিযোগকারী বিজেপি নেতা রিপুঞ্জয়বাবু বলেন, "শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর সরকারি চাকরিতে মেধা একমাত্র মাপকাঠি হিসেবে ধার্য হয়েছে। অথচ, তাঁর নাম ভাঙিয়ে আমাদের ওই গুণধর নেতা উত্তর থেকে দক্ষিণবঙ্গ সর্বত্র চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নামে টাকা তুলেছেন। আমাকে বিধানসভা ভোটে প্রার্থী করানোর লোভ দেখিয়ে দিল্লিতে নিয়ে গিয়েছিলেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী থেকে সর্বভারতীয় নেতৃত্ব সুনীল বনশলের সঙ্গে সাক্ষাতও করিয়েছেন। তারপর কলকাতার হোটেলে 12 লক্ষ টাকা নিয়েছেন। সেই টাকা এখনও ফেরত পাইনি। একই ভাবে আরও এক নেতার কাছ থেকে ছ’লক্ষ টাকা নিয়েছেন।"
বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, নন্দকুমারের চকশিমুলিয়া গ্রামের ওই বিজেপি নেতার দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে যাতায়াত ছিল। তার বিরুদ্ধে টাকা তোলার পুরনো অভিযোগও ছিল। তবে, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, একাধিক বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগও রয়েছে। গত বিধানসভা ভোটে খঞ্চির এক বিজেপি নেতাকে প্রার্থী করে দেওয়ার লোভ দেখিয়ে ছয় লক্ষ টাকা আদায় করেছেন বলে অভিযোগ।
এছাড়া, অভিযোগকারীর কাছ থেকেও একই টোপ দিয়ে 12 লক্ষ টাকা আদায় করার অভিযোগ রয়েছে। তবে, রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর চাকরি দেওয়ার নামে এবং ঠিকাদারদের কাজের বরাত পাইয়ে দেওয়ার নামে উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ সহ বিভিন্ন জেলায় প্রায় ছ’কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ ওঠেছে।"
সম্প্রতি উত্তরবঙ্গের অনেকে টাকা দিয়েও প্রতারিত হওয়ার পর স্থানীয় বিধায়ক ও রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীর নজরে আনা হয়। তিনি সব শুনে চমকে যান। তারপরই অভিযুক্ত মণ্ডল কমিটির সহ-সভাপতির বিরুদ্ধে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য পুলিশ সুপারকে নির্দেশ পাঠান। এমনকী তমলুক-ঘাটাল সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান তথা বিজেপি নেতা রিপুঞ্জয়বাবু এনিয়ে থানায় এফআইআর করেন।
শনিবার বিকালে মুখ্যমন্ত্রী কাঁথি বাড়ি থেকে কলকাতা যাওয়ার পথে নন্দকুমারে দাঁড়িয়েছিলেন সেখানকার ওসি দিলীপকুমার গুপ্তা। মুখ্যমন্ত্রী গাড়ি থামিয়ে অভিজিতের বিষয়ে খবর নেন। ওসি জানান, বিকাল সাড়ে তিনটে নাগাদ অভিযুক্ত গ্রেফতার হয়েছেন। ধৃতকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে পুলিশ।
আপাতত এই গ্রেফতারি নিয়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছে নন্দকুমারে। এদিন আদালত থেকে বের করে নিয়ে যাওয়ার সময় ধৃত অভিজিৎ করণ বলেন, "আমি বিজেপির মণ্ডল সহ-সভাপতি রয়েছি। আমাকে বিনা কারণে গ্রেফতার করা হয়েছে। ছ’কোটি টাকা তোলাবাজির অভিযোগ একদম ঠিক নয়।"