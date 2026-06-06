ভোটার তালিকায় নাম না থাকলে বাতিল হতে পারে রেশন কার্ড: খাদ্য দফতর
রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর থেকেই খাদ্য দফতরকে সম্পূর্ণ দুর্নীতিমুক্ত করার ডাক দিয়েছিলেন নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত খাদ্য ও সমবায় মন্ত্রী তথা বনগাঁ উত্তরের বিধায়ক অশোক কীর্তনিয়া।
Published : June 6, 2026 at 4:05 PM IST
কলকাতা, 6 জুন: সম্প্রতি রাজ্যের খাদ্য দফতরের পক্ষ থেকে একটি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে যেখানে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে যাঁদের নাম সম্প্রতি সম্পন্ন হওয়ার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা SIR-এর তালিকা থেকে বাদ পড়েছে তাঁদের রেশন কার্ডও বাতিল হতে পারে।
স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। বাদ পড়েছে বহু মানুষের নাম। অন্যদিকে প্রায় 30 লক্ষ মানুষের নাম এখন ট্রাইবুনালে শুনানির জন্য রয়েছে। আর এই পরিপ্রেক্ষিতেই সম্প্রতি রাজ্যের খাদ্য দফতরের পক্ষ থেকে জারি হওয়ার নির্দেশিকাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। একরকমভাবে পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমের উপভোগতাদের মধ্যে ভুয়ো ও অযোগ্য রেশন কার্ড চিহ্নিতকরণের পদক্ষেপ নিল রাজ্য সরকার এমনটা মনে করায় যেতে পারে।
রাজ্যের খাদ্য বণ্টন ব্যবস্থায় দীর্ঘদিনের জমে থাকা বেনিয়মের জঞ্জাল সাফ করতে তাই কড়া পদক্ষেপ করল রাজ্য প্রশাসন। রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর থেকেই খাদ্য দফতরকে সম্পূর্ণ দুর্নীতিমুক্ত করার ডাক দিয়েছিলেন নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত খাদ্য ও সমবায় মন্ত্রী তথা বনগাঁ উত্তরের বিধায়ক অশোক কীর্তনিয়া।
খাদ্য ও সমবায় মন্ত্রীর সেই কড়া বার্তার রেশ ধরেই এ বার রাজ্যে বসবাসকারী অবৈধ বিদেশি নাগরিক এবং ভুয়ো উপভোক্তাদের রেশন কার্ড অবিলম্বে বাতিল করতে চরম নির্দেশিকা জারি করল রাজ্যের খাদ্য ও সরবরাহ দফতর। বৃহস্পতিবার, 4 জুন এই সংক্রান্ত একটি সরকারি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। এই নির্দেশিকায় রাজ্যের সমস্ত জেলাশাসককে স্পষ্ট করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, আগামী 15 জুনের মধ্যে গোটা রাজ্যে এই বিশেষ যাচাই ও বাতিলের প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে হবে।
প্রশাসনিক সূত্রের খবর, রাজ্যে সদ্য সমাপ্ত 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে ভোটার তালিকা সংশোধনের জন্য যে এসআইআর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে, তাকেই এবার রেশন কার্ড বাতিলের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। নির্দেশিকায় মূলত পাঁচটি শ্রেণির উপভোক্তাদের চিহ্নিত করে কার্ড বাতিলের কথা বলা হয়েছে। প্রথমত, 16 ডিসেম্বর 2015 এর খসড়া তালিকায় যে সমস্ত এএসডিডি বা ASDD অর্থাৎ অনুপস্থিত, স্থানান্তরিত, মৃত বা নকল ভোটারদের নাম ছিল এবং পরে ফর্ম-6 এর মাধ্যমে যাঁরা অন্তর্ভুক্ত হননি, তাঁদের কার্ড বাতিল হবে।
দ্বিতীয়ত, শুনানির পর বাতিল হওয়া আনম্যাপড ব্যক্তিরা এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত হবেন। তৃতীয় ও চতুর্থত, খসড়া তালিকার দ্বিতীয় পর্যায়ে বাদ পড়া এবং অ্যাডজুডিকেশন (Adjudication)-এর পর বাদ পড়া ব্যক্তিদের কার্ডও আর বৈধ থাকবে না। সর্বোপরি, 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনের সময় ভোটার ইনফরমেশন স্লিপ বিলি করার সময় যাঁদের এএসডিডি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল, তাঁদেরও এই কড়া যাচাই প্রক্রিয়ার আওতায় এনে কার্ড বাতিল করা হবে।
তবে এই কড়া পদক্ষেপের মাঝেও কিছু ক্ষেত্রে উপভোক্তাদের জন্য সাময়িক স্বস্তির সংস্থান রাখা হয়েছে। কারণ নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, যে সমস্ত ব্যক্তি ইতিমধ্যেই এসআইআর ট্রাইব্যুনালে নিজেদের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে আবেদন জানিয়েছেন CAA-র অধীনে নাগরিকত্বের আবেদন করেছেন, তাঁদের রেশন কার্ড আপাতত সচল থাকবে। সংশ্লিষ্ট আপিল বা আবেদনের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা আগের মতোই রেশন পরিষেবা পাবেন।কিন্তু এই ছাড় পাওয়ার জন্য উপভোক্তাদের উপযুক্ত প্রামাণ্য নথি পোর্টালে আপলোড করতে হবে।
এরিয়া ইন্সপেক্টরের মাধ্যমে এই দাবির সত্যতা যাচাই করা হবে। যদি কোনও ব্যক্তি তাঁর দাবির স্বপক্ষে বৈধ নথিপত্র দেখাতে ব্যর্থ হন, তবে সংশ্লিষ্ট আধিকারিক সেই রেশন কার্ডটি বাতিল করার সুপারিশ করবেন এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সেই মর্মে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।
এই গোটা যাচাই প্রক্রিয়াটি যাতে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ এবং ত্রুটিমুক্ত হয়, তার জন্য একটি নির্দিষ্ট অনলাইন মডিউল তৈরি করা হয়েছে। জেলা ও ব্লক স্তরের আধিকারিকদের এই কাজের ওপর বিশেষ নজরদারি চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নির্দেশিকা অনুযায়ী, DCFS বা DDR পদমর্যাদার আধিকারিকরা প্রতিদিনের অগ্রগতির রিপোর্ট তৈরি করে সংশ্লিষ্ট জেলাশাসক এবং ডিরেক্টরেটের কাছে জমা দেবেন।
দায়িত্ব গ্রহণের পর খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়া একাধিক বার স্পষ্ট করেছিলেন যে, ভুয়ো রেশন কার্ডের মাধ্যমে রাজ্যের প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে কোনও ভাবেই নষ্ট হতে দেওয়া হবে না। তাঁর কথায়, এসআইআর প্রক্রিয়ায় যাঁদের নাম কাটা যাবে, তাঁরা আর কোনও সরকারি সুযোগ সুবিধা পাবেন না। তবে ট্রাইব্যুনালে আবেদনকারীরা যাতে পরিষেবা থেকে বঞ্চিত না হন, সেই আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলের মতে, 15 জুনের সময়সীমা বেঁধে দেওয়ার মাধ্যমে নতুন সরকার বুঝিয়ে দিল, রাজ্যের গণবণ্টন ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ফেরাতে তারা এক চুলও জমি ছাড়তে নারাজ।