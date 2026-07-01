অন্নপূর্ণা যোজনায় 26 লক্ষের নাম বাতিল, আজই ঢুকবে টাকা ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

অন্নপূর্ণা যোজনায় 26 লক্ষের নাম বাতিল, আজই ঢুকবে টাকা ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর
অন্নপূর্ণা যোজনার উপভোক্তাদের শংসাপত্র প্রদান অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে ফের একবার পূর্ববরতী তৃণমূল সরকারকে কটাক্ষ করেন শুভেন্দু অধিকারী ৷
Published : July 1, 2026 at 2:30 PM IST
কলকাতা, 1 জুলাই: অন্নপূর্ণা যোজনার উপভোক্তাদের হাতে শংসাপত্র প্রদান অনুষ্ঠান থেকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আরও একবার স্পষ্ট করে দিয়েছেন, কারা টাকা পাবেন ৷ বুধবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে এই শংসাপত্র প্রদান করেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ আর সেখান থেকেই শুভেন্দু জানান, যারা সঠিক উপভোক্তা তাদের অ্যাকাউন্টেই সরাসরি টাকা ঢুকবে ৷ উপযুক্ত প্রাপকদের চিহ্নিত করেই এই তিন হাজার টাকা দেওয়া হবে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী ৷
এদিন অন্নপূর্ণা যোজনার উপভোক্তাদের শংসাপত্র প্রদান অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে ফের একবার পূর্ববরতী তৃণমূল সরকারকে কটাক্ষ করেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ পাশাপাশি অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্ম ফিল আপ করা নিয়েও মুখ খুলেছেন তিনি ৷ তবে একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছেন, যে 2 কোটি লোক লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা পেতেন তারা সকলেই অন্নপূর্ণার টাকা পাবেন না ৷
শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "1 কোটি 60 লক্ষ আবেদনকারী ঝাড়াই বাছাই করে আমাদের পোর্টালে এপলোড করতে হয়েছে ৷ দেখতে হবে নিয়মের বাইরে গিয়ে যেন কেউ টাকা না পায় ৷ এটা কোনও ব্যক্তি বা দলের টাকা না ৷ এটা সরকারের টাকা ৷ সেই টাকা সঠিকভাবে যাতে সঠিক লোকের কাছে পৌঁছয় তা দেখতে হবে ৷ সরকারের টাকা উপযুক্ত লোকেরাই পাবে ৷"
শুভেন্দু আরও বলেন, "1 কোটি 60 লক্ষ আবেদনকারির মধ্যে 26 লক্ষ ফর্ম বাতিল হয়েছে ৷ তারা যোগ্য নয় ৷ 1 কোটি 9 লক্ষ 92 হাজার মহিলার টাকা বেলা একটার মধ্যে অ্যাকাউন্টে ঢুকেছে ৷ বাকিদের টাকাও বিকেলের মধ্যে ঢুকে যাবে ৷ আমরা কোনও যোগ্যদের বাদ দেব না ৷ যারা যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে তাদের প্রত্যেকের অ্য়াকাউন্টে টাকা ঢুকবে ৷"
অন্নপূর্ণার ফর্ম নিয়ে তিনি জানান, সমালোচনা হয়েছে 12 পাতার ফর্ম নিয়ে আদতে চারটে পাতাই পূরণ করতে হয়েছে ৷ তিনি বলেন, "27 লক্ষ এমন লোকের মহিলার নাম আছে যারা ভারতীয় নন বা ভোটার লিস্টে তাদের নাম নেই ৷ কেউ মৃত, কেউ অন্য জায়গায় চলে গিয়েছেন, কারও আবার তিনটে অ্য়াকাউন্টে টাকা ঢুকত ৷ তাদের সব নাম আমরা কেটে দিয়েছি ৷ কারণ, সরকারের টাকা কোনও অভারতীয় পেতে পারে না ৷ যারা সিএএ-তে আবেদন করেছেন, শরনার্থী হিসাবে এসেছেন তাদের এই ভাতা চালু থাকবে ৷ যারা ট্রাইবুনালে আবেদন করেছিলেন যতক্ষণ না তাদের নাম ট্রাইবুনাল থেকে কাটা হচ্ছে তাদেরও এই ভাতা দেওয়া হবে ৷"
মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, "আগের সরকার যে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার চালু করেছিল সেখানে 2 কোটির মধ্যে 10 লক্ষ পুরুষ বেরিয়েছে ৷ লক্ষীর ভাণ্ডারের টাকা কী পুরুষের অ্য়াকাউন্টে যেতে পারে ? আমরা বলি না বিজেপির টাকা, মুখ্যমন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত টাকা নয ৷ যারা যোগ্য তারাই সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাবেন ৷"
অন্যদিকে, সরকারি বাসে মহিলাদের ফ্রি যাতায়াত নিয়েও মুখ খুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ সেক্ষেত্রেও আর সকলেই ফ্রি বাস পাবেন তা হবে না এবার ৷ মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "মহিলাদের জন্য সরকারি বাসে এবার আমরা পিঙ্ক কার্ড করে দেব ৷ আমি দেখেছি যারা সরকারি কর্মী তারা বলেছেন আমরা ফ্রিতে অফিস যেতে চাইছেন না ৷ তাই প্রকৃত প্রাপকদের কাছে যাতে এই সুবিধা যায় তা দেখতে হবে ৷ পিঙ্ক কার্ড আমরা তৈরি করে দেব যাতে সরকারি বাসে যাদের ফ্রি প্রয়োজন তারাই পাবে ৷"