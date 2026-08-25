SIR-এ নাম বাদ ! 'বিচার চাই' পোস্টারে উত্তাল দার্জিলিং-কালিম্পং
পাহাড়ের বিভিন্ন এলাকায় লাগানো পোস্টারে মূলত তিনটি প্রশ্ন সামনে এসেছে: নাম বাদ গেল কেন, শুনানি হবে কবে এবং নিষ্পত্তিতে এত দেরি কেন ?
Published : August 25, 2026 at 6:29 PM IST
দার্জিলিং, 25 অগস্ট: একদিকে পাহাড়ের দেওয়াল জুড়ে পোস্টার, 'অবিলম্বে শুনানি চাই' । অন্যদিকে প্রশাসনের আশ্বাস, যোগ্য কোনও নাগরিকের ভোটাধিকার নষ্ট হবে না । ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর-কে ঘিরে এই দুই ছবিতে এখন সরগরম দার্জিলিং ও কালিম্পং ।
মংপু, রোহিণী টোল গেট, দার্জিলিং সদর, পুলবাজার-সহ পাহাড়ের একাধিক এলাকায় ভোটার তালিকা থেকে বহু নাম বাদ পড়ার অভিযোগ তুলে পোস্টার পড়েছে । স্থানীয়দের একাংশের দাবি, বাদ পড়েছেন বহু গোর্খা ভোটার । তাঁদের অভিযোগ, নামের সংশোধন বা পুনর্বহালের প্রক্রিয়া যদি দীর্ঘায়িত হয়, তা হলে ভোটাধিকার নিয়ে অনিশ্চয়তায় পড়বেন বহু মানুষ ।
পাহাড়ের বিভিন্ন এলাকায় লাগানো পোস্টারে মূলত তিনটি প্রশ্ন সামনে এসেছে: নাম বাদ গেল কেন, শুনানি হবে কবে এবং নিষ্পত্তিতে এত দেরি কেন ? আঞ্চলিক নেপালি ভাষায় লেখা পোস্টারগুলিতে প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রিতা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে । কোথাও লেখা হয়েছে, 'বিচারে দেরি মানেই অবিচারে সায়, অবিলম্বে শুনানি চাই ।' কোথাও আবার দাবি, "আমরা দয়া চাই না, সময়মতো বিচার ও সংবিধানসম্মত অধিকার চাই ।"
স্থানীয়দের দেওয়া হিসাব অনুযায়ী, পাহাড়ের গ্রামীণ এলাকায় মোট 51 হাজার 114 জন ভোটারের নাম বাদ পড়েছে বলে অভিযোগ । তার মধ্যে কালিম্পং জেলায় 14 হাজার 441 জন এবং দার্জিলিং জেলায় 36 হাজার 673 জনের নাম বাদ পড়ার দাবি করা হয়েছে । কালিম্পংয়ের ক্ষেত্রে কালিম্পং-1 ব্লকে 5 হাজার 952, লাভায় 2 হাজার 345, পেডংয়ে 2 হাজার 30 জন এবং গরুবথানে 4 হাজার 114 জনের নাম বাদ পড়ার কথা বলা হচ্ছে ।
দার্জিলিংয়ের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন এলাকা ধরে দেওয়া হয়েছে আলাদা পরিসংখ্যান । স্থানীয়দের দাবি, দার্জিলিং-পুলবাজারে 16 হাজার 855, জোড়বাংলো-সুখিয়াপোখরিতে 3 হাজার, মিরিকে 1 হাজার 856, কার্শিয়াঙে 10 হাজার 692 এবং রংলি-রংলিয়টে 4 হাজার 270 জনের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়েছে ।
তবে এই সংখ্যাগুলিকে 'চূড়ান্ত ভাবে ভোটাধিকার হারানো মানুষ' হিসাবে দেখার আগে বিষয়টি নিয়ে সতর্ক থাকা জরুরি । এসআইআর প্রক্রিয়ায় কোনও ভোটারের নাম খসড়া তালিকায় না থাকলেই তাঁর ভোটাধিকার চিরতরে চলে যায় না । নির্বাচন কমিশনের ব্যবস্থায় এমন ভোটারদের দাবি-আপত্তি জানানোর সুযোগ রয়েছে । আগের তালিকায় থাকা কিন্তু নতুন তালিকায় নাম না থাকা ভোটারদের জন্য আলাদা ASDD তালিকাও প্রকাশ করা হয়েছে । ফলে অভিযোগের নিষ্পত্তির প্রক্রিয়াটিই এখন গুরুত্বপূর্ণ ।
কিন্তু পাহাড়ের বাস্তব পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ অন্য জায়গায় । দুর্গম এলাকার বাসিন্দাদের অনেকের কাছেই নথিপত্র জোগাড় করা, শুনানির জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছনো কিংবা প্রশাসনিক দফতরে বার বার যোগাযোগ করা সহজ নয় । তাই শুধু অনলাইনে বা দফতরে আবেদন নয়, স্থানীয় স্তরে বিশেষ শিবির করে সমস্যার সমাধানের দাবি উঠছে ।
এই আবহেই পোস্টারে সরাসরি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তার নাম উল্লেখ করে বাদ পড়া গোর্খা ভোটারদের নাম পুনর্বহালের দাবি জানানো হয়েছে । পাশাপাশি শুনানির প্রক্রিয়া দ্রুত করার দাবি উঠেছে । কোনও কোনও পোস্টারে এমন প্রশ্নও তোলা হয়েছে, বাদ পড়া ভোটারদের শুনানি পেতে কি 20-25 বছর অপেক্ষা করতে হবে ? নাকি 'টালবাহানা করে' সময় পার করে দেওয়া হবে ?
এই ভাষা থেকেই বোঝা যাচ্ছে, বিষয়টি আর শুধু প্রশাসনিক তালিকা সংশোধনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই । পাহাড়ের রাজনৈতিক আবহেও তা ঢুকে পড়েছে । দার্জিলিং-কালিম্পংয়ের মতো এলাকায় ভোটার তালিকা নিয়ে সামান্য অসঙ্গতিও যে দ্রুত রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রে চলে আসতে পারে, বর্তমান পরিস্থিতি তারই ইঙ্গিত দিচ্ছে ।
তবে প্রশাসন পরিস্থিতি নিয়ে আতঙ্কের কারণ দেখছে না । দার্জিলিংয়ের জেলাশাসক হরিশঙ্কর পানিকরের বক্তব্য, এসআইআরের কাজ চলছে । যোগ্য কোনও নাগরিক যাতে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত না হন, সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে । প্রশাসনিক স্তরে সমস্যা ও অসঙ্গতিগুলি দ্রুত চিহ্নিত করে সমাধানের জন্য বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ ক্যাম্প করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে ।
এখানেই পাহাড়ের মানুষের মূল দাবি । তাঁদের বক্তব্য, কাগজে ব্যবস্থা থাকলেই হবে না, প্রত্যন্ত পাহাড়ি এলাকাতেও সেই ব্যবস্থার বাস্তব পৌঁছনো নিশ্চিত করতে হবে । যাঁদের নাম নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে, তাঁদের দ্রুত জানাতে হবে কেন নাম নেই । প্রয়োজনীয় নথি জমা দেওয়ার সুযোগ দিতে হবে । আর আপত্তি থাকলে দ্রুত শুনানি করে সিদ্ধান্ত জানাতে হবে ।
এই মুহূর্তে তাই দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের নজর দু'দিকে । একদিকে দেওয়াল জুড়ে প্রতিবাদের পোস্টার, অন্যদিকে প্রশাসনের বিশেষ ক্যাম্পের আশ্বাস । প্রশ্ন একটাই, বাদ পড়া বলে যাঁদের নাম নিয়ে এত অভিযোগ, তাঁদের কত দ্রুত শুনানি হবে এবং কত দ্রুত প্রকৃত তথ্যের ভিত্তিতে তালিকা সংশোধন হবে ?