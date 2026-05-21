ফলতায় পুষ্পা রাজ ! একই ব্যক্তির নাম দুই বিধানসভার তালিকায়, ভোট দিয়েছেন 3 বার

ফলতায় পুষ্পা রাজ ! একই ব্যক্তির নাম দুই বিধানসভার তালিকায়, ভোট দিয়েছেন 3 বার
ডায়মন্ড হারবার, ফলতা— দুই বিধানসভার ভোটার তালিকাতেই নাকি নাম রয়েছে, ভোট দিয়েছেন 3 বার! জাহাঙ্গির খানের প্রভাবেই এমনটা হয়েছে, চাঞ্চল্যকর অভিযোগ সামনে এল ফলতায়৷
Published : May 21, 2026 at 5:37 PM IST
ফলতা, 21 মে: ফলতা বিধানসভায় পুনর্নির্বাচনের দিন সামনে এল এক চাঞ্চল্যকর অভিযোগ। একই ব্যক্তির নাম দু’টি আলাদা বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার তালিকায় রেখে দেওয়া হয়েছে এবং সেই সুযোগে তিনি চলতি বিধানসভা নির্বাচনে তিন বার ভোট দিয়েছেন বলে দাবি উঠেছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এখন সরগরম রাজনৈতিক মহল। অভিযোগের তির সরাসরি তৃণমূল কংগ্রেস নেতা জাহাঙ্গির খানের দিকে। বিরোধীদের দাবি, এটি শুধুমাত্র প্রশাসনিক গাফিলতি নয়, বরং পরিকল্পিতভাবে “ছাপ্পা ভোট” করানোর একটি সুসংগঠিত ম্যাকানিজিম।
নির্বাচন কমিশন এবারের বিধানসভা নির্বাচনের আগে “SIR” প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভোটার তালিকা পর্যালোচনা ও সংশোধনের কাজ শুরু করেছিল। মূল উদ্দেশ্য ছিল, কোনও ভোটারের নাম যাতে একাধিক জায়গায় না থাকে এবং স্বচ্ছ ও নির্ভুল ভোটার তালিকা তৈরি করা যায়। কিন্তু, ফলতায় সেই প্রক্রিয়া নিয়েই উঠেছে গুরুতর প্রশ্ন। অভিযোগ, স্থানীয় বিএলওদের উপর রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে একই ভোটারের নাম দু’টি বিধানসভা কেন্দ্রেই বহাল রাখা হয়েছে।
এই ঘটনায় সামনে এসেছে জয় সাহা নামে এক ভোটারের নাম। তিনি নিজেই দাবি করেছেন, 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে তিনি মোট তিন বার ভোট দিয়েছেন। জয় সাহার বক্তব্য অনুযায়ী, তাঁর নাম আগে ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার তালিকায় ছিল। পরে তিনি ডায়মন্ড হারবার এলাকায় বসবাস শুরু করায় 143 নম্বর ডায়মন্ড হারবার বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য SIR ফর্ম পূরণ করে জমা দেন। সেই সময় তিনি চেয়েছিলেন ফলতা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে তাঁর নাম বাদ পড়ুক, যাতে এক জায়গাতেই ভোটার হিসেবে তাঁর নাম থাকে।
জয় সাহার দাবি, তিনি ইচ্ছাকৃতভাবেই ফলতায় কোনও SIR ফর্ম জমা করেননি। কারণ, তাঁর ধারণা ছিল, ডায়মন্ড হারবারে নাম অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই ফলতা থেকে নাম বাদ পড়ে যাবে। কিন্তু, বাস্তবে তা হয়নি। বরং, ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার তালিকায় তাঁর নাম থেকে যায়। এখানেই শেষ নয়। জয় সাহার অভিযোগ, তিনি একাধিকবার বিএলওদের বিষয়টি জানিয়েছিলেন। এমনকি ফলতা থেকে তাঁর নাম বাদ দেওয়ার আবেদনও করেছিলেন। কিন্তু, কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। উল্টে তিনি দাবি করেছেন, জাহাঙ্গির খানের প্রভাবেই ফলতার ভোটার তালিকায় তাঁর নাম বহাল রাখা হয়। এর ফলে বর্তমানে 143 নম্বর ডায়মন্ড হারবার বিধানসভা কেন্দ্র এবং 144 নম্বর ফলতা বিধানসভা কেন্দ্র— দু’জায়গাতেই তাঁর নাম রয়েছে।