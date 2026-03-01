SIR: 'বিচারাধীন' তালিকায় কে নেই ! মুখ্যমন্ত্রীর কেন্দ্রের বিডিও থেকে শাসকদলের 3 বারের বিধায়ক

SIR: 'বিচারাধীন' তালিকায় কে নেই ! মুখ্যমন্ত্রীর কেন্দ্রের বিডিও থেকে শাসকদলের 3 বারের বিধায়ক
কমিশনের আশ্বাস, 'বিচারাধীন' তালিকার প্রত্যেকেই 'নাগরিকত্ব' প্রমাণে প্রয়োজনীয় নথি দাখিলের সুযোগ পাবেন । সব ঠিক থাকলে নাম 'অ্যাপ্রুভড' করা হবে ৷
Published : March 1, 2026 at 4:52 PM IST
সন্দেশখালি (উত্তর 24 পরগনা), 1 মার্চ: শনিবারই প্রথম দফার চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে । তাতে শুধু উত্তর 24 পরগনা জেলা থেকেই বাদ গিয়েছে 1 লক্ষ 42 হাজার 297 জন ভোটারের নাম । আরও 6 লক্ষের কাছাকাছি ভোটারের নাম 'বিচারাধীন' তালিকায় রয়েছে এই জেলায় ।
কমিশনের প্রকাশিত সেই 'বিচারাধীন' তালিকাতেই এবার নাম খোদ বিডিও'র । ভোটার তালিকায় সন্দেশখালি 1 নম্বর ব্লকের বিডিও সায়ন্তন সেনের নামের পাশে লেখা, 'আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন' ! শুধু বিডিও-ই নন, 'বিচারাধীন' তালিকার কোপে পড়েছেন আমডাঙার তিনবারের তৃণমূল বিধায়ক রফিকুর রহমানও। তালিকায় তাঁর নামের পাশেও লেখা 'আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন' ! আর তা ঘিরেই জোর চর্চা শুরু হয়েছে রাজনীতির অন্দরে । বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে নানা মহলে।
অনেকেরই প্রশ্ন, 'চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় বিডিও থেকে জনপ্রতিনিধিদের নামই যদি 'বিচারাধীন' তালিকায় থাকে তাহলে ভোটারদের একাংশ এই পরিস্থিতির মুখে পড়লে কী করবেন? এ নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে 'বিচারাধীন' তালিকায় থাকা অনেক ভোটারের মধ্যেই । যদিও, কমিশনের তরফে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, 'বিচারাধীন' তালিকায় থাকা প্রত্যেকেই সুযোগ পাবেন নিজের 'নাগরিকত্ব' প্রমাণে প্রয়োজনীয় নথি দাখিল করার । সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে যোগ্য ভোটারদের 'অ্যাপ্রুভড' হিসেবে দেখানো হবে পরবর্তী তালিকায় ।
জানা গিয়েছে, কর্মসূত্রে সন্দেশখালি 1 নম্বর ব্লকের বিডিও হলেও আদতে সায়ন্তন সেন মুখ্যমন্ত্রীর ভবানীপুর কেন্দ্রের 93 নম্বর বুথের ভোটার।কমিশনের প্রকাশিত প্রথম পর্যায়ের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা অনুযায়ী, মমতা বন্দোপাধ্যায়ের ভবানীপুর কেন্দ্রে 'বিচারাধীন' রয়েছে 14 হাজার 154 জন ভোটারের নাম । সেখানেই নাম রয়েছে বিডিও সায়ন্তন সেনেরও ।
এ নিয়ে সন্দেশখালি 1 নম্বর ব্লকের বিডিও বলেন, " ভোটার লিস্টে আমার নামের পাশে 'আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন' লেখা রয়েছে । বিচারাধীন লেখা থাকলে কী আর করা যাবে । যা হয়েছে সেটা মেনে নিতে হবে । পরবর্তী পর্যায়ে যা যা পদক্ষেপ আছে, তা মেনে কাগজপত্র দাখিল করব ।"
একই অবস্থার সন্মুখীন হতে হয়েছে উত্তর 24 পরগনার আমডাঙার তৃণমূল বিধায়ক রফিকুর রহমানকেও । 2011 সাল থেকে টানা তিন বারের বিধায়ক তিনি । তার পরেও 'বিচারাধীন' তালিকায় নাম রয়েছে শাসক দলের এই বিধায়কের !কমিশনের প্রকাশিত তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে, আমডাঙা বিধানসভায় 'বাদ' যাওয়া ভোটারের সংখ্যা 7 হাজার 558 ।এখনও 'বিচারাধীন' রয়েছে প্রায় 11 হাজার ভোটার । সেই তালিকাতেই রয়েছে বিধায়ক রফিকুরের নাম । কমিশনের প্রকাশিত তালিকায় তাঁর নামের পাশে লেখা, 'আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন' ! তা দেখে কমিশনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তৃণমূল বিধায়ক ।
এই বিষয়ে আমডাঙার বিধায়ক রফিকুর রহমান বলেন, "লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সিতে যা যা নথি দেখাতে বলেছিল এসআইআরের কাজে নিযুক্ত আধিকারিকরা, তা সবই দেখিয়ে ছিলাম । তার পরেও কীভাবে ভোটার তালিকায় আমার নাম বিচারাধীন লেখা থাকে সেটাই বোধগম্য হচ্ছে না ।নেতা-মন্ত্রী-বিধায়ককেও ছাড়ছে না এঁরা । তাহলে সাধারণ মানুষের অবস্থা কী, ভাবুন !" আক্ষেপের সুরে বিধায়ক এও বলেন, "2011 সালে প্রথম বার বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছি । এখন জনপ্রতিনিধি হিসেবে ভারতীয় নাগরিকত্বের প্রমাণ দিতে হচ্ছে । এর থেকে দুঃখের আর কী হতে পারে !"
এদিকে, ভোটার তালিকা ঘিরে ইতিমধ্যে ক্ষোভ-বিক্ষোভ ছড়িয়েছে রাজ্যের নানা প্রান্তে । শাসক-বিরোধী উভয় দলের নেতা, কাউন্সিলর এমনকী জনপ্রতিনিধিদের কারও কারও নাম বাদ গিয়েছে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা থেকে । যা নিয়ে তৃণমূল বনাম বিজেপি কাদা ছোড়াছুড়িও শুরু হয়ে গিয়েছে !এর শেষ কোথায়, এখন সেটাই দেখার !