চার মাসেও মেলেনি শুনানির দিন ! ভোটার তালিকায় নাম নেই খোদ নির্বাচন কমিশনের প্রাক্তন সচিবেরই

চার মাসেও মেলেনি শুনানির দিন ! ভোটার তালিকায় নাম নেই খোদ নির্বাচন কমিশনের প্রাক্তন সচিবেরই
দুর্গাপুজোর পর কলকাতা ও হাওড়া পুরসভার নির্বাচন হওয়ার সম্ভাবনা ৷ অথচ গত চার মাসে ওসমান গনিকে একবারও শুনানির জন্য ডাকা হয়নি। লিখছেন পাপড়ি চট্টোপাধ্যায় ।
Published : July 13, 2026 at 8:31 PM IST
কলকাতা, 13 জুলাই: এক সময় রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সচিব হিসেবে ভোটার তালিকা তৈরির প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন তিনি । আর এখন সেই প্রাক্তন সচিব ওসমান গনিই নিজের নাম খুঁজে পাচ্ছেন না ভোটার তালিকায় ! দুর্গাপুজোর পর কলকাতা ও হাওড়া পুরসভার নির্বাচন হওয়ার সম্ভাবনার মধ্যেই তাঁর ভোটাধিকার নিয়ে তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা ।
পার্ক সার্কাসের বাসিন্দা ওসমান গনি, 161 নম্বর বালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার । তাঁর দাবি, 2002 সাল থেকে 2025 সাল পর্যন্ত প্রতিটি ভোটার তালিকায় তাঁর নাম ছিল । এমনকি 2002 সালের তালিকায় তাঁর মায়ের নামও ছিল । বাবার মৃত্যু তার আগেই হওয়ায় পারিবারিক তথ্যের ক্ষেত্রেও কোনও অসঙ্গতি ছিল না । বর্তমানে তাঁর স্ত্রী ও কন্যার নাম ভোটার তালিকায় থাকলেও, বাদ পড়েছে শুধু তাঁর নাম ।
ইটিভি ভারতকে ওসমান গনি জানান, স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (এসআইআর)-এর পর প্রকাশিত চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় তাঁর নাম 'আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন' বিভাগে চলে যায় । কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী সমস্ত নথি জমা দিয়েছেন তিনি । অনলাইন আবেদন করার পাশাপাশি আলিপুরের সার্ভে বিল্ডিংয়েও লিখিত আবেদনও জমা দিয়েছেন । কিন্তু, গত চার মাসে তাঁকে একবারও শুনানির জন্য ডাকা হয়নি । নির্বাচন কমিশনের তরফেও তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়নি ।
ওসমান গনির কথায়, গত চার মাস ধরে তিনি প্রতিদিন নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে নিজের আবেদনের অবস্থা দেখছেন । কিন্তু এখনও সেখানে আবেদন 'Pending' বলেই দেখাচ্ছে ।
প্রাক্তন ডব্লিউবিসিএস আধিকারিক ওসমান গনি শুধু রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সচিবই ছিলেন না । জাতীয় নির্বাচন কমিশনের মনোনীত ইলেকশন অবজারভার হিসেবেও কাজ করেছেন তিনি । 2014 সালের লোকসভা নির্বাচনের সময় রাজস্থানে নির্বাচন পর্যবেক্ষকের দায়িত্বও পালন করেছিলেন ।
গনি জানান, কমিশনের নির্ধারিত নথির তালিকা অনুযায়ী অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার, পেনশন পেমেন্ট অর্ডার (পিপিও), পাসপোর্ট-সহ একাধিক নথি নিয়ে তিনি আপিল ট্রাইব্যুনালে আবেদন করবেন । তবে তাঁর প্রশ্ন, শুনানিই যদি শুরু না হয়, তা হলে ভোটার তালিকায় নাম ফিরবে কী ভাবে ?
প্রসঙ্গত, স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশনের পর বাদ পড়া প্রায় 27 লক্ষ ভোটারের আবেদন এখনও আপিল ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন বলে জানা গিয়েছে । যদিও এখনও পর্যন্ত কতজনের নাম পুনর্বহাল হয়েছে বা কত আবেদন নিষ্পত্তি হয়েছে, সে বিষয়ে স্পষ্ট তথ্য প্রকাশ করেনি নির্বাচন কমিশন ।
এই সংশোধিত ভোটার তালিকার ভিত্তিতেই 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচন হয়েছে । একই তালিকা ধরেই কলকাতা ও হাওড়া পুরসভার নির্বাচন হওয়ার কথা । ফলে পুরভোট যত এগিয়ে আসছে, ততই বাড়ছে ওসমান গনির উৎকণ্ঠা । এক সময় যিনি নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন, তিনিই এখন অপেক্ষা করছেন নিজের ভোটাধিকার ফিরে পাওয়ার ।
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