ETV Bharat / state

দুটি বুথের ভোটার তালিকায় নাম বিএলও'র ! স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন বিরোধীদের

SIR আবহে বিএলও'র এই 'কীর্তি' প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে ছোট জাগুলিয়া এলাকায় ৷ বিষয়টি নিয়ে বিডিও'র দ্বারস্থ হয়েছে গেরুয়া শিবির।

sir in bengal
বিএলও'র নাম দুটি বুথের ভোটার তালিকায় ! (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 3, 2025 at 9:50 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

বারাসত, 3 ডিসেম্বর: ভুয়ো ভোটার খুঁজতে যখন রাজ্যে SIR প্রক্রিয়ার কাজ চলছে জোরকদমে, তখন সেই কাজে নিযুক্ত এক বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও)-কে ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়েছে উত্তর 24 পরগনার বারাসতে । অভিযোগ, পাশাপাশি দুটি বুথের ভোটার তালিকাতেই নাম রয়েছে তাঁর । বিতর্কিত ওই বিএলও'র নাম মানস হালদার । তিনি বারাসত 1 নম্বর ব্লকের ছোট জাগুলিয়া পঞ্চায়েতের 9 নম্বর বুথের বিএলও'র দায়িত্বে রয়েছেন । অথচ তাঁর বিরুদ্ধেই উঠেছে এমন গুরুতর অভিযোগ ।

এদিকে, SIR আবহে বিএলও'র এই 'কীর্তি' প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে ছোট জাগুলিয়া পঞ্চায়েতের বামনপাড়া এলাকায় । ঘটনার কথা জানার পর হতবাক হয়ে গিয়েছেন সকলে । বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যে বিডিও'র দ্বারস্থ হয়েছে গেরুয়া শিবির । সেই সঙ্গে ভোটার তালিকায় নিবিড় সংশোধনী প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়েও প্রশ্ন তুলে সরব হয়েছেন তাঁরা । যদিও, দু-জায়গায় ভোটার তালিকায় নাম থাকলেও ইতিমধ্যে একটি বুথের ভোটার তালিকা থেকে তাঁর নাম অন্য আরও একটি বুথে স্থানান্তরিত করা হয়েছে বলে দাবি করেছেন বিএলও মানস হালদার । এই ঘটনায় বিডিও রাজীব দত্ত চৌধুরী বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন ।

দুটি বুথের ভোটার তালিকায় নাম থাকা নিয়ে বিএলওর বক্তব্য (ইটিভি ভারত)

রাজ‍্যে SIR প্রক্রিয়া শুরু হতেই বিএলও'দের একাংশের ভূমিকা নিয়ে বিভিন্ন সময়ে নানা অভিযোগ উঠেছে। কখনও রাস্তার মোড়ে অথবা মুদির দোকান থেকে এন‍ুমারেশন ফর্ম বিলির অভিযোগ উঠেছে, আবার কখনও কমিশনের নিয়মের তোয়াক্কা না করেই খোদ তৃণমূল নেতার বাড়িতে বসে ফর্ম বিলির অভিযোগ সামনে এসেছে । শুধু তাই নয়, গণনা ফর্ম জমার পরেও কোনও কোনও ক্ষেত্রে নিয়ম বহির্ভূতভাবে ভোটারের নাম নথিভুক্ত করার অভিযোগও উঠেছে । সেই আবহেই এবার সামনে এল বারাসতের বিএলও'র কীর্তি ৷

ছোট জাগুলিয়া পঞ্চায়েতের বামনপাড়ার বাসিন্দা মানস । ভোটার তালিকা থেকে জানা যাচ্ছে, 119-বারাসত বিধানসভার 28 ও 29 নম্বর বুথে নাম রয়েছে তাঁর । আরও জানা যাচ্ছে দুটি ভোটার তালিকায় মানসের বাবা হিসেবে নাম রয়েছে সুধাংশু হালদারের । সুতরাং, ভোটার ও অভিভাবকের নাম একই ৷ আর এ নিয়েই সরব হয়েছে পদ্ম শিবির ।

এই বিষয়ে বিজেপির বারাসতের মণ্ডল সভাপতি স্বরূপ সাহা বলেন, "যাঁর দায়িত্ব ভুয়ো ভোটার খোঁজা তাঁরই নাম রয়েছে ভোটার তালিকার দুই জায়গায় । এ তো সর্ষের মধ্যেই ভূত ! 9 নম্বর বুথের বাসিন্দা না-হওয়া সত্ত্বেও মানস হালদারকে সেই বুথের বিএলও হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে । আমরা বিডিও'কে নালিশ করতে গেলে তিনি আজব যুক্তি দিয়েছেন । ওই বুথে নাকি কোনও শিক্ষককেই খুঁজে পাওয়া যায়নি বিএলও হিসেবে ! কমিশনের নিয়ম বহির্ভূত কাজ । আমরা চাই, স্বচ্ছতা মেনে ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্ত হোক ।"

sir in bengal
বিএলও'র নাম দুটি বুথের ভোটার তালিকায় ! (ইটিভি ভারত)

তৃণমূল পরিচালিত ছোট জাগুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অমল দাস বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দোপাধ্যায় আগেই বলেছেন স্বচ্ছ ভোটার তালিকা করতে হবে নির্বাচন কমিশনকে । যদি ওই ব‍্যক্তির দু-জায়গায় নাম থেকে থাকে তাহলে SIR-এর পর যেখানে পাকাপাকি বাসস্থান যেখানে সেখানেই নাম থাকবে । অন‍্য জায়গায় তাঁর নাম বাদ যাবে ।"

অন‍্যদিকে, যাঁর বিরুদ্ধে এই গুরুতর অভিযোগ উঠেছে সেই 9 নম্বর বুথের বিএলও মানস হালদার বলেন, "28 নম্বর বুথ থেকে আমার নাম স্থানান্তরিত করে ইতিমধ্যে 9 নম্বর বুথের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে । আর 29 নম্বর বুথের ভোটার তালিকায় যে মানস হালদারের নাম রয়েছে তাঁর নামের বানানের সঙ্গে আমার নামের বানানের কোনও মিল নেই । দুটি নামের বানানে ফারাক রয়েছে । তাই, বাবার নাম এক থাকলেও ওই ব‍্যক্তি আলাদা । রাজনৈতিক উদ্দেশেই আমার নামে এসব অভিযোগ করা হচ্ছে । আমার কাছে সমস্ত নথিই রয়েছে । নির্বাচন কমিশন যদি কখনও দেখার প্রয়োজনীয়তা মনে করে আমি অবশ‍্যই দেখাব ।"

ভুয়ো 'বিএলও' প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "আমার নামে এসব রটানো হচ্ছে । আমি এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা । আমি কী ধরনের লোক তা সকলেই জানে । গত বছর আমি আমার 28 বুথে অবস্থিত বাড়ি বিক্রি করে 9 নম্বর বুথে পাকাপাকিভাবে চলে এসেছি । তারপরই ভোটার লিস্টে নাম স্থানান্তরিত করার কাজ সম্পন্ন করেছি ।"

তবে, বিএলও মানস হালদার এই দাবি করলেও এখনও কিন্তু 28 এবং 29 নম্বর, দুটি বুথেই ভোটার তালিকায় তাঁর নাম জ্বলজ্বল করছে । এমনকী, 9 নম্বর বুথের ভোটার তালিকায় নাম স্থানান্তরিত করার দাবিও ধোপে টেকেনি । কার্যত বিএলও'র এই দাবি নসাৎ করে দিয়েছে বিজেপি ৷

TAGGED:

BLO NAME IN TWO LIST
বিএলওর নাম দুটি ভোটার তালিকায়
SIR
BARASAT SIR CONTROVERSY
SIR IN BENGAL

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.