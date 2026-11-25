SIR-এ নাম বাদ, মেয়ের জন্মের শংসাপত্র করাতেই পারছেন না দিনহাটার হাবিব
SIR Controversy in Dinhata: গত 8 সেপ্টেম্বর আব্দুল হাবিবের মেয়ের জন্ম হয় ৷ এখনও তিনি মেয়ের জন্মের শংসাপত্র পাননি ৷
Published : November 25, 2026 at 7:13 PM IST
কোচবিহার, 25 নভেম্বর: স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর প্রক্রিয়ায় ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ গিয়েছে কোচবিহার জেলার বাসিন্দা আব্দুল হাবিবের ৷ ট্রাইব্যুনালে করা আবেদনেরও নিষ্পত্তি হয়নি ৷ এই পরিস্থিতিতে মেয়ের জন্মের শংসাপত্র করাতে গিয়ে বিপাকে পড়েছেন তিনি ৷ জন্মের শংসাপত্র করানোর জন্য প্রয়োজন রেসিডেন্ট সার্টিফিকেটের ৷ সেই সার্টিফিকেট না মেলাতেই তিনি মেয়ের শংসাপত্র করাতে পারছেন না বলে অভিযোগ ৷
হাবিবের অভিযোগ, পঞ্চায়েতে প্রধান নেই ৷ সেই কারণে সেখান থেকে রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট মেলেনি ৷ বিধায়কের কাছে গিয়েছিলেন ৷ কিন্তু বিধায়ক তাঁকে বাংলাদেশি বলে তাড়িয়ে দিয়েছেন ৷ হাবিব দিনহাটা বিধানসভা এলাকার বাসিন্দা ৷ তাঁর এলাকার বিধায়ক বিজেপির অজয় রায় ৷ এ প্রসঙ্গে বিজেপি বিধায়কের প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ৷ তবে, প্রশাসনের তরফে বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে ৷
হাবিবের এই অভিযোগ নিয়ে হইচই পড়ে গিয়েছে ৷ কোচবিহার জেলার দিনহাটা-2 ব্লকের বিডিও লামু ওয়াই ওয়াংদি বলেন, ‘‘বিষয়টি জানি না । অভিযোগ এলে খতিয়ে দেখা হবে।’’
হাবিব কোচবিহারের দিনহাটা-2 ব্লকের চৌধুরীহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের খাটামারি গ্রামের বাসিন্দা ৷ গত 8 সেপ্টেম্বর দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে তাঁর স্ত্রী কন্যা সন্তানের জন্ম দেন ৷ তারপর দু’মাসের বেশি সময় পেরিয়ে গিয়েছে ৷ অথচ মেয়ের জন্মের শংসাপত্র করাতে করতে পারেননি হাবিব ৷
তাঁর অভিযোগ, ‘‘আমার সন্তানের জন্মের শংসাপত্রের প্রয়োজন ৷ তার জন্য পঞ্চায়েত থেকে একটা রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট প্রয়োজন হয় ৷ সেজন্য পঞ্চায়েতে গিয়েছিলাম ৷ সেখানে প্রধান নেই বলে বিধায়কের কাছে যেতে বলা হয় ৷’’ হাবিব জানিয়েছেন, এরপর তাঁরা যোগাযোগ করেন দিনহাটার বিধায়ক অজয় রায়ের সঙ্গে ৷ সেখানে গিয়েও সুরাহা মেলেনি বলেই অভিযোগ করেছেন তিনি ৷
হাবিবের অভিযোগ, ‘‘বিধায়কের বাড়ি গিয়েছিলাম ৷ তিনি প্রথমে আমার স্ত্রীর নাম ভোটার তালিকায় রয়েছে কি না দেখেন ৷ সেটা ঠিক আছে ৷ এর পর আমার নাম ভোটার তালিকায় আছে কি না দেখেন ৷ সেখানে দেখা যায়, আমার নাম ভোটার তালিকা থেকে ডিলিট হয়ে গিয়েছে ৷ সেই কারণে আমাকে রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট দেওযা হয়নি ৷ আমাকে বাংলাদেশি বলল ৷’’
গত বছরের শেষ থেকে চলতি বছরের শুরুতে যে এসআইআর প্রক্রিয়া চলেছে, সেই প্রক্রিয়ায় নাম বাদ চলে গিয়েছে আব্দুল হাবিবের ৷ যদিও তাঁর স্ত্রীর নাম রয়েছে ভোটার তালিকায় ৷ এমনকী, 2002 সালের এসআইআর-এও তাঁর বাবার নাম ছিল ৷ ভোটার তালিকায় নাম ফিরে পেতে তিনি ইতিমধ্যে ট্রাইব্যুনালে আবেদন করেছেন ৷ কিন্তু তার নিষ্পত্তি এখনও পর্যন্ত হয়নি ৷
এই পরিস্থিতি হাবিব প্রশ্ন তুলেছেন, ‘‘আমার কাছে আধার-প্যান থেকে শুরু করে জন্ম শংসাপত্র রয়েছে ৷ স্ত্রীর সব নথিও রয়েছে ৷ তারপরও আমাকে রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট দেওয়া হচ্ছে না ৷ বিভিন্ন দফতরে ঘুরছি ৷ সকলেই আমাকে বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দিচ্ছে ৷ সব নথি থাকার পরও কেন আমি রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট পাব না ? কেন আমি মেয়ের জন্মের শংসাপত্র করাতে পারব না ?’’
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