ভোটের আগে বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারে তৎপর নয়া নগরপাল, জোরদার হচ্ছে নাকা তল্লাশি

ভোটের আগে বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারে তৎপর নয়া নগরপাল, জোরদার হচ্ছে নাকা তল্লাশি
নগরপাল অজয় কুমার নন্দ বলেছেন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় কোনওরকম ঢিলেমি বরদাস্ত করা হবে না ।
Published : March 18, 2026 at 2:43 PM IST
কলকাতা, 18 মার্চ: নির্বাচনকে সামনে রেখে শহরের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি শক্ত হাতে নিয়ন্ত্রণে আনতে একাধিক কড়া পদক্ষেপের পথে হাঁটছে কলকাতা পুলিশ । নতুন নগরপাল হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করার পরই অজয় কুমার নন্দ শহরের প্রতিটি থানা এবং ডিভিশনাল ডেপুটি কমিশনারদের উদ্দেশে একগুচ্ছ গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা জারি করেছেন । তার মধ্যে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ হল - নির্বাচনের আগে শহরজুড়ে থাকা সমস্ত বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র চিহ্নিত করে দ্রুত সেগুলিকে বাজেয়াপ্ত করা ।
লালবাজার সূত্রে খবর, বিশেষ করে সংবেদনশীল এলাকাগুলিকে চিহ্নিত করে নজরদারি বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । ভাঙড় ডিভিশন-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে পুলিশ আধিকারিকদের । প্রতিটি থানাকে সক্রিয় হয়ে গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে কোনওভাবেই বেআইনি অস্ত্র মজুত বা ব্যবহার করার সুযোগ না পায় দুষ্কৃতীরা ।
এই প্রসঙ্গে নগরপাল অজয় কুমার নন্দ স্পষ্ট বার্তা দিয়ে বলেছেন, "নির্বাচন যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়, তার জন্য যা যা প্রয়োজন, আমরা সবই করছি । আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় কোনওরকম ঢিলেমি বরদাস্ত করা হবে না ।" তাঁর এই মন্তব্য থেকেই স্পষ্ট, নির্বাচনকে ঘিরে কোনও ঝুঁকি নিতে নারাজ প্রশাসন ।
উচ্চপদস্থ কর্তাদের কাছ থেকে নির্দেশ পাওয়ার পরই শহরের প্রতিটি থানার পুলিশ এবং গোয়েন্দা বিভাগ ইতিমধ্যেই তৎপর হয়ে উঠেছে । বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারে বিশেষ অভিযান শুরু হয়েছে বিভিন্ন এলাকায় । সূত্রের খবর, রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই শহরের গুরুত্বপূর্ণ মোড়, প্রবেশ ও প্রস্থান পথগুলিতে জোরদার করা হবে নাকা তল্লাশি । সন্দেহভাজন গাড়ি ও ব্যক্তিদের ওপর কড়া নজরদারি চালানো হবে ।
পুলিশের একাংশের মতে, নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই বেআইনি অস্ত্রের ব্যবহার বৃদ্ধির আশঙ্কা থাকে । সেই কারণেই আগাম সতর্কতা হিসেবে এই পদক্ষেপ করা হয়েছে । শুধু অস্ত্র উদ্ধারই নয়, সম্ভাব্য দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করে তাদের ওপর নজরদারি চালানোর দিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে । সব মিলিয়ে বলা যায়, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শহরে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে সর্বশক্তি দিয়ে মাঠে নেমেছে কলকাতা পুলিশ । প্রশাসনের এই তৎপরতা কতটা ফলপ্রসূ হয়, এখন সেটাই দেখার ।