ন‍্যাজাট-কাণ্ডে পুলিশের জালে ঘাতক ট্রাকের খালাসি, শাহজাহান-মামলার সাক্ষীর বাড়িতে পুলিশি নিরাপত্তা

ন্যাজাট-কাণ্ডে এর আগে দু’জনকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ৷ ঘটনার চারদিনের মাথায় উত্তর 24 পরগনার হাসনাবাদ থেকে ধরা পড়লেন ঘাতক ট্রাকের খালাসি৷

শাহজাহান-মামলার সাক্ষী ভোলানাথ ঘোষের বাড়িতে পুলিশি নিরাপত্তা (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 14, 2025 at 8:23 PM IST

5 Min Read
বসিরহাট (উত্তর 24 পরগনা), 14 ডিসেম্বর: ন‍্যাজাট-কাণ্ডে পুলিশের জালে আরও এক। ধৃতের নাম গোলাম হোসেন মোল্লা। পুলিশ সূত্রে খবর, সাক্ষী ভোলানাথ ঘোষের গাড়ি দুর্ঘটনায় ঘাতক ট্রাকের খালাসি তিনি। চার দিনের মাথায় হাসনাবাদ থানা এলাকা থেকে পাকড়াও করা হয়েছে ধৃত এই ট্রাক খালাসিকে।

এর আগে শাহজাহান-মামলার সাক্ষীকে খুনের চেষ্টার অভিযোগের তদন্তে নেমে শাহজাহান ঘনিষ্ঠ উত্তম সরদার ওরফে সুশান্ত এবং রুহুল কুদ্দুস তরফদারকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। এবার পুলিশের হাতে ধরা পড়লেন ঘাতক ট্রাকের খালাসি। এই নিয়ে গ্রেফতারের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল তিন।

শাহজাহান-মামলার সাক্ষীর বাড়িতে পুলিশি নিরাপত্তা (ইটিভি ভারত)

তবে, সিবিআইয়ের দায়ের করা মামলার অন‍্যতম সাক্ষীর গাড়িতে ধাক্কা মারার ঘটনায় ধৃত তিন জনের কারোরই নাম ছিল না এফআইআর-এ। তার পরেও কেন তাঁদের গ্রেফতার করা হল, তা নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে রাজনীতির অন্দরে।

বিরোধীদের দাবি, চুনোপুঁটিদের ধরে আসলে বড় মাথাদের আড়াল করার চেষ্টা করছে পুলিশ। যাতে তদন্তের মোড় অন‍্য দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া যায়। যদিও তা মানতে নারাজ বসিরহাট জেলা পুলিশ। এই নিয়ে জেলা পুলিশের এক পদস্থ কর্তা বলেন, "এই ঘটনার সঙ্গে রুহুল কুদ্দুস, উত্তম সরদারের পাশাপাশি ঘাতক ট্রাকের খালাসি গোলাম হোসেন মোল্লারও প্রত্যক্ষ ভূমিকা রয়েছে। ধৃত তিন জনই ভোলানাথকে খুনের চেষ্টার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তদন্তে সেই তথ্য উঠে আসায়, তাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছে। বাকিদেরও খোঁজ চলছে।"

শাহজাহান মামলার সাক্ষী ভোলানাথ ঘোষ (নিজস্ব ছবি)

এদিকে, ন‍্যাজাট-কাণ্ডে চার দিন পর টনক নড়ল পুলিশের। পুত্রহারা ভোলানাথ ঘোষের বাড়িতে অবশেষে মোতায়েন করা হল পুলিশের নিরাপত্তা। রবিবার সকালে দেখা গেল তাঁর বাড়ির সামনে পাহারা দিচ্ছেন দু'জন কনস্টেবল। রহস্যজনক গাড়ি দুর্ঘটনার পরেই সাক্ষী ভোলানাথ নিরাপত্তাহীনতার 'আশঙ্কা' প্রকাশ করেছিলেন। তিনি দাবি করেন, ছেলের মৃত্যুর পর এবার তাঁর পরিবারকে শেষ করে না-দেয় শাহজাহানের লোকজন। এই চিন্তায় ভীষণভাবে আতঙ্কিত হয়ে রয়েছেন তিনি। তার পরেই স্থানীয় প্রশাসনের তরফে ভোলানাথের বাড়িতে পুলিশি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হল।

তবে, এফআইআর-এ নাম থাকা ঘাতক ট্রাকের চালক আবদুল আলিম মোল্লা-সহ বাকি অভিযুক্তরা এখনও ধরা না-পড়ায় আতঙ্ক কিন্তু রয়েই গিয়েছে শাহজাহান-মামলার অন‍্যতম সাক্ষী ভোলানাথ ঘোষের মনে। তিনি বলেন, "ঘটনার পর নিরাপত্তার অভাব বোধ করছিলাম। তাই, পুলিশ সর্বক্ষণের জন্য আমার বাড়িতে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে। এই জন্য পুলিশের কাছে কৃতজ্ঞ। নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে ঠিকই, কিন্তু আতঙ্ক কাটছে না। তার কারণ ঘাতক ট্রাকের চালক-সহ অভিযোগপত্রে নাম থাকা অন‍্যান‍্য অভিযুক্তরা এখনও ধরা পড়েনি।’’

ঘাতক ট্রাকের খালাসি গোলাম হোসেন মোল্লা৷ (নিজস্ব ছবি)

ভোলানাথ ঘোষ আরও বলেন, ‘‘পুলিশ তদন্ত করছে। আশা করছি হয়তো তারাও দ্রুত ধরা পড়বে। মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিশ্চয় ঘটনাটির দিকে নজর রাখছেন। তার পরেও বলব, উনি যেন আমার ছেলের হত‍্যাকারীদের কঠোর থেকে কঠোরতম সাজার ব্যবস্থা করেন।"

শাহজাহান-মামলার সাক্ষী ভোলানাথ ঘোষের বাড়ি (নিজস্ব ছবি)

তিনি আরও বলেন, "খুনের 'ষড়যন্ত্রকারী' শাহজাহানের প্রচুর সাগরেদ এখনও বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভয়ে বাজারে পর্যন্ত যেতে পারছি না। আমার ও পরিবারের সুরক্ষায় মোতায়েন থাকা পুলিশ কনস্টেবলের অনুমতি নিয়ে মৃত গাড়ির চালক শাহনুরের অসহায় পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তা-ও খানিকক্ষণের জন্য। ব‍্যস, ওই অবধি। তার পর থেকে আতঙ্কে কোথাও বেরতে পারছি না।"

অন‍্যদিকে, ন‍্যাজাট-কাণ্ডে ধৃত ট্রাকের খালাসি গোলাম হোসেন মোল্লাকে নিজেদের হেফাজতে চেয়ে রবিবার তাঁকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে পেশ করেছে পুলিশ। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত আদালত কী নির্দেশ দিয়েছে, তা জানা যায়নি৷

ন‍্যাজাট-কাণ্ডে অভিযুক্ত আবদুল আলিম মোল্লা (নিজস্ব ছবি)

প্রসঙ্গত, সিবিআইয়ের মামলার পাশাপাশি ইডির ওপর হামলার ঘটনাতেও অন‍্যতম সাক্ষী ছিলেন সন্দেশখালির সরবেড়িয়ার বাসিন্দা ভোলানাথ ঘোষ। গত বুধবার তাঁর বিরুদ্ধে শাহজাহানের দায়ের করা পুরনো একটি মামলার সাক্ষ‍্য দিতে তিনি বসিরহাট আদালতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু, আদালতে যাওয়ার পথেই ন‍্যাজাটের বাসন্তী হাইওয়েতে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে ভোলানাথের চারচাকা গাড়িটি।

উল্টো দিক আসা একটি ট্রাকের সঙ্গে তাঁর গাড়িটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ঘটনার অভিঘাত এতটাই ছিল যে সংঘর্ষের পর দোমড়ানো-মোচড়ানো দু’টি গাড়িই মুহূর্তে গিয়ে পড়ে পাশের নয়ানজুলিতে। ভোলনাথের ছোট ছেলে সত্যজিৎ ঘোষ ও তাঁর গাড়ির চালক শাহনুর আলমের মৃত্যু হয় ঘটনাস্থলেই। সামান্য আহত হলেও সেদিন বরাত জোরে প্রাণে বেঁচে যান সিবিআই-ইডি মামলার অন‍্যতম এই সাক্ষী। তবে, এই রহস্যজনক গাড়ি দুর্ঘটনা ঘিরে একের পর এক রহস্য উন্মোচন হতে শুরু করেছে।

ন‍্যাজাট-কাণ্ডে অভিযুক্ত নজরুল মোল্লা (নিজস্ব ছবি)

ইতিমধ্যে সন্দেহভাজন একটি বাইক এবং ইকো গাড়ির গতিবিধিও প্রকাশ্যে এসেছে। ভোলানাথের দাবি, তাঁকে খুন করতেই এই দু’টি গাড়ি ফলো করছিল তাঁর গাড়ির পিছনে। খুনের ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব তুলে ধরে ইতিমধ্যে সস্ত্রীক শাহজাহান-সহ তাঁর ঘনিষ্ঠ আট জনের বিরুদ্ধে স্থানীয় রাজবাড়ি পুলিশ ফাঁড়িতে অভিযোগও দায়ের করেছেন গাড়ি দুর্ঘটনায় প্রাণে বেঁচে যাওয়া ভোলানাথ। সেই খুনের ষড়যন্ত্রের অভিযোগের তদন্তে নেমে গত দু-দিনে মোট তিন জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

শাহজাহান-মামলার সাক্ষী ভোলানাথ ঘোষের বাড়িতে পুলিশি নিরাপত্তা (নিজস্ব ছবি)

এর মধ্যে ধৃত উত্তম সরদার ইডির ওপর হামলার ঘটনায় 2024 সালেও গ্রেফতার হয়েছিলেন। বর্তমানে তিনি জামিনে মুক্ত ছিলেন। তারই মধ্যে এবার সাক্ষী ভোলনাথকে খুনের চক্রান্তের মামলায় গ্রেফতার হতে হল তাঁকে। কিন্তু, ঘটনার চার দিন পরেও ঘাতক ট্রাকের চালক আবদুল আলিম মোল্লা অথবা তাঁর সহযোগী আরেক অভিযুক্ত নজরুল মোল্লার কোনও খোঁজ মেলেনি। কোথায় ঘাপটি মেরে লুকিয়ে রয়েছেন তারা? কেন তাদের নাগাল পাওয়া যাচ্ছে না? তার কোনও স্পষ্ট জবাব নেই পুলিশের কাছে।

সম্পাদকের পছন্দ

