নৈহাটি পুরপ্রধানের 'নটোরিয়াস' ছেলে গ্রেফতার, আদালতের পথে বেধড়ক মার-ছোড়া হল ডিম
অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়কে ব্যারাকপুর মহাকুমা আদালতে পাঠাচ্ছিল পুলিশ ৷ সেই সময় পুলিশের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে মহিলারা বেধড়ক মাত্র শুরু করেন তাঁকে ৷
Published : June 13, 2026 at 6:10 PM IST
নৈহাটি, 13 জুন: মহিলাদের শ্লীলতাহানি, বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মীদের মারধর ও দাদাগিরি-সহ বহু অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে । অবশেষে গ্রেফতার নৈহাটির পুরপ্রধানের ছেলে 'নাটোরিয়াস' অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায় । থানা থেকে আদালতে নেওয়ার পথে পুলিশের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে মহিলারা তাঁকে বেধড়ক মারধর করলেন । ছোড়া হল কাঁচা ডিম । উঠল চোর চোর স্লোগান ।
দীর্ঘদিন ধরে নৈহাটির পুরপ্রধানের পদে রয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা অশোক চট্টোপাধ্যায় । তাঁকে নিয়ে বিরোধীদের তেমন অভিযোগ না থাকলেও ছেলে অভিজিতের বিরুদ্ধে শহরের বাসিন্দাদের বিপুল ক্ষোভ রয়েছে । তাঁর বিরুদ্ধে মহিলাদের শ্লীলতাহানি করা, বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মীদের ওপর অত্যাচার চালানো, বাড়িঘর ভাঙচুর করা ও অবাঞ্ছিত দাদাগিরি-সহ বহু অভিযোগ রয়েছে । বাবা পুরপ্রধান হওয়ায় বাসিন্দারা অত্যাচারিত হয়েও মুখ বুজে তা সহ্য করেছেন । পুলিশও তাঁর বিরুদ্ধে কখনও সক্রিয় পদক্ষেপ করেনি বলে অভিযোগ ।
রাজ্যে পালাবদল হতেই বদলে গেল সেই ছবিটা । পুরপ্রধানের ছেলে অভিজিতের বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগে বাসিন্দারা সোচ্চার হতে শুরু করেন । অবশেষে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে নৈহাটির মিত্রপাড়ার বাড়ি থেকে পুলিশ অভিজিৎকে গ্রেফতার করে । রাতেই সেই খবর গোটা নৈহাটিতে ছড়িয়ে পড়ে । দিনের আলো ফুটতেই নৈহাটি থানা চত্বরে কয়েকশো মহিলা জড়ো হন । সঙ্গে জড়ো হয়েছিলেন বিজেপি কর্মী সমর্থকেরাও । বেলা দেড়টা নাগাদ অভিজিৎকে ব্যারাকপুর মহাকুমা আদালতে পাঠাচ্ছিল পুলিশ ।
নৈহাটি থানার ইন্সপেক্টর ইনচার্জ দেবনাথ সাধুখাঁ-সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা ঘেরাটোপ তৈরি করে তাঁকে প্রিজন ভ্যানে তুলছিলেন । সেই সময় মহিলারা ঝাঁপিয়ে পড়েন । পুলিশের হাত থেকে অভিজিৎকে ছিনিয়ে নিয়ে মহিলারা বেধড়ক মাত্র শুরু করেন । শুরু হয় কাঁচা ডিম ছোড়াও । ওঠে চোর চোর স্লোগান । মারমুখী জনতার হাত থেকে কোনোরকমে পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে প্রিজন ভ্যানে তুলে দেয় ।
রাজ্য বিজেপির যুব মোর্চার নেত্রী জিনিয়া চক্রবর্তী বলেন, "নৈহাটির পুরপ্রধান অশোক চট্টোপাধ্যায়ের ছেলে অভিজিতের বিরুদ্ধে মহিলাদের শ্লীলতাহানি-সহ বিরোধীদলের কর্মীদের মারধরের বহু অভিযোগ রয়েছে । বাবা পুরপ্রধান হওয়ায় এতদিন পুলিশ তাঁকে কিছু করেনি । পালাবদল হতেই সেই জনরোষ আছড়ে পড়েছে । আমরা চাই, পুলিশ তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগের তদন্ত করুক । অভিজিতের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা নেওয়া হোক ।"
বিজেপির নৈহাটি বিধানসভার কনভেনার সুরঞ্জন সেনগুপ্ত বলেন, "বাবা পুরপ্রধান হওয়ায় অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায় গত 15 বছর ধরে নৈহাটির মানুষের ওপর নিদারুণ অত্যাচার চালিয়েছেন । নৈহাটি শহরে তিনি নটোরিয়াস অভিজিৎ নামে পরিচিত । তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশ কখনও কোনও ব্যবস্থা নেয়নি । বাংলায় নতুন সরকার গড়ে উঠতেই বাসিন্দারা অন্যায়ের বিচার চাইতে পথে নেমেছেন । অভিজিতের বিরুদ্ধে আজ জনরোষ আসতে পড়েছে । ঘটনাটি মানুষের দীর্ঘদিনের জমে থাকা ক্ষোভের স্বাভাবিক বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে ।"
তারপরেই সুরঞ্জনের সংযোজন, "পুলিশের হাত থেকে অভিজিৎকে ছিনিয়ে নিয়ে মারধরের ঘটনা বাঞ্ছিত নয় । আইন অভিজিতের বিচার করবে । সাধারণ মানুষের আইন হাতে তুলে নেওয়ার ঘটনা অনভিপ্রেত । দলগতভাবে আমরা তার জন্য ক্ষমা চাইছি ।"