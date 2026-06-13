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নৈহাটি পুরপ্রধানের 'নটোরিয়াস' ছেলে গ্রেফতার, আদালতের পথে বেধড়ক মার-ছোড়া হল ডিম

অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়কে ব্যারাকপুর মহাকুমা আদালতে পাঠাচ্ছিল পুলিশ ৷ সেই সময় পুলিশের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে মহিলারা বেধড়ক মাত্র শুরু করেন তাঁকে ৷

Abhijit Chatterjee arrested
অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়কে আদালতের পথে বেধড়ক মার (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 13, 2026 at 6:10 PM IST

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নৈহাটি, 13 জুন: মহিলাদের শ্লীলতাহানি, বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মীদের মারধর ও দাদাগিরি-সহ বহু অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে । অবশেষে গ্রেফতার নৈহাটির পুরপ্রধানের ছেলে 'নাটোরিয়াস' অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায় । থানা থেকে আদালতে নেওয়ার পথে পুলিশের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে মহিলারা তাঁকে বেধড়ক মারধর করলেন । ছোড়া হল কাঁচা ডিম । উঠল চোর চোর স্লোগান ।

দীর্ঘদিন ধরে নৈহাটির পুরপ্রধানের পদে রয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা অশোক চট্টোপাধ্যায় । তাঁকে নিয়ে বিরোধীদের তেমন অভিযোগ না থাকলেও ছেলে অভিজিতের বিরুদ্ধে শহরের বাসিন্দাদের বিপুল ক্ষোভ রয়েছে । তাঁর বিরুদ্ধে মহিলাদের শ্লীলতাহানি করা, বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মীদের ওপর অত্যাচার চালানো, বাড়িঘর ভাঙচুর করা ও অবাঞ্ছিত দাদাগিরি-সহ বহু অভিযোগ রয়েছে । বাবা পুরপ্রধান হওয়ায় বাসিন্দারা অত্যাচারিত হয়েও মুখ বুজে তা সহ্য করেছেন । পুলিশও তাঁর বিরুদ্ধে কখনও সক্রিয় পদক্ষেপ করেনি বলে অভিযোগ ।

নৈহাটি পুরপ্রধানের 'নটোরিয়াস' ছেলে গ্রেফতার, আদালতের পথে বেধড়ক মার-ছোড়া হল ডিম (ইটিভি ভারত)

রাজ্যে পালাবদল হতেই বদলে গেল সেই ছবিটা । পুরপ্রধানের ছেলে অভিজিতের বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগে বাসিন্দারা সোচ্চার হতে শুরু করেন । অবশেষে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে নৈহাটির মিত্রপাড়ার বাড়ি থেকে পুলিশ অভিজিৎকে গ্রেফতার করে । রাতেই সেই খবর গোটা নৈহাটিতে ছড়িয়ে পড়ে । দিনের আলো ফুটতেই নৈহাটি থানা চত্বরে কয়েকশো মহিলা জড়ো হন । সঙ্গে জড়ো হয়েছিলেন বিজেপি কর্মী সমর্থকেরাও । বেলা দেড়টা নাগাদ অভিজিৎকে ব্যারাকপুর মহাকুমা আদালতে পাঠাচ্ছিল পুলিশ ।

Abhijit Chatterjee arrested
নৈহাটির পুরপ্রধানের ছেলে অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায় (নিজস্ব ছবি)

নৈহাটি থানার ইন্সপেক্টর ইনচার্জ দেবনাথ সাধুখাঁ-সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা ঘেরাটোপ তৈরি করে তাঁকে প্রিজন ভ্যানে তুলছিলেন । সেই সময় মহিলারা ঝাঁপিয়ে পড়েন । পুলিশের হাত থেকে অভিজিৎকে ছিনিয়ে নিয়ে মহিলারা বেধড়ক মাত্র শুরু করেন । শুরু হয় কাঁচা ডিম ছোড়াও । ওঠে চোর চোর স্লোগান । মারমুখী জনতার হাত থেকে কোনোরকমে পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে প্রিজন ভ্যানে তুলে দেয় ।

Abhijit Chatterjee arrested
মারমুখী জনতা (নিজস্ব ছবি)

রাজ্য বিজেপির যুব মোর্চার নেত্রী জিনিয়া চক্রবর্তী বলেন, "নৈহাটির পুরপ্রধান অশোক চট্টোপাধ্যায়ের ছেলে অভিজিতের বিরুদ্ধে মহিলাদের শ্লীলতাহানি-সহ বিরোধীদলের কর্মীদের মারধরের বহু অভিযোগ রয়েছে । বাবা পুরপ্রধান হওয়ায় এতদিন পুলিশ তাঁকে কিছু করেনি । পালাবদল হতেই সেই জনরোষ আছড়ে পড়েছে । আমরা চাই, পুলিশ তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগের তদন্ত করুক । অভিজিতের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা নেওয়া হোক ।"

Abhijit Chatterjee arrested
পুলিশের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বেধড়ক মার (নিজস্ব ছবি)

বিজেপির নৈহাটি বিধানসভার কনভেনার সুরঞ্জন সেনগুপ্ত বলেন, "বাবা পুরপ্রধান হওয়ায় অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায় গত 15 বছর ধরে নৈহাটির মানুষের ওপর নিদারুণ অত্যাচার চালিয়েছেন । নৈহাটি শহরে তিনি নটোরিয়াস অভিজিৎ নামে পরিচিত । তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশ কখনও কোনও ব্যবস্থা নেয়নি । বাংলায় নতুন সরকার গড়ে উঠতেই বাসিন্দারা অন্যায়ের বিচার চাইতে পথে নেমেছেন । অভিজিতের বিরুদ্ধে আজ জনরোষ আসতে পড়েছে । ঘটনাটি মানুষের দীর্ঘদিনের জমে থাকা ক্ষোভের স্বাভাবিক বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে ।"

Abhijit Chatterjee arrested
আদালতের পথে বেধড়ক মার অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়কে (নিজস্ব ছবি)

তারপরেই সুরঞ্জনের সংযোজন, "পুলিশের হাত থেকে অভিজিৎকে ছিনিয়ে নিয়ে মারধরের ঘটনা বাঞ্ছিত নয় । আইন অভিজিতের বিচার করবে । সাধারণ মানুষের আইন হাতে তুলে নেওয়ার ঘটনা অনভিপ্রেত । দলগতভাবে আমরা তার জন্য ক্ষমা চাইছি ।"

Abhijit Chatterjee arrested
মহিলারা অভিজিৎ চট্টোপাধ্যাকে বেধড়ক মারধর করলেন (নিজস্ব ছবি)

TAGGED:

NAIHATI MUNICIPAL CHAIRMAN SON
NOTORIOUS ABHIJIT CHATTERJEE
নৈহাটির পুরপ্রধানের ছেলে
অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়
ABHIJIT CHATTERJEE ARRESTED

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