পিকনিকে উন্নয়নের পাঁচালি শোনানোর মিউজিক বক্সে নাগিন ডান্স !
খোদ উপ পৌরপ্রধানের উপস্থিতিতে এহেন কাজে অবাক দলের একাংশ মহিলা কর্মী ৷ ইটিভি ভারতের সামনে ক্ষোভপ্রকাশ দলের স্থানীয় সহ সভাপতির ৷ কী বলছে বিজেপি ?
Published : January 25, 2026 at 1:26 PM IST
মেদিনীপুর, 25 জানুয়ারি: উন্নয়নের পাঁচালি শোনানোর জন্য দেওয়া স্পিকারে গান চালিয়ে পিকনিকে নাচ ৷ তাতেই দলের একাংশের ক্ষোভের মুখে পড়লেন মেদিনীপুর শহরের কাউন্সিলর তথা মহিলা তৃণমূলের সভাপতি ও মেদিনীপুর পৌরসভার উপ পৌরপ্রধান মৌ রায় ৷ দলের সিনিয়র নেত্রী কীভাবে এই কাজ করতে পারেন তাই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন খোদ সহ সভাপতি ৷
সামনেই 2026 এর বিধানসভা নির্বাচন ৷ ভোটের আগে নিজেদের সাংগঠনিক ক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি তাদের উন্নয়নের কার্যকলাপ রাজ্যবাসীকে জানাতে উন্নয়নের পাঁচালি নামক একটি কর্মসূচি নিয়েছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল । যে কর্মসূচির অঙ্গ হল প্রতিটা ওয়ার্ডের কাউন্সিলরকে এলাকাবাসীর কাছে উন্নয়ন পাঁচালি শোনানোর জন্য একটি করে স্পিকার বক্স দেওয়া হয়েছে । সেই সঙ্গে রাজ্যজুড়ে সরকারের উন্নয়নমূলক কাজকর্মের খতিয়ান লেখা কিছু বই দেওয়া হয়েছে ৷ যা ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে বিতরণের পাশাপাশি এই উন্নয়নের পাঁচালি পড়ে শোনাতে হবে ৷ যা সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলর মাইক্রোফোনে বলবেন এবং সেই স্পিকার বক্সে শোনা যাবে ৷ এই কারণেই দলের তরফে স্পিকার দেওয়া হয়েছে ৷
তবে সেই কাজের জন্য দেওয়া স্পিকারে এবার গান বাজিয়ে পার্কে পিকনিকে নাচতে দেখা গেল মহিলা তৃণমূলের কয়েকজন সদস্যকে ৷ কাউন্সিলর তথা শহর মহিলা তৃণমূলের সভাপতির সামনেই এসব হচ্ছে দেখে কার্যত ক্ষোভে ফেটে পড়লেন সহ সভাপতি ৷
এই ঘটনার ভিডিয়ো প্রকাশ করে তৃণমূলের সহ-সভানেত্রী সঙ্গীতা ভট্টাচার্য বলেন, "আমাদের দিদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিগত 15 বছরের উন্নয়নের খতিয়ান ওয়ার্ডবাসীকে জানানোর জন্য এই মিউজিক সিস্টেম বক্স দেওয়া হয়েছে । তাতে উন্নয়নের পাঁচালি শোনানোর কথা বলা হয়েছে । সেই মতো আমাদের ওয়ার্ড কাউন্সিলরকেও একটা বক্স দেওয়া হয়েছে । কিন্তু আমরা অদ্ভুতভাবে লক্ষ্য করলাম এই বক্সে উন্নয়নের পাঁচালি না শুনিয়ে নিজস্ব পিকনিকে সেই বক্স বাজিয়ে আনন্দ উপভোগ করছেন সহকর্মীদের সঙ্গে ৷ যা দৃষ্টিকটু এবং দলীয় কার্যকলাপ বিরোধী ।"
যদিও এই বিষয়ে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি তথা উপ পৌরপ্রধান মৌ রায় ক্যামেরার সামনে কিছু না বললেও তিনি জানান, এটা নিয়ে বলার কিছুই নেই । উন্নয়নের পাঁচালি শোনানোর পর তাতে অন্য গান চালানো কি অপরাধ ? যিনি অভিযোগ করছেন তিনিই বাকিটা বলতে পারবেন ।
দলীয় কোন্দল প্রকাশ্যে আসতেই তৃণমূলকে কটাক্ষ করেছে বিজেপি ৷ গেরুয়া শিবিরের স্থানীয় নেতা শংকর গুছাইত বলেন, "যেমন দল তেমন তার কাজ । এ দলের যেমন সংস্কৃতি তেমন নেতা-নেত্রী । এরা সমাজের পরিপন্থী । এই দলের কাছ থেকে এর বেশি কিছু আশা করা যায় না । এরা এত বছর ধরে অনুন্নয়নের পাঁচালি, বালি কয়লা চুরির পাঁচালি শুনিয়েছে এখন আবার অনুন্নয়নের পাঁচালির মিউজিক বক্সে গান চালিয়ে নাচ । এটা একমাত্র এই দলের ক্ষেত্রে মানায় ৷ এটা একটা কোম্পানি তাই যে যা ইচ্ছা করে ।"