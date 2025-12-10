ওয়াকফ সম্পত্তি পঞ্জিকরণে নজির এই 2 জেলার, 'উমিদ' নিয়ে কড়া বার্তা নবান্নের

ওয়াকফ সম্পত্তি পঞ্জিকরণে নজির এই 2 জেলার, 'উমিদ' নিয়ে কড়া বার্তা নবান্নের
রাজ্য সরকার ফের জানিয়েছে যে, পোর্টালে নাম তুললেই জমি কেন্দ্রের হয়ে যাবে - এমন ধারণা সম্পূর্ণ ভুল ।
Published : December 10, 2025 at 6:52 PM IST
কলকাতা, 10 ডিসেম্বর: একদিকে কেন্দ্রের নতুন পোর্টালে ওয়াকফ সম্পত্তি নথিভুক্তিকরণ নিয়ে আইনি লড়াই ও রাজনৈতিক চাপানউতোর, আর অন্যদিকে সেই কাজ সম্পন্ন করতে রাজ্য সরকারের তৎপরতা । এই দুইয়ের মাঝেই রাজ্যে ওয়াকফ সম্পত্তির পঞ্জিকরণে নজির গড়ল নদিয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলা । রাজ্য ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান শহীদুল্লাহ মুন্সি জানিয়েছেন, 'উমিদ' পোর্টালে তথ্য আপলোডের ক্ষেত্রে সবথেকে ভালো সাফল্য মিলেছে এই দুই জেলায় ।
তবে শুধু কাজের গতি বাড়ানোই নয়, ওয়াকফ নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে তৈরি হওয়া আতঙ্ক কাটাতেও বুধবার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছে রাজ্য সরকার । জানানো হয়েছে, পোর্টালে নাম তুললেই জমি কেন্দ্রের হয়ে যাবে - এমন ধারণা সম্পূর্ণ ভুল ।
সাফল্যের হারে 92 শতাংশ নিয়ে শীর্ষে নদিয়া
রাজ্য ওয়াকফ বোর্ডের দেওয়া সাম্প্রতিকতম পরিসংখ্যান অনুযায়ী, পঞ্জিকরণের কাজে এই মুহূর্তে রাজ্যে সবথেকে এগিয়ে রয়েছে নদিয়া জেলা । পরিসংখ্যান বলছে, নদিয়া জেলায় মোট 1199টি ওয়াকফ সম্পত্তির মধ্যে ইতিমধ্যেই 1102টি সম্পত্তি পোর্টালে নথিভুক্ত হয়ে গিয়েছে । অর্থাৎ শতকরা হিসেবে সাফল্যের হার 92 শতাংশ ।
নদিয়ার পরেই এই তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে মুর্শিদাবাদ জেলা । এই জেলায় মোট 4486টি ওয়াকফ সম্পত্তির মধ্যে 3.471টি সম্পত্তি 'উমিদ' পোর্টালে এন্ট্রি করা হয়েছে । এক্ষেত্রে সাফল্যের হার 77.37 শতাংশ । মালদহ ও হাওড়া জেলাতেও প্রায় 40 শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে । বাকি জেলাগুলিতেও যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ চলছে । জেলা ও ব্লক স্তরে খোলা হয়েছে অতিরিক্ত সহায়তা কেন্দ্র । দফতর সূত্রে খবর, সুপ্রিম কোর্টের নির্দিষ্ট সময়সীমার আগেই রাজ্যে 100 শতাংশ ডিজিটাল পঞ্জিকরণ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে ।
আতঙ্ক নয়, ভরসা রাখুন: নবান্ন
দ্রুত কাজ এগোলেও, কেন্দ্রের 'উমিদ' (UMEED) পোর্টাল নিয়ে এখনও মানুষের মনে নানা সংশয় রয়েছে । সেই সংশয় দূর করতে বুধবার একটি বিশেষ নোট প্রকাশ করে রাজ্য । তাতে সাফ জানানো হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে প্রায় আট হাজার ওয়াকফ এস্টেট এবং তার অধীনে প্রায় বিরাশি হাজার ওয়াকফ সম্পত্তি রয়েছে । এই সমস্ত সম্পত্তির বিস্তারিত তথ্য ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকারের পুরনো পোর্টাল 'ওয়ামসি'-তে (WAMSI) আগে থেকেই নথিভুক্ত রয়েছে । পুরনো পোর্টালে তথ্য আপলোড করত রাজ্য ওয়াকফ বোর্ড, আর নতুন 'উমিদ' পোর্টালে মুতওয়াল্লিদের ব্যক্তিগতভাবে সেই তথ্য আপলোড করতে হচ্ছে, যা পরে বোর্ড অনুমোদন করবে - পার্থক্য শুধুমাত্র এটুকুই । তাই নতুন করে তথ্য দিলেই সম্পত্তি বেহাত হয়ে যাবে বা কেন্দ্রের দখলে চলে যাবে, এই প্রচার সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন অপপ্রচার মাত্র ।
সময়সীমা নিয়ে মিলল স্বস্তি
5 ডিসেম্বরের মধ্যে তথ্য আপলোডের সময়সীমা নিয়ে যে প্যানিক তৈরি হয়েছিল, তা-ও অমূলক বলে জানিয়েছে প্রশাসন । রাজ্য সরকারের ব্যাখ্যা, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনেই এই প্রক্রিয়া চলছে । যারা সময়ের অভাবে কাজ শেষ করতে পারেননি, তাঁদের ভয়ের কিছু নেই । রাজ্য ওয়াকফ বোর্ড ইতিমধ্যেই বিষয়টি নিয়ে শীর্ষ আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল । আদালত জানিয়েছে, রাজ্য ওয়াকফ ট্রাইব্যুনাল চাইলে আইন মেনে (সেকশন 3বি) সময়সীমা আরও ছয় মাস পর্যন্ত বাড়াতে পারে । অর্থাৎ, তাড়াহুড়োর কোনও প্রয়োজন নেই।
কালেক্টরের খতিয়ান ও গুজবের জবাব
সম্প্রতি কিছু অসাধু চক্র গুজব ছড়াচ্ছে যে, রাজ্য সরকার মসজিদ বা কবরস্থানের মতো ধর্মীয় স্থানগুলিকে 'কালেক্টরের খতিয়ান নম্বর 1'-এর অন্তর্ভুক্ত করছে । এই দাবিকে 'সম্পূর্ণ মিথ্যে' বলে উড়িয়ে দিয়েছে নবান্ন । প্রশাসনিক নোটে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, এটি ভূমি সংস্কার আইনের সময়কার একটি বিষয় । সেই সময় বড় রায়ত বা জমিদাররা তাঁদের সিলিং-বহির্ভূত জমি ধর্মীয় উদ্দেশ্যে (মন্দির, মসজিদ বা অন্যান্য ধর্মীয় স্থান) দান করলে তা 'কালেক্টরের খতিয়ানে' নথিভুক্ত হতো । এটি বহু দশকের পুরনো আইনি প্রক্রিয়া এবং রাজ্য সরকার এতে কখনওই হস্তক্ষেপ করেনি । এই বিষয়টি সম্পূর্ণ রাজ্যের এক্তিয়ারভুক্ত, তাই এ নিয়ে দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই ।
রাজ্য সরকারের এক শীর্ষ আধিকারিক বলেন, "নদিয়া বা মুর্শিদাবাদের পরিসংখ্যান প্রমাণ করে দিয়েছে, মানুষ সরকারের ওপর আস্থা রাখছে । আমরা জেলা ও ব্লক স্তরে হেল্প ডেস্ক রেখেছি । মানুষ গুজবে কান না-দিয়ে নিশ্চিন্তে পঞ্জিকরণের কাজ করুন । রাজ্য সরকার মানুষের সম্পত্তির সুরক্ষা নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর ।"