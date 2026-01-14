SIR শুনানি পর্বে 'অবৈধ' ভোটারের শীর্ষে নদিয়া, তথ্যপ্রকাশ রাজ্য সরকারের

SIR শুনানি পর্বে 'অবৈধ' ভোটারের শীর্ষে নদিয়া, তথ্যপ্রকাশ রাজ্য সরকারের
কলকাতা দক্ষিণে কোনও অবৈধ ভোটারের খোঁজ মেলেনি বলে দাবি। রাজ্যের তরফে যে তথ্য দেওয়া হয়েছে সে বিষয়ে অবশ্য নির্বাচন কমিশন কোনও প্রতিক্রিয়া দেয়নি।
Published : January 14, 2026 at 3:29 PM IST
কলকাতা, 14 জানুয়ারি: রাজ্যে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন অর্থাৎ এসআইআৎ (SIR) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এখন পর্যন্ত 11 হাজারেরও বেশি অবৈধ ভোটারকে শনাক্ত করা হয়েছে বলে জানিয়েছে রাজ্য সরকার ৷ এর মধ্যে নদিয়া জেলাতেই সিংহভাগ ভোটার রয়েছেন বলেও দাবি।
অন্যদিকে, শুনানির সময় বাঁকুড়া ও কলকাতা দক্ষিণে এখনও পর্যন্ত এমন কোনও অবৈধ ভোটারকে খুঁজে পাওয়া যায়নি বলেও দাবি । যদিও, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে মঙ্গলবার যে তথ্যপ্রকাশ করা হয়েছে সে বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।
নির্বাচন কমিশন রাজ্যজুড়ে ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধনের শুনানি পর্ব চালাচ্ছে ৷ যেখানে তারা একাধিক যৌক্তিক অসঙ্গতি খুঁজে পেয়েছে বলেও জানিয়েছে কমিশন। রাজ্য সরকারের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এসআইআর প্রক্রিয়ার অধীনে 9,30,993 জন ভোটার তাদের শুনানি সম্পন্ন করেছেন ৷ তাদের বিবরণও অনলাইনে আপলোড করা হয়েছে ৷
আধিকারিকরা জানিয়েছেন, এই শুনানি এবং নথি যাচাইয়ের পর রাজ্য সরকারের কর্মচারী হিসেবে কর্মরত ইআরও'রা এখন পর্যন্ত 11, 472 জন ভোটারকে 'অবৈধ' হিসেবে শনাক্ত করেছেন ৷ যাদের নাম চূড়ান্ত ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হবে।
ভোটার তালিকা সংশোধনের লক্ষ্যে পরিচালিত এসআইআর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রাজ্যজুড়ে এখন পর্যন্ত মোট 65,78,058 জনকে নোটিশ জারি করছে কমিশন। রাজ্য সরকারের তথ্য অনুযায়ী, এর মধ্যে 32,49,091টি নোটিশ ইতিমধ্যেই জারি করা হয়ে গিয়েছে ৷ আধিকারিকরা জানিয়েছেন, 9,30,993 জন ভোটার নোটিশ পেয়েছিলেন ৷ তাদের শুনানিও সম্পন্ন হয়েছে ৷ এর ফলেই অবৈধ ভোটারদের শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে । রাজ্য সরকারের দেওয়া জেলাভিত্তিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, শুনানির পর নদিয়া জেলায় সর্বোচ্চ 9,228 জন অবৈধ ভোটারকে শনাক্ত করা গিয়েছে ।
এর বিপরীতে, বিপুল সংখ্যক নোটিশ জারি করা সত্ত্বেও, যেমন দক্ষিণ কলকাতা যেখানে 1,36,561টি নোটিশ জারি করা হয়েছিল, বাঁকুড়ায় 1,63,357টি নোটিশ জারি করা হয়েছিল, সেই দুই জায়গাতেই এখনও পর্যন্ত কোনও অবৈধ ভোটারকে খুঁজে পাওয়া যায়নি ৷ তথ্য অনুযায়ী, কোচবিহারে এখন পর্যন্ত 10 জন অবৈধ ভোটার শনাক্ত হয়েছে ৷ জলপাইগুড়িতে চারজন, দার্জিলিংয়ে দু'জন, উত্তর দিনাজপুরে দু'জন এবং দক্ষিণ দিনাজপুরে 195 জনকে শনাক্ত করা গিয়েছে । মালদায় 15 জন ভোটারকে অবৈধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে ৷ অন্যদিকে, মুর্শিদাবাদে 68 জন, উত্তর 24 পরগনায় 147 জন এবং দক্ষিণ 24 পরগনায় 69 জন অবৈধ ভোটার পাওয়া গিয়েছে ৷
উত্তর কলকাতায় 54 জন অবৈধ ভোটার পাওয়া গিয়েছে ৷ অন্যদিকে, হাওড়ায় 26 জন, হুগলিতে 989 জন এবং পূর্ব মেদিনীপুরে দু'জন অবৈধ ভোটারের হদিশ মিলেছে । পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় 105 জন, পুরুলিয়ায় 44 জন, পূর্ব বর্ধমানে 167 জন এবং বীরভূমে 264 জন এমন ভোটারকে শনাক্ত করা গিয়েছে। আধিকারিকরা জানিয়েছেন, পাহাড় ও জঙ্গল অধ্যুষিত জেলাগুলির মধ্যে আলিপুরদুয়ারে 9 জন, কালিম্পংয়ে 65 জন, ঝাড়গ্রামে 3 জন এবং পশ্চিম বর্ধমানে 4 জন অবৈধ ভোটার পাওয়া গিয়েছে ৷
এসআইআর (SIR) প্রক্রিয়াটি ইতিমধ্যেই রাজ্যে বড় রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে । বিরোধী দলগুলি দাবি করছে, এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভুয়া ভোটারদের শনাক্ত করা যাবে ৷ অন্যদিকে, শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস এই প্রক্রিয়া নিয়েই প্রশ্ন তুলে দিয়েছে । রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন, রাজ্য সরকারের প্রকাশিত সর্বশেষ পরিসংখ্যান এই বিতর্ককে আরও তীব্র করবে ৷ কারণ চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হলে অবৈধ ভোটারের সংখ্যায় কোনও পরিবর্তন আসে কি না, সেদিকেই এখন সবার দৃষ্টি রয়েছে ।
অন্যদিকে, SIR-এর প্রথম পর্ব শেষ হওয়ার পর 16 ডিসেম্বর প্রকাশিত খসড়া ভোটার তালিকায় দেখা যায়, ভোটার সংখ্যা 7.66 কোটি থেকে কমে 7.08 কোটিতে দাঁড়িয়েছে ৷ রাজ্যজুড়ে 58 লক্ষেরও বেশি নাম বাদ গিয়েছে খসড়া তালিকা থেকে । নির্বাচন কমিশনের কর্তাদের মতে, প্রথম পর্বে বাদ দেওয়ার কারণগুলির মধ্যে ছিল মৃত্যু, স্থায়ীভাবে অন্যত্র স্থানান্তর, নামের পুনরাবৃত্তি এবং গণনা ফর্ম জমা না দেওয়া।
খসড়া তালিকায় আরও দেখা যায়, প্রায় 1.83 লক্ষ ভোটারকে ভুয়ো বা ভূতুড়ে ভোটার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে । এসআইআর-এর দ্বিতীয় পর্ব চলছে ৷ এতে 1.67 কোটি ভোটারের নাম শুনানিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ৷ যাদের মধ্যে 1.36 কোটি ভোটারকে যৌক্তিক অসঙ্গতির জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে এবং প্রায় 31 লক্ষ ভোটারের রেকর্ডের কোনও ম্যাপিং নেই।