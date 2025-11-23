ETV Bharat / state

সঙ্কটের মুখে খেজুর রসের শিল্প ! ভেজালের দাপটে স্বাদ হারাচ্ছে নলেন গুড়

শীত মানেই নলেন গুড় ৷ নদিয়া জেলার একাধিক জায়গায় খেজুরের রস থেকে সেই গুড় তৈরি করেন শিউলিরা। তবে বর্তমানে সেই আসল স্বাদ আছে কি ?

NADIA NOLEN GUR
ভেজাল গুড়ের দাপটে স্বাদ হারাচ্ছে নলেন গুড় (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 23, 2025 at 2:45 PM IST

4 Min Read
কৃষ্ণগঞ্জ, 23 নভেম্বর: শীত পড়তেই চাহিদা বাড়ে খেজুর গুড়ের । গ্রামে, গঞ্জে এখনও জনপ্রিয়তার শীর্ষে রয়েছে খেজুর রস থেকে তৈরি নলেন গুড় । এই সময় নদিয়া জেলার কৃষ্ণগঞ্জ ব্লকের সর্বত্রই খেজুর গাছ কেটে শিউলিরা সুস্বাদু নলেন গুড় তৈরি করতে ব্যস্ত থাকেন । যদিও আগে যেভাবে নলেন গুড়ের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল সেখানে এখন অনেকটাই ধাক্কা খাচ্ছে এই নলেন গুড় । কিন্তু এখন অনিশ্চয়তার মুখে শীতের খাঁটি নলেন গুড়ের ভবিষ্যৎ ৷

বর্ষা বিদায় নেওয়ার পর থেকেই শুরু হয়ে যায় শিউলিদের খেজুর গাছ ঝোড়ার কাজ । তারপর একটি গাছ থেকে সপ্তাহে দু'দিন খুব বেশি হলে তিন দিন শিউলিরা গাছ কেটে রস বের করে থাকেন । আর এই রস তৈরি করতে যেমন পরিশ্রম তেমনি জ্বালানির প্রয়োজন হয় । অনেকে আবার জমির মালিকের কাছ থেকে গাছ প্রতি 200 টাকা করে কিনে রস বের করার কাজে নিজেদেরকে নিয়োজিত করেন । অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন এই চার মাসের জন্য গাছ লিজে নেন শিউলিরা । গাছ ঝোড়া থেকে রস বের করে জ্বালানি দিয়ে যা পরিশ্রম হয় তাতে খুব একটা লাভের মুখ দেখতে পান না তাঁরা । সেই জন্য নতুন প্রজন্ম আর এই খেজুর গুড়ের কাজে নিজেদেরকে নিয়োজিত করছে না ।

নলেন গুড়ের স্বাদ হারানো নিয়ে শিউলি ও ব্যবসায়ীদের বক্তব্য (ইটিভি ভারত)

কারণ বাজারে খেজুরের গুড় বিক্রি করেও তেমন লাভ হচ্ছে না ৷ আর এই লোকসান হওয়ার কারণ হল ভেজাল গুড় । যার রমরমায় নলেন গুড় তৈরি করেও শিউলিরা লোকসানের মুখে পড়ছেন সর্বত্রই । শিউলি বাসুদেব বিশ্বাস বলেন, "20টি গাছ কেটে রস হয় দুই থেকে চার হাঁড়ি । সেই রস জাল দিয়ে গুড় তৈরি হয় দুই থেকে তিন কেজি । খাঁটি নলেন গুড় বাজারে 200 টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে । অথচ যারা গুড়ে চিনি মেশাচ্ছে তারা অল্প জ্বালানির খরচে গুড় তৈরি করে বাজারে 80 থেকে 90 টাকা কেজি দরে গুড় বিক্রি করছেন ।"

তিনি আরও বলেন, "অল্প রসে চিনি মিশিয়ে বেশি গুড় করে যে পরিমাণ খরচ হয় সে তুলনায় লাভের পরিমাণ অনেক কম ৷ এক সময় মাজদিয়ার বাজারে নলেন গুড়ের নাম ছিল রাজ্য থেকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে । আজ ভেজাল গুড়ের দাপটে নলেন গুড়ের স্বাদ উধাও । যার ফলে যারা খাঁটি নলেন গুড়ের কারবার করছেন তাঁরাও কিন্তু আজ লোকসানের মুখে পড়ছে ।"

মাজদিয়ার গুড়ের ব্যবসায়ী মাধব ঘোষ জানান, বাজারে 80 থেকে 90 টাকা কেজি দরে তাঁরা গুড় কিনছেন আর তা কলকাতার বাজারে বিক্রি করছেন 120 থেকে 130 টাকায় ।

যদিও মাজদিয়ার এক পাইকারি ব্যবসায়ী অমিত ঘোষ এনিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করেন ৷ তিনি বলেন, "মাজদিয়া বাজারে এখন সমস্ত ভেজাল গুড়। এর জন্য নলেন গুড়ের মান শেষ হয়ে গিয়েছে। আমরাও বাধ্য হয়ে এই ভেজাল গুড় কিনেই কলকাতার বাজারে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করছি। ভেজাল গুড় হওয়ায় দাম অনেকটাই সস্তা। 80-90 টাকা দরে কিনে 120-130 টাকা দরে কলকাতায় বিক্রি হচ্ছে। আগে মাজদিয়ার খেজুরের গুড়ের হাত দিলে বা কাছে গেলেই একটা সুগন্ধ নলেন গুড় পাওয়া যেত। এখন আর টের পাওয়া যায় না ৷ চিনিতে গুড় মিশিয়ে বিক্রি হলে এমনটাই তো হবে ৷ ভেজালের দাপটে মাজদিয়ার নলেন গুড়ের খ্যাতি হারিয়েছে।"

তিনি আরও বলেন, "100 টাকা কেজি চিনি খেজুরের রস দিয়ে গুড় তৈরি করা হচ্ছে ৷ আর অল্প জ্বালানির খরচে খেজুরের গুড়ও তৈরি হয়ে হচ্ছে । চিনি মিশালে যেমন একদিকে জ্বালানির সাশ্রয় হচ্ছে, অন্যদিকে অল্প সময়ের মধ্যে নলেন গুড় তৈরি করা যাচ্ছে ৷ বলা যেতেই পারে ভেজাল গুড়ের ফলে লাভের মুখ দেখছেন শিউলিরা। এইজন্যই আসল গুড়ের অর্থাৎ খাঁটি নলেন গুড়ের কদর কমে গিয়েছে ৷ ভেজাল গুড়ের দাপটে স্বাদ হারাচ্ছে খেজুরের নলেন গুড় ৷

