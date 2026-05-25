মহারাষ্ট্রে কাজে গিয়ে মৃত্যু তরুণ পরিযায়ীর ! ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে পুনরায় ময়নাতদন্ত

তরুণের দেহটি তাহেরপুর থানায় নিয়ে আসা হয়েছে ৷ কল্যাণী এইমস হাসপাতালে পুনরায় ময়নাতদন্তের প্রক্রিয়া চলছে ৷

নিহত 18 বছরের রবি সরকার (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 25, 2026 at 12:47 PM IST

তাহেরপুর (নদিয়া), 25 মে: আবারও ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে মৃত্যু হল এক পরিযায়ী শ্রমিকের ৷ নিহতের নাম রবি সরকার ৷ বয়স 18 বছর ৷ তিনি নদিয়া জেলার তাহেরপুর থানার অন্তর্গত ভাদুড়ি পশ্চিমপাড়া এলাকার বাসিন্দা । ছেলেকে খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়ার অভিযোগ তুলেছে পরিবার ৷ আর ওই অভিযোগের ভিত্তিতে ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে পুনরায় তরুণের দেহের ময়নাতদন্ত করছে পুলিশ ।

রানাঘাট পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার আশিস মৈজ্য বলেন, "পরিবারের তরফে করা আবেদন এবং অভিযোগের ভিত্তিতে মৃতদেহটি পুনরায় ময়নাতদন্ত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে । ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে কল্যাণী এইমস হাসপাতালে ওই তরুণের মৃতদেহটির ময়নাতদন্ত হবে । ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলেই স্পষ্ট জানা যাবে তার মৃত্যুর কারণ।"

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, দিন কয়েক আগে রবি সরকার এবং আরও এক যুবককে দুই দালাল মহারাষ্ট্রের আলিবাগে কাজে নিয়ে যান । এমনকি সেখানে যাওয়ার ট্রেনের টিকিট এবং যাতায়াতের খরচ পর্যন্ত ওই দুই দালাল দেন । রবি সেখানে গিয়ে একটি ফাস্টফুডের দোকানে কাজে লাগেন । কাজে যাওয়ার দিন কয়েকের মধ্যেই রবির সঙ্গে যাওয়া যুবক সেখান থেকে পালিয়ে বাড়ি চলে আসেন ।

পরিবারের দাবি, এরপর রবি তাঁর মাকে ফোন করে জানান তিনিও বাড়ি চলে আসতে চান ৷ তার জন্য টাকা পাঠাতে বলেন রবি । তাঁর মা বলেন, টাকা পাঠিয়ে দেবেন । কিন্তু দোকান মালিকের তরফে জানানো হয়, এক মাস কাজ করার পর মাইনে দিয়ে রবিকে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হবে । তিনদিন আগে হঠাৎ মালিকের তরফে রবির মায়ের কাছে একটি ফোন আসে । সেই ফোনে মালিক জানান, রবি চরম পদক্ষেপ করেছেন । এই খবর শুনে কান্নায় ভেঙে পড়ে গোটা পরিবার ।

পরিবারের অনুমান, তাদের ছেলেকে ভিন রাজ্যে খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে । এই মর্মে তাহেরপুর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন রবির মা । পাশাপাশি রবির মা অভিযোগ তোলেন, তাঁর সন্তানের পুনরায় ময়নাতদন্ত করতে হবে । সেই অনুযায়ী ইতিমধ্যেই মহারাষ্ট্র থেকে প্রশাসনের উদ্যোগে রবির দেহটি তাহেরপুর থানায় নিয়ে আসা হয়েছে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে কল্যাণী এইমস হাসপাতালে ওই তরুণের ময়নাতদন্তের প্রক্রিয়া চলছে ৷

নিহত রবির মা দেবী বিশ্বাস বলেন, "চাঁদরা এলাকার দুই দালাল সুমন দেবনাথ এবং রাখাল দেবনাথ আমার ছেলে ও আরও একজনকে নিজেরাই টাকা খরচ করে মহারাষ্ট্রে কাজে পাঠিয়েছিল । জানতে পারি তাদের মধ্যে একজন পালিয়ে চলে আসে বাড়িতে । আমার ছেলে চার দিন আগে ফোন করে জানায় যে 'মা আমি বাড়ি চলে আসব ৷ আমার জন্য কিছু টাকা পাঠাও ।' আমি টাকা পাঠানোর জন্য রাজি হয়েছিলাম । কিন্তু মালিক নাকি বলেছিল এক সপ্তাহ থাকতে হবে তারপরে তাকে বাড়ি পাঠাবে ।"

তিনি আরও বলেন, "তিনদিন পর সে যেখানে কাজ করতো সেই দোকানের মালিক হঠাৎ আমাকে ফোন করে জানায়, আমার ছেলে নাকি গলায় ফাঁস লাগিয়ে জীবন শেষ করে দিয়েছে । আমার অনুমান, আমার ছেলেকে খুন করে ঝুলিয়ে দিয়েছে ওরা । আমি চাই অভিযুক্ত ওই দালাল সুমন এবং রাখাল দেবনাথের বিরুদ্ধে পুলিশ উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করুক । পাশাপাশি আমার ছেলের দেহ যাতে ময়নাতদন্ত পুনরায় করা হয় সেই আবেদন জানিয়েছি পুলিশের কাছে ।"

মৃত রবির আত্মীয় অংশু গোয়ালী বলেন, "ছেলেটা একদিন আগে কথা বলল তারপরের দিন রাতে ফোন এল সে মারা গিয়েছে । এটা হতে পারে না । আমাদের ছেলেকে খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে । তার কারণ মালিক কিছুতেই তাকে বাড়ি আসতে দিচ্ছিল না ৷ আটকে রেখেছিল । আর সেখানে কাজের এতটাই চাপ ছিল আমাদের ছেলে বাড়ি আসার জন্য বারবার ফোন করেছিল । এই কারণে আমরা চাইছি এখানে মৃতদেহর পুনরায় ময়নাতদন্ত করা হোক ।"

