মাধ্যমিকে স্কুলে প্রথম শুভেন্দু অধিকারী, উচ্ছ্বসিত গোটা গ্রাম
দু'জনের কর্ম আলাদা ৷ তবে নাম মিলিয়ে দিয়েছে পূর্ব মেদিনীপুর ও নদিয়ার শুভেন্দু অধিকারীকে ৷
Published : May 10, 2026 at 12:28 PM IST
কৃষ্ণগঞ্জ(নদিয়া), 10 মে: নাম এক ৷ সাফল্যের মাপকাঠিতে দু'জনেই বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের আলোচিত বিষয় । একজন পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথির শুভেন্দু অধিকারী, তিনি পশ্চিমবঙ্গের নবম মুখ্যমন্ত্রী । অন্যদিকে নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী তালদহ মাজদিয়া গ্রামের কৃষক পরিবারের মেধাবী ছাত্র শুভেন্দু অধিকারী । যে মাধ্যমিকে 659 নম্বর পেয়ে স্কুলের মধ্যে প্রথম হয়েছে ৷
রাজনীতির আঙিনায় 207টি আসন নিয়ে রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি ৷ আর শুভেন্দু অধিকারী ভবানীপুরে তো বটেই নন্দীগ্রামেও ডিসটিংকশন নিয়ে পাশ করেছেন ৷ শুক্রবার যখন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শুভেন্দু অধিকারীর নাম ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, তখন আনন্দে উল্লাসে মেতে ওঠেন বিজেপি কর্মীরা । ঠিক একই সময়ে মাজদিয়া রেলবাজার হাইস্কুলের মধ্যে মাধ্যমিকে প্রথম স্থান অধিকার করেছে 17 বছরের শুভেন্দু অধিকারী । তার ফলাফল জানার পরও এই শুভেন্দুর সাফল্য উদযাপনে মেতে উঠলেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা থেকে ছাত্র-ছাত্রী সকলেই ৷ আর কাকতালীয়ভাবে দুই শুভেন্দুই জেলার ছেলে ৷ তাই নামের সঙ্গে সঙ্গে জেলা-যোগ যেন তাঁদের কোথাও গিয়ে একসূত্রে বেঁধে দিয়েছে ৷
শুভেন্দু অধিকারীর পরিবার
যদিও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর পরিবার ধনী । কিন্তু মাধ্যমিকে স্কুলের প্রথম শুভেন্দু অধিকারীর অবস্থা অতটা স্বচ্ছল নয় ৷ তার বাবা সুশান্ত অধিকারী পেশায় কৃষক । মা গৃহিণী ৷ তিনজনের পরিবার চলে সুশান্ত অধিকারীর রোজগারে ৷ অভাবের সংসারে ছেলেকে পড়াশোনা থেকে বঞ্চিত করেনি অধিকারী পরিবার ৷ আর তার ফল হিসাবে সরকারি স্কুলে পড়েই ভালো রেজাল্ট করেছে শুভেন্দু অধিকারী ৷ তার সাফল্যে গর্বিত বাবা-মা ৷
শুভেন্দু অধিকারীর পড়াশোনা
শুভেন্দুর বাবা সুশান্ত অধিকারীর কথায়, "ছেলে ছোটবেলা থেকেই মেধাবী ৷ তাই বাড়ির পাশে বিদ্যালয় থাকা সত্ত্বেও তাকে ভর্তি করেছিলাম পাঁচ কিলোমিটার দূরে মাজদিয়া রেলবাজার হাইস্কুলে । শুভেন্দুর পড়াশোনার বেশিরভাগ দায়িত্ব নিয়েছিলেন বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা । আমরা সবসময় ছেলের পাশে ছিলাম ও রয়েছি ৷"
গর্বিত শুভেন্দু অধিকারীর শিক্ষকরা
শুভেন্দু অধিকারীর সাফল্যে গর্বিত মাজদিয়া রেলবাজার হাইস্কুলের শিক্ষকরাও । স্কুলের শিক্ষক অনিমেষ ঘোষ বলেন, "আমাদের স্কুলে এ বছর 118 জন মাধ্যমিক ছাত্র ছিল । তারা সকলেই পাশ করেছে । আর তাদের মধ্যে প্রথম হয়েছে শুভেন্দু অধিকারী । এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষায় সে 659 নম্বর পেয়েছে । আমরা তাকে নিয়ে খুব গর্বিত কারণ ছোট থেকে সে খুব মেধাবী । পাশাপাশি দরিদ্র কৃষক ঘরের হয়েও তার বাড়ির কাছেই স্কুল ছেড়ে সে আমাদের স্কুলে পড়াশোনা করেছে ৷ আমরা আজ খুব আনন্দিত ।"
তিনি আরও বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী হলেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ আর আমাদের স্কুলের মাধ্যমিকে প্রথম হওয়া ছাত্র শুভেন্দু অধিকারী ৷ আমি চাই রাজনৈতিক শুভেন্দু অধিকারীর গৌরব যেন আমাদের এই ছাত্রের মধ্যে পড়াশোনার দিক থেকে ছড়িয়ে পড়ুক ৷ আমরা তাকে আশীর্বাদ করছি যাতে সে জীবনে অনেক বড় হয় ও নামডাক করে ৷ দুই শুভেন্দু অধিকারীর নাম ও প্রতিভায় মিল রয়েছে ৷ দু'জনেই কঠোর পরিশ্রমী ৷"
স্কুলের আরেক শিক্ষক কিরণচন্দ্র বিশ্বাস বলেন, "শুভেন্দু অধিকারী অনেক দূর থেকে এলেও সে নিয়মিত স্কুলে আসত ৷ পড়াশোনার কোনও খামতি ছিল না তার মধ্যে ৷ শুধু পড়াশোনা নয়, তাছাড়াও সমস্ত বিষয়ে সে ভালো ছিল ৷ সে ইয়ার অফ দ্য স্টুডেন্ট পুরস্কার পেয়েছে ৷ স্কুলের প্রত্যেক পরীক্ষায়ও সে প্রথম হয়েছে ৷ তার এই ফলে আমরা খুব খুশি ৷ শুভেন্দু তার ফলের মাধ্যমে বার্তা দিয়েছে, কেবল শহরে নয় গ্রামের স্কুলে পড়েও ভালো রেজাল্ট করা যায় ৷ তার জন্য নিয়মাবর্তিতা দরকার ৷ সমস্ত প্রতিকূলতাকে দূর করে শুভেন্দুর ফল সমাজে ইতিবাচক বার্তা দেবে ৷"
কী বলছে ছাত্র শুভেন্দু অধিকারী
মাধ্যমিকে ভালো ফল করার পর শুভেন্দু অধিকারীর ইচ্ছা ওই বিদ্যালয় থেকেই বিজ্ঞান বিভাগ নিয়ে উচ্চমাধ্যমিকে পড়াশোনা করা ৷ এরপর গ্রামের মানুষের কথা ভেবে ভালো ফল করে সে চিকিৎসক হতে চায় । স্কুল ছাত্র শুভেন্দু অধিকারী বলে, "এটা আমার জন্য খুব গর্বের বিষয় যে আমি স্কুলে সবার মধ্যে প্রথম হয়েছি । আমার বাড়ির কাছে স্কুল থাকতেও আমি পাঁচ কিলোমিটার দূরে অন্য স্কুলে যেতাম ৷ তার কারণ আমার বাড়ির পাশে যে স্কুলটি রয়েছে তার পরিকাঠামো অতটা ভালো নয় । আমি যাতে আরও ভালো রেজাল্ট করতে পারি, সেই কারণেই পাঁচ কিলোমিটার দূরে প্রতিদিন স্কুলে যেতাম । আমি এলাকার সাধারণ মানুষের চিকিৎসা করতে চাই ৷ সেই কারণে বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করে আগামিদিন চিকিৎসক হতে চাই ।"
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে তার নামের মিল নিয়ে ছাত্র বলে, "এটা খুব গর্বের বিষয় আমার কাছে ৷ আমার যেদিন মাধ্যমিকের ফল বেরিয়েছে, সেদিন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শুভেন্দু অধিকারীর নাম ঘোষণা হয়েছে ৷ এটা চিরদিন মনে থাকবে ৷"