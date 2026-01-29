স্বরাষ্ট্রসচিব-সহ 9 IAS-কে পর্যবেক্ষকের তালিকা থেকে বাদের আর্জি, কমিশনকে চিঠি নবান্নর
Published : January 29, 2026 at 8:05 PM IST
কলকাতা, 29 জানুয়ারি: পাঁচ রাজ্যের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে নির্বাচন কমিশন ও রাজ্য প্রশাসনের মধ্যে নজিরবিহীন সংঘাতের বাতাবরণ তৈরি হল । রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান তথা স্বরাষ্ট্রসচিব-সহ একাধিক শীর্ষকর্তাকে কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক বা 'সেন্ট্রাল অবজার্ভার' হিসেবে নিয়োগ করায় বিপাকে পড়েছে রাজ্য সরকার । রাজ্যের দৈনন্দিন প্রশাসনিক কাজ এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে স্বরাষ্ট্রসচিব জগদীশ প্রসাদ মীনা-সহ মোট নয়জন প্রথম সারির আইএএস (IAS) অফিসারকে এই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতির আবেদন জানিয়ে কমিশনকে চিঠি দিল নবান্ন ।
বৃহস্পতিবার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (CEO) মনোজ কুমার আগরওয়ালকেও এই চিঠির প্রতিলিপি পাঠানো হয়েছে । ঘটনার সূত্রপাত বৃহস্পতিবার নির্বাচন কমিশনের একটি নির্দেশিকাকে কেন্দ্র করে । পশ্চিমবঙ্গ, অসম, কেরল, তামিলনাড়ু ও পুদুচেরিতে ভোটের প্রস্তুতির মধ্যেই কমিশনের তরফে পশ্চিমবঙ্গের 25 জন সিনিয়র অফিসারকে কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক হিসেবে নিয়োগের নির্দেশ জারি করা হয় । এই তালিকায় 15 জন আইএএস এবং 10 জন আইপিএস (IPS) অফিসারের নাম রয়েছে । আর তাতেই আপত্তি তুলেছে নবান্ন ।
রাজ্যের যুক্তি, যে রাজ্যে বিধানসভা ভোট আসন্ন, সেই রাজ্যেরই স্বরাষ্ট্রসচিবকে অন্য রাজ্যের পর্যবেক্ষক করে পাঠানো হলে রাজ্যের অভ্যন্তরীণ আইনশৃঙ্খলা ও প্রশাসনিক কাজে বড়সড় ব্যাঘাত ঘটতে পারে । সাধারণত নির্বাচনের মুখে স্বরাষ্ট্রসচিবের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারীকে অন্য কাজে ব্যস্ত রাখা প্রশাসনিক রীতির পরিপন্থী বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা ।
নবান্ন সূত্রে খবর, যে নয়জন আইএএস অফিসারকে ছাড় দেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে, তাঁরা সকলেই রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ দফতরের দায়িত্বে রয়েছেন । তালিকায় রয়েছেন স্বরাষ্ট্রসচিব জগদীশ প্রসাদ মীনা, সঞ্জয় বনশল, পি মোহন গান্ধি, অবনীন্দ্র সিং, পিবি সেলিম, সৌমিত্র মোহন, শুভাঞ্জন দাস, রচনা ভগত এবং পি উল্গানাথন । রাজ্যের তরফে কমিশনের কাছে স্পষ্ট করা হয়েছে, বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের গতি বজায় রাখতে এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এই অফিসারদের রাজ্যে থাকাটা জরুরি । তবে সংঘাত এড়াতে রাজ্য সরকার 'বিকল্প' হিসেবে নতুন নয়জন অফিসারের নামও প্রস্তাব করেছে । এই তালিকায় রয়েছেন রাজীব কুমার, অভিনব চন্দ্র, নিরঞ্জন কুমার, ড. বিশ্বনাথ, আর অর্জুন, অপলা শেঠ, তাপস কুমার বাগচী, সসীম কুমার বড়াই এবং সোনম ওয়াংদি ভুটিয়া ।
আইএএস অফিসারদের নিয়ে রাজ্য সরকারের তরফে আনুষ্ঠানিক চিঠি দেওয়া হলেও, আইপিএস অফিসারদের ক্ষেত্রে বিষয়টি একটু ভিন্ন । নবান্ন সরাসরি কোনও আইপিএস অফিসারকে তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন জানায়নি । তবে মানবিক কারণে দুই আইপিএস অফিসার - ভরত লাল মীনা এবং ঋষিকেশ মীনা ব্যক্তিগতভাবে অব্যাহতির আবেদন জানিয়েছেন । জানা গিয়েছে, ভরত লাল মীনার স্ত্রী লিভার ক্যানসারে আক্রান্ত এবং ঋষিকেশ মীনার সম্প্রতি বড় অস্ত্রোপচার হয়েছে । এই দুই অফিসারের 'মেডিক্যাল ইমার্জেন্সি'-র বিষয়টি বিবেচনা করে সিইও দফতর ইতিবাচক সুপারিশ-সহ তাঁদের আবেদন কমিশনের কাছে পাঠিয়েছে । যদিও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে কমিশনই ।
অন্যদিকে, ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজে যুক্ত তিন আইএএস অফিসার - স্মিতা পাণ্ডে, অশ্বিনী যাদব এবং রণবীর কুমারকে কমিশনের অনুমতি ছাড়া বদলি করা নিয়ে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল, তারও জবাব দিয়েছে রাজ্য । কমিশন জানতে চেয়েছিল, নির্বাচনী কাজে যুক্ত থাকা সত্ত্বেও কেন অনুমতি ছাড়া এই বদলি ? জবাবে নবান্ন জানিয়েছে, নির্বাচনী আচরণবিধি বা 'মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট' যাতে অফিসারদের কাজে বাধা না-হয়ে দাঁড়ায়, তাই তাঁদের তুলনামূলক কম গুরুত্বের পদে বদলি করা হয়েছে । এতে তাঁরা কমিশনের দেওয়া দায়িত্ব আরও সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারবেন । রাজ্যের এই ব্যাখ্যা কমিশন গ্রহণ করবে বলেই আশা করছেন প্রশাসনিক কর্তারা ।
তবে কমিশন নিজেদের অবস্থানে অনড় থাকার ইঙ্গিত দিয়েছে । কমিশনের দাবি, কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক নিয়োগের জন্য রাজ্য সরকারের কাছে অন্তত পাঁচবার তালিকা চাওয়া হয়েছিল । কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রাজ্য কোনও সাড়া না-দেওয়ায় কমিশন বাধ্য হয়েই নিজস্ব তালিকা চূড়ান্ত করেছে । শুধু তাই নয়, নির্দেশ জারির 24 ঘণ্টার মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসারদের নোটিস গ্রহণ করানোর কড়া নির্দেশও দেওয়া হয়েছে । এখন দেখার, নবান্নর এই 'বিকল্প' প্রস্তাব এবং স্বরাষ্ট্রসচিবকে ছাড়ার আবেদন কমিশন কতটা গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে ।