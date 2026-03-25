রামনবমী: কড়া নিরাপত্তায় মুড়ছে রাজ্য, হাওড়া-সহ তিন জেলায় বিশেষ নজরদারি

রামনবমী: কড়া নিরাপত্তায় মুড়ছে রাজ্য, হাওড়া-সহ তিন জেলায় বিশেষ নজরদারি
কলকাতা হাইকোর্টে নির্দেশ মেনে রামনবমীর উৎসব পালনের বার্তা ৷ রুট ও সময় মেনে চলতে হবে আয়োজকদের, নির্দেশ প্রশাসনের ৷
Published : March 25, 2026 at 8:55 PM IST
কলকাতা, 25 মার্চ: রামনবমী উপলক্ষে রাজ্যে যাতে কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা না-ঘটে, তা নিশ্চিত করতে কড়া পদক্ষেপ নিচ্ছে রাজ্য প্রশাসন ৷ এই উৎসবকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে বুধবার নবান্নে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক ডাকা হয় ৷ মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব, রাজ্য পুলিশের ডিজি এবং এডিজি (আইনশৃঙ্খলা)-সহ সমস্ত জেলার জেলাশাসক ও পুলিশ সুপাররা এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ৷ উৎসবের দিনগুলিতে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশিকা কঠোরভাবে বাস্তবায়নের বিষয়টি নিয়ে বুধবারের বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে ৷
প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী 26 থেকে 29 মার্চ পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে রামনবমীর মিছিল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ তবে, বৃহস্পতিবার সবথেকে বেশি সংখ্যক মিছিল আয়োজিত হওয়ার কথা রয়েছে ৷ অতীতে এই উৎসবের মিছিল ঘিরে রাজ্যের বেশ কিছু জায়গায় বিক্ষিপ্ত অশান্তির অভিযোগ উঠেছিল ৷ সেই অভিজ্ঞতার কথা মাথায় রেখেই এবার আগেভাগেই সতর্ক নবান্ন ৷ বিশেষ করে হাওড়া, চন্দননগর এবং ইসলামপুরের মতো স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে প্রশাসনের তরফে কড়া নজরদারির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷ এই তিনটি এলাকায় পুলিশি টহলদারি এবং গোয়েন্দা নজরদারি সর্বোচ্চ পর্যায়ে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷
ভোটের আগে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলতে রাজ্য জুড়ে ব্যাপক পুলিশি বন্দোবস্ত করা হচ্ছে ৷ নবান্ন সূত্রে খবর, রামনবমী উপলক্ষে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে মোট তিন হাজার পুলিশ কর্মী মোতায়েন থাকবে ৷ পাশাপাশি, কেন্দ্রীয় বাহিনীকে-ও প্রস্তুত রাখা হয়েছে ৷ পরিস্থিতি বিবেচনা করে এবং প্রয়োজন পড়লে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় রাজ্য পুলিশের পাশাপাশি সিআরপিএফ-এর সাহায্যও নেওয়া হবে ৷ এ দিনের বৈঠক থেকে সমস্ত জেলাশাসক, পুলিশ কমিশনার এবং পুলিশ সুপারদের নিজেদের এলাকায় বিশেষ নজরদারি চালানোর কড়া নির্দেশ দিয়েছেন শীর্ষ আধিকারিকরা ৷
রামনবমীর মিছিল নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের যে নির্দিষ্ট নির্দেশিকা রয়েছে, তা অক্ষরে-অক্ষরে পালন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্রশাসনের তরফে ৷ নবান্ন থেকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, আদালতের নির্দেশ মেনেই সমস্ত মিছিল করতে হবে ৷ কোনও সংগঠন বা উদ্যোক্তা যদি এই নির্দেশ অমান্য করে, তবে পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ৷ মিছিলের ক্ষেত্রে রুট এবং সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৷ পুলিশ-প্রশাসনের তরফ থেকে যাঁদের যে রুট ঠিক করে দেওয়া হয়েছে, সেই নির্দিষ্ট রুটেই মিছিল করতে হবে ৷ পাশাপাশি, প্রশাসন নির্ধারিত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই মিছিল শেষ করতে হবে ৷ রুট বা সময় কোনওভাবেই বদল করা যাবে না ৷
অস্ত্র নিয়ে শোভাযাত্রার ক্ষেত্রেও কলকাতা হাইকোর্টের কড়া নির্দেশিকা মেনে চলার কথা মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ প্রশাসনের তরফে স্পষ্ট নির্দেশ, কোনওরকম অস্ত্র নিয়ে রামনবমীর মিছিল করা যাবে না ৷ পাশাপাশি, জমায়েতের সংখ্যার ওপরও নিয়ন্ত্রণ টানা হয়েছে ৷ প্রতিটি মিছিলে সর্বাধিক 500 জন অংশগ্রহণ করতে পারবেন, তার বেশি জমায়েত করা যাবে না ৷ এই নিয়মাবলি যাতে কোনওভাবেই লঙ্ঘন করা না-হয়, তা নিশ্চিত করতে নিচুতলার পুলিশ আধিকারিকদের কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷
গোটা রাজ্যের পরিস্থিতির ওপর প্রতি মুহূর্তে নজর রাখতে নবান্নে একটি বিশেষ কন্ট্রোল রুম খোলা হচ্ছে ৷ এই কন্ট্রোল রুম থেকে জেলার পুলিশ সুপার এবং জেলাশাসকদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রাখা হবে ৷ কোথাও কোনও উত্তেজনার খবর পেলেই যাতে দ্রুত পদক্ষেপ করা যায়, তার জন্যই এই মনিটরিং সিস্টেম চালু রাখছে রাজ্য সরকার ৷ সব মিলিয়ে, শান্তিপূর্ণভাবে রামনবমী উৎসব সম্পন্ন করতে সব দিক থেকে প্রস্তুত প্রশাসন ৷