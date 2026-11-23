মন্ত্রিসভার প্রস্তাব চূড়ান্ত করতে কড়া নবান্ন, তিন কার্যদিবস আগেই জমা করতে হবে ফাইল
Cabinet Meeting: নতুন নির্দেশে বলা হয়েছে, এরপর থেকে রাজ্য মন্ত্রিসভার প্রতিটি বৈঠকের অন্তত তিন কার্যদিবস আগে সম্পূর্ণ প্রস্তাব জমা দিতে হবে ৷
Published : November 23, 2026 at 12:47 PM IST
কলকাতা, 23 নভেম্বর: প্রশাসনিক কাজে গতি আনতে এবং ফাইল আটকে থাকার রোগ সারিয়ে তুলতে কড়া নিয়ম আনল নবান্ন ৷ রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকের আগে দফতরগুলির ঢিলেমি আর বরদাস্ত করা হবে না বলে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যসচিব মনোজ কুমার আগরওয়াল ৷
গত 11 নভেম্বর 357-সিএস/2026 নম্বর নির্দেশিকায় তিনি জানিয়েছেন, এবার থেকে মন্ত্রিসভার সব প্রস্তাবই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চূড়ান্ত করে ফাইল জমা দিতে হবে ৷ কোনও দফতরের গাফিলতি বা দেরির কারণে যাতে ক্যাবিনেটের কাজ থমকে না যায়, সে কারণেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷
নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, বিভিন্ন দফতরে ফাইল ঘুরতে ঘুরতে অনেক সময় প্রস্তাবের ফাইল সময়মতো তৈরি করা যায় না ৷ সেই সমস্যা মেটাতেই 23 নভেম্বরের মন্ত্রিসভার বৈঠকের জন্য প্রস্তাবিত সব ফাইল 18 নভেম্বরের মধ্যে মুখ্যসচিবের কাছে পাঠাতে বলা হয় ৷ ওই তারিখের আগেই সংশ্লিষ্ট দফতরের মতামত, সম্মতি এবং প্রয়োজনীয় ভেটিং-সহ সব কাজ সেরে ফাইল সম্পূর্ণ করতে বলা হয়েছিল ৷
যেসব দফতরকে মতামত দেওয়ার জন্য ডাকা হবে, তাদের এই ফাইলগুলি সবার আগে অগ্রাধিকার দিয়ে দ্রুত মিটিয়ে ফেলতে হবে ৷ বেঁধে দেওয়া সময়সীমা কোনওভাবেই যাতে পার না হয়ে যায়, সেদিকে কড়া নজর রাখতে বলা হয়েছে ৷
এই পুরো প্রক্রিয়ার সমন্বয়ের দায়িত্ব সরাসরি দেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট নোডাল দফতরের শীর্ষ কর্তাদের উপর ৷ নির্দেশ অনুযায়ী, নোডাল দফতরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব, প্রধান সচিব বা সচিবকে ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগ নিয়ে অন্য দফতরের সঙ্গে সমন্বয় রাখতে হবে ৷ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাতে ফাইল চূড়ান্ত হয়ে জমা পড়ে, তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব তাঁদেরই ৷
শুধু 23 নভেম্বরের নয়, সামনের সব মন্ত্রিসভার বৈঠকের জন্যই স্থায়ী নিয়ম চালু হয়েছে ৷ নতুন নির্দেশে বলা হয়েছে এরপর থেকে রাজ্য মন্ত্রিসভার প্রতিটি বৈঠকের অন্তত তিন কার্যদিবস আগে সব দিক থেকে সম্পূর্ণ ফাইল জমা দিতে হবে ৷ ফাইলগুলি মুখ্যসচিবের পাশাপাশি রাজ্যের ক্যাবিনেট সচিবের কাছেও পাঠাতে হবে ৷ এর ফলে অসম্পূর্ণ ফাইল বা মতামত ও অনুমোদন ছাড়া কোনও প্রস্তাব শেষ মুহূর্তে পাঠানোর পথ বন্ধ হয়ে গেল ৷
প্রশাসনের অন্দরের খবর, সাম্প্রতিক সময়ে দফতরগুলির মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি থাকায় বহু প্রস্তাব আটকে যাচ্ছিল ৷ সময়সীমা মেনে চলা চালু হলে ফাইলের দ্রুত নিষ্পত্তি হবে বলে মনে করছেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা ৷ পাশাপাশি, ক্যাবিনেট বৈঠকের প্রস্তুতিতেও শৃঙ্খলা ফিরবে ৷ কোন দফতর কাজ আটকে রাখছে, সেই জবাবদিহিও আরও স্পষ্ট হবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷
সব মিলিয়ে প্রশাসনিক কাজকর্ম আরও সময়বদ্ধ করতেই নবান্ন এই পদক্ষেপ করেছে বলে মনে করছেন অভিজ্ঞ মহলের একাংশ ৷ দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং তা রূপায়ণের ক্ষেত্রে এই নির্দেশ নতুন গতি আনবে বলেই আশা করা হচ্ছে ৷