বর্ষা শেষে রাজ্যজুড়ে রাস্তা মেরামত নিয়ে বড় পদক্ষেপ নবান্নের

বর্ষা শেষে রাজ্যজুড়ে রাস্তা মেরামত নিয়ে বড় পদক্ষেপ নবান্নের
পূর্ত দফতরের এই পদক্ষেপের পিছনে মূল কারণ দু'টি ৷ প্রথমত রাস্তার গুণমান বৃদ্ধি ৷ দ্বিতীয়ত দীর্ঘ সময়ের জন্য রাস্তা ভালো রাখা ।
Published : October 14, 2025 at 6:20 PM IST
কলকাতা, 14 অক্টোবর: বর্ষা শেষের পথে ৷ এখনও রাজ্যের রাস্তাঘাট গর্ত আর ফাটলে ভরা ৷ এই পরিস্থিতিতে বড় পদক্ষেপ করছে নবান্ন । রাস্তার গুণমান ধরে রাখতে এবং রক্ষণাবেক্ষণ আরও কার্যকর করতে পূর্তদফতর জারি করল নতুন নির্দেশিকা ।
এবার থেকে শুধু রাস্তা তৈরি নয়, রাস্তার উপরের স্তর বা সারফেসিংয়ের কাজের পরও সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারকে তিন বছর পর্যন্ত তার রক্ষণাবেক্ষণের দায় নিতে হবে । অর্থাৎ, একবছরের পরিবর্তে এখন বাড়ানো হল 'ডিফেক্ট লায়াবিলিটি পিরিয়ড' বা ডিএলপি, যে সময়ের মধ্যে রাস্তার কোনও ক্ষয়ক্ষতি হলে সেটি ঠিকাদারকেই মেরামত করতে হবে নিজের খরচে ।
রাজ্য প্রশাসনের মতে, এই সিদ্ধান্তের মূল উদ্দেশ্য দু'টি৷ প্রথমত রাস্তার গুণমান বৃদ্ধি, দ্বিতীয়ত দীর্ঘ সময়ের জন্য রাস্তা ভালো রাখা । পূর্ত দফতরের এক পদস্থ আধিকারিক বলেন, "রাস্তার গুণমান ধরে রাখতে এই নতুন নিয়ম যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে । কোনোভাবেই এর ব্যতিক্রম বরদাস্ত করা হবে না ।"
আগেই রাজ্য সরকার রাস্তা তৈরি বা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে ডিএলপি পাঁচ বছর পর্যন্ত বাড়িয়েছিল । কিন্তু রাস্তার উপরের স্তর বা সারফেসিং কাজের ক্ষেত্রেই এতদিন ডিএলপি সীমাবদ্ধ ছিল মাত্র একবছরে । এবার সেই নিয়মেও বড় পরিবর্তন আনল নবান্ন ।
পূর্ত দফতরের তরফে জারি বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট বলা হয়েছে, সারফেসিং বা উপরের আস্তরণ হতে হবে অন্তত 40 মিলিমিটার পুরু, এবং কাজের পরবর্তী তিন বছরের মধ্যে কোনও ক্ষয়ক্ষতি ধরা পড়লে, তা সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারকেই ঠিক করতে হবে । রাজ্য পূর্ত দফতরের আওতায় রয়েছে প্রায় 20 হাজার কিলোমিটার রাস্তা, যার সম্প্রসারণ থেকে রক্ষণাবেক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত কাজের দায়িত্ব দফতরের ।
এর মধ্যে ইতিমধ্যেই 12 হাজার কিমি রাস্তা ডিএলপি-র আওতায় রয়েছে । অর্থাৎ, এই রাস্তার কাজ শেষ হওয়ার পর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোনও সমস্যার দায় ঠিকাদারেরই । বাকি প্রায় 8 হাজার কিমি রাস্তার মধ্যে, সাম্প্রতিক ভারী বর্ষায় প্রায় আড়াই হাজার কিমি রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে ।
দফতরের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, বর্ষার সময়ে রাস্তা মেরামত করলে তা দীর্ঘস্থায়ী হয় না । তাই বর্ষা শেষে যখন আবহাওয়া অনুকূলে, তখনই বড় আকারে রাস্তা মেরামতের কাজ শুরু হবে । এই মেরামতির আগে ডিএলপি বাড়ানোয় রাজ্যের রাস্তা ব্যবস্থাপনা আরও শক্ত ভিত পাবে বলেই মতো বিশেষজ্ঞদের ।
পরিকাঠামো বিশেষজ্ঞদের মতে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই পদক্ষেপ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ । রাস্তাঘাটের ক্ষয়ক্ষতির মূল কারণ প্রায়শই ত্রুটিপূর্ণ সারফেসিং বা নিম্নমানের কাজ । ঠিকাদারকে দীর্ঘমেয়াদি দায়িত্বে রাখলে তারা কাজের গুণমানের ব্যাপারে আরও সচেতন হবেন ।
একজন অবসরপ্রাপ্ত পূর্ত-কর্তা বলেন, "আগে কাজের মান খারাপ হলেও একবছর পর ঠিকাদারদের ওপর কোনও দায় থাকত না । এখন তিন বছরের মধ্যে রাস্তা ভাঙলে তার আর কোনও অজুহাত চলবে না ।" তিনি আরও বলেন, "একটি ভালো সারফেসিং সাধারণত তিন থেকে পাঁচ বছর টেকে । সেই হিসেবে এই নিয়ম বাস্তবসম্মত এবং রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণে খরচও অনেকটা কমবে ।"
সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন প্রকৌশল দফতরকে নির্দেশ পাঠানো হয়েছে বর্ষার ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তার তালিকা তৈরি করতে । বিশেষত উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা, নদিয়া, হাওড়া ও পশ্চিম মেদিনীপুরের একাধিক এলাকায় বড় আকারে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে । সেখানে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সারফেসিং ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ শুরু হবে ।
দফতরের আধিকারিকদের দাবি, এবার থেকে রাস্তা তৈরি বা সারফেসিংয়ের টেন্ডার ইস্যু করার সময়ই ঠিকাদারদের এই তিন বছরের দায় স্বীকার করতে হবে । এমনকি ডিএলপি চলাকালীন সময়ে রাস্তায় কোনও ক্ষতি ধরা পড়লে সেই রিপোর্ট সরাসরি জেলা প্রকৌশলী দফতরে জমা পড়বে এবং সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তা মেরামত করতে হবে ।
রাজ্যের এই নতুন সিদ্ধান্তে রাস্তা তৈরির কাজ যেমন আরও গুণমাননির্ভর হবে, তেমনই বর্ষায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার প্রবণতাও কমবে বলে আশা প্রশাসনের । পূর্তদফতরের শীর্ষকর্তার ভাষায়, "রাস্তা শুধুমাত্র তৈরি করাই যথেষ্ট নয়, সেটি দীর্ঘমেয়াদি টেকসই করতে হবে । সেই দিকেই এগোচ্ছে রাজ্য সরকার ।"