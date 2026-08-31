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রাজ্য সরকারের বহু দফতরে কর্মী নেই, এক বছরের মধ্যেই শূন্যপদ পূরণ !

আগামী মঙ্গলবারের মধ্যে প্রতিটি প্রশাসনিক দফতরকে নিজেদের শূন্যপদের রিপোর্ট জমা দেওয়ার কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । এমনটাই খবর নবান্ন সূত্রে ৷

Nabanna
নবান্ন (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 31, 2026 at 12:08 PM IST

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কলকাতা, 31 অগস্ট: সরকারি দফতরে কর্মীর আকাল দীর্ঘদিনের । তার জেরে দৈনন্দিন কাজ সামলাতে রীতিমতো হিমশিম খাচ্ছে প্রশাসন । ব্যাহত হচ্ছে সাধারণ মানুষের নাগরিক পরিষেবাও । এই স্থবিরতা কাটাতে এবার পদক্ষেপ করল রাজ্য সরকার ।

আগামী এক বছরের মধ্যে জরুরি ভিত্তিতে শূন্যপদ পূরণের উদ্যোগ নিল নবান্ন । ইতিমধ্যেই বিভিন্ন প্রশাসনিক দফতরের কাছে শূন্যপদের বিস্তারিত তালিকা চেয়ে নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে । নবান্ন সূত্রের খবর, কোন দফতরে ঠিক কত কর্মী প্রয়োজন, তার নিখুঁত হিসেব চাইছে সরকার । প্রশাসনের এক শীর্ষ কর্তার কথায়, "কোন দফতরে কত পদ খালি রয়েছে এবং আগামী এক বছরে কোন পদগুলিতে নিয়োগ দেওয়া সবচেয়ে বেশি দরকার, সেই তথ্যই তলব করা হয়েছে ।"

নবান্নে সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী মঙ্গলবারের মধ্যে প্রতিটি প্রশাসনিক দফতরকে নিজেদের শূন্যপদের রিপোর্ট জমা দেওয়ার কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । তবে সব শূন্যপদ এক ধাক্কায় পূরণ করার পথে হাঁটবে না রাজ্য । আপাতত শুধুমাত্র জরুরি ভিত্তিতে নিয়োগের পরিকল্পনা করা হয়েছে । সমস্ত প্রক্রিয়াটি চলবে ধাপে ধাপে । অর্থাৎ, যে পদগুলিতে কর্মী না-থাকলেই নয়, সেই পদগুলিকেই আপাতত সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে । দীর্ঘদিন রাজ্যে নিয়োগ থমকে থাকায় কর্মরত সরকারি কর্মীদের ওপর কাজের চাপ মারাত্মকভাবে বেড়েছে । দ্রুত সেই চাপ কমাতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল ।

এই সমস্ত প্রক্রিয়ায় মূল দায়িত্ব পালন করবে রাজ্যস্তরের ম্যানপাওয়ার ব়্যাশনালাইজেশন কমিটি । খুব শীঘ্রই তারা একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসতে চলেছে । তার আগেই দফতরগুলির কাছ থেকে শূন্যপদের যাবতীয় হিসেব হাতে পেতে চাইছে প্রশাসন । রিপোর্ট আসার পর সংশ্লিষ্ট দফতরের কাজের পরিধি এবং বর্তমান কর্মী সংখ্যার বিষয়টি চুলচেরা বিশ্লেষণ করবে এই কমিটি । কোথাও প্রয়োজনের তুলনায় বেশি কর্মী রয়েছেন, আবার কোথাও কর্মী সংখ্যা একেবারে তলানিতে-এমনটা যাতে না হয়, সেদিকে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে ।

বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, "সরকারি কর্মীর সংখ্যা এবং কাজের প্রয়োজনের মধ্যে সঠিক ভারসাম্য বজায় রাখা জরুরি ।" প্রতিটি দফতরের জমা দেওয়া রিপোর্ট এবং কমিটির চূড়ান্ত সুপারিশ পাওয়ার পরেই নিয়োগ সংক্রান্ত চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে রাজ্য । প্রশাসনের অন্দরে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে, দ্রুত নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করে সরকারি কাজে গতি আনাই এখন নবান্নের প্রধান লক্ষ্য ।

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GOVERNMENT JOBS RECRUITMENT
NABANNA
সরকারি চাকরিতে নিয়োগ
সরকারি কর্মী নিয়োগ
JOB RECRUITMENT

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