ডিসেম্বরের মধ্যে সিএএ-তে নাগরিকত্ব দিতে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পরই পদক্ষেপ নবান্নের
Citizenship under the CAA: রবিবার ঠাকুরনগরে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, ডিসেম্বরের মধ্য়েই আড়াই লক্ষ মতুয়া ও উদ্বাস্তু মানুষের হাতে নাগরিকত্ব তুলে দেওয়া হবে ৷
Published : November 2, 2026 at 9:51 PM IST
কলকাতা, 2 নভেম্বর: ঠাকুরনগরের সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর দেওয়া প্রতিশ্রুতি মতো কাজ শুরু করে দিল রাজ্য সরকার । চলতি বছরের 31 ডিসেম্বরের মধ্যে আড়াই লক্ষ মতুয়া ও উদ্বাস্তু মানুষের হাতে নাগরিকত্ব তুলে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে প্রশাসনিক তৎপরতা শুরু করল নবান্ন । সেই কাজের গতি বৃদ্ধি করতে দুই জেলায় বিশেষ দায়িত্বে পাঠানো হল 12 জন আইএএস প্রবেশনারকে ।
সোমবার রাজ্যের কর্মিবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দফতরের তরফে একটি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে । তাতে জানানো হয়েছে, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের (সিএএ) কাজকর্ম দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে উত্তর 24 পরগনা ও নদিয়া জেলায় আপাতত দু’মাসের জন্য এই তরুণ আমলাদের যুক্ত করা হচ্ছে ।
তাঁদের মধ্যে রোমিল দ্বিবেদী, মুদিতা বনসল, রভুল জয়সিংহ রেড্ডি, তেজস্ব, স্বামী সুনীল রামলিং এবং রজত যাদবকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে উত্তর 24 পরগনায় । অন্যদিকে নদিয়া জেলার কাজে যুক্ত করা হয়েছে ঋতিকা রথ, চোগলে অদিতি সঞ্জয়, অভিষেক চৌধুরী, মেঘনা চক্রবর্তী, সক্ষম ভাটিয়া এবং হিমাংশু ভাস্করকে । আগামী দু’মাস এই আধিকারিকেরা জেলা প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় রেখে সিএএ সংক্রান্ত আবেদনের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাবেন ।
রবিবার ঠাকুরনগরে গোঁসাই সম্মেলনে গিয়ে উদ্বাস্তু ও মতুয়া সমাজের জন্য এই সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । সভায় দাঁড়িয়ে তিনি আক্ষেপ প্রকাশ করে জানিয়েছিলেন, পশ্চিমবঙ্গে এ পর্যন্ত মাত্র 25 হাজার আবেদনকারী সিএএ আইনের মাধ্যমে নাগরিকত্ব পেয়েছেন। সেই প্রক্রিয়া এবার দ্রুত সম্পন্ন করতে চায় তাঁর প্রশাসন ।
প্রকাশ্য মঞ্চ থেকেই তিনি ঘোষণা করেন, “31 ডিসেম্বরের মধ্যে আড়াই লক্ষ আবেদনকারীর শুনানি দ্রুত শেষ করে তাঁদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে ।” একই সঙ্গে তিনি স্পষ্ট বার্তা দেন, সিএএ-র মাধ্যমে নাগরিকত্ব পাওয়ার পর প্রকৃত যোগ্য তফসিলি জাতিভুক্ত মানুষদের দ্রুত তফসিলি জাতির শংসাপত্র দেওয়ারও ব্যবস্থা করবে সরকার ।
বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যের পূর্বতন তৃণমূল সরকারের ভূমিকা নিয়ে সরাসরি ক্ষোভ উগরে দেন মুখ্যমন্ত্রী । নাম না করে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে তিনি বলেন, ‘‘দেশের অন্যান্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা এই নাগরিকত্ব আইন কার্যকর করার পথে হাঁটলেও পশ্চিমবঙ্গে শুরু থেকেই এর প্রবল বিরোধিতা করেছেন মমতা ।’’ তাঁর অভিযোগ, বিগত জমানায় মতুয়া সম্প্রদায়ের আর্থসামাজিক উন্নয়ন বা তাঁদের স্বার্থ সুরক্ষায় কোনও আন্তরিক কাজই করা হয়নি । বিরোধিতার রাজনীতি করে মতুয়া সমাজের বহু মানুষকে নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে বলেই তিনি অভিযোগ তোলেন ।
মুখ্যমন্ত্রীর সেই ঘোষণার ঠিক পরের দিনই নবান্নের এমন পদক্ষেপকে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহল । বিশেষ করে উত্তর 24 পরগনা এবং নদিয়া, এই দুই জেলাতেই উদ্বাস্তু ও মতুয়া মানুষের বসবাস সবচেয়ে বেশি । ফলে আবেদনপত্র যাচাই, শুনানি এবং আইনি নথি খতিয়ে দেখার জন্য বাড়তি প্রশাসনিক লোকবলের প্রয়োজন ছিল । সেই কারণেই রাজ্য ক্যাডারের 12 জন নবীন আধিকারিককে সরাসরি ময়দানে নামিয়ে দেওয়া হল ।
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