সরকারি দফতরগুলিতে নিয়োগে তৎপরতা, 3 জুনের মধ্যে শূন্যপদের রিপোর্ট চাইল নবান্ন
অর্থ দফতরের তৈরি করা নির্দিষ্ট এক্সেল স্প্রেডশিটে তিনটি ভাগে রিপোর্ট দিতে নির্দেশ প্রতিটি বিভাগকে ৷ নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে দিতে হবে ব্যাখ্যাও ৷
Published : May 23, 2026 at 9:29 PM IST
কলকাতা, 23 মে: রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি দফতরে দীর্ঘদিন ধরে থাকা শূন্যপদ পূরণে এবার কড়া পদক্ষেপ করছে নবান্ন ৷ প্রশাসনিক কাজে গতি আনতে এবং সাধারণ মানুষের কাছে সরকারি পরিষেবা আরও দ্রুত পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে রাজ্যজুড়ে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করার বড় উদ্যোগ নিয়েছে বিজেপি শাসিত রাজ্য সরকার ৷ সেই উদ্দেশ্যে আগামী 3 জুনের মধ্যে সমস্ত সরকারি বিভাগের কাছে শূন্যপদের পুঙ্খানুপুঙ্খ খতিয়ান বা ভ্যাকেন্সি স্ট্যাটাস রিপোর্ট তলব করল অর্থ দফতর ৷
জানা গিয়েছে, রাজ্যের অতিরিক্ত প্রধান সচিব, প্রধান সচিব থেকে শুরু করে সমস্ত সচিবদের উদ্দেশে এই মর্মে একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে অর্থ দফতরের তরফে ৷ ওই নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে যে রাজ্যের একাধিক সরকারি বিভাগে দীর্ঘদিন ধরে বহু পদ ফাঁকা পড়ে রয়েছে ৷ কর্মী সংখ্যার ঘাটতি থাকায় স্বাভাবিকভাবেই ব্যাহত হচ্ছে সরকারি কাজ ৷ দিনের পর দিন সাধারণ মানুষকে সরকারি অফিসে গিয়ে নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে ৷ তাই প্রশাসনিক পরিকাঠামোকে আরও মজবুত করতে এবং কাজের সার্বিক দক্ষতা বাড়ানোর জন্য ওই শূন্যপদগুলি দ্রুত পূরণ করা অত্যন্ত জরুরি বলে মনে করছে প্রশাসন ৷ বর্তমান পরিস্থিতিতে কোন দফতরে, কত কর্মী প্রয়োজন, সেই চিত্রটা পরিষ্কার করতেই এই সামগ্রিক পর্যালোচনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে৷
অর্থ দফতরের নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, চলতি বছরের 1 মে পর্যন্ত প্রতিটি প্রশাসনিক দফতরের অধীনে থাকা খালিপদের একটি সুনির্দিষ্ট এবং সংকলিত রিপোর্ট তৈরি করতে হবে ৷ নিয়ম মেনে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে নির্দিষ্ট ফরম্যাটে এই রিপোর্ট জমা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ গোটা প্রক্রিয়াটি ডিজিটাল মাধ্যমে অর্থাৎ অনলাইনেই সম্পন্ন করতে হবে ৷
অর্থ দফতরের দেওয়া একটি নির্দিষ্ট এক্সেল স্প্রেডশিটে এই তথ্য পূরণ করতে হবে প্রতিটি বিভাগকে ৷ ওই ফাইলের তিনটি আলাদা শিটে যথাক্রমে মূল দফতর, ডিরেক্টরেট অফিস এবং আঞ্চলিক অফিসগুলির শূন্যপদের বিবরণ আলাদা আলাদা করে তুলে ধরতে হবে ৷ বিজ্ঞপ্তিতে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, অর্থ দফতরের তৈরি করা এক্সেল ফরম্যাটের মূল নকশায় কোনোভাবেই কোনও বদল করা যাবে না ৷
এই বিজ্ঞপ্তির অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ দিক হল সরাসরি নিয়োগ প্রক্রিয়া ৷ নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, সরাসরি নিয়োগ বা ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্টের মাধ্যমে যে পদগুলি পূরণ করার প্রস্তাব দেওয়া হবে, তার সপক্ষে উপযুক্ত এবং পর্যাপ্ত যুক্তি দেখাতে হবে ৷ অর্থাৎ, কেন ওই পদটিতে সরাসরি কর্মী নিয়োগ প্রয়োজন, তার পূর্ণাঙ্গ যৌক্তিকতা ওই রিপোর্টে উল্লেখ থাকতে হবে ৷ দায়সারাভাবে বা অসম্পূর্ণ কোনও রিপোর্ট পাঠালে, তা গ্রাহ্য হবে না ৷ আগামী 3 জুনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট দফতরের প্রধান (HoD) বা নোডাল অফিসারের অফিশিয়াল ইমেল আইডি থেকে অর্থ দফতরের নির্দিষ্ট দু'টি ইমেলে এই রিপোর্টের সফট কপি পাঠাতে বলা হয়েছে ৷
নবান্নের তরফে এই গোটা নির্দেশিকাকে 'অত্যন্ত জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে ৷ ওয়াকিবহাল মহলের মতে, রাজ্যে দীর্ঘ সময় ধরে চলা কর্মসংস্থানের খরা কাটাতে সরকারের এই পদক্ষেপ অত্যন্ত অর্থবহ এবং ইতিবাচক ৷ দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন সরকারি দফতরে সেভাবে বড় কোনও নিয়োগ হয়নি ৷ ফলে চাকরির আশায় বসে রয়েছেন রাজ্যের বহু বেকার যুবক-যুবতী ৷
এই পরিস্থিতিতে নবান্নের এই বিজ্ঞপ্তি স্বাভাবিকভাবেই চাকরিপ্রার্থীদের মনে নতুন করে আশার আলো দেখাবে ৷ একদিকে যেমন নতুন করে কর্মসংস্থানের দরজা খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে, তেমনই অন্যদিকে শূন্যপদ পূরণ হলে সরকারি কাজকর্মে গতি আসবে বলে মনে করছে প্রশাসন ৷