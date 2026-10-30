25 বছরের ভোট-হিংসার হিসাব খুঁজছে নবান্ন ! নিহতের বাড়ির একজনকে সরকারি চাকরি দেওয়ার উদ্যোগ

25 বছরের ভোট-হিংসার হিসাব খুঁজছে নবান্ন ! নিহতের বাড়ির একজনকে সরকারি চাকরি দেওয়ার উদ্যোগ
Provide government job: নিহত ব্যক্তি যে দলেরই সমর্থক বা কর্মী হোন না কেন, নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ করলে তাঁর পরিবারের একজন সদস্য চাকরির সুযোগ পাবেন।
Published : October 30, 2026 at 6:00 PM IST
কলকাতা, 30 অক্টোবর: রাজ্যে গত 25 বছরের নির্বাচনী ও ভোট-পরবর্তী হিংসায় প্রাণ হারানো ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যকে সরকারি চাকরি দিতে এবার প্রশাসনিক তৎপরতা শুরু করল নবান্ন । নিহতদের পরিবারের একজন সদস্যকে চাকরি দেওয়ার নীতিগত সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে জেলাশাসকদের প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । সরকারের বার্তা, এই সুবিধা দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনও রাজনৈতিক দলের পরিচয় দেখা হবে না । নিহত ব্যক্তি যে দলেরই সমর্থক বা কর্মী হোন না কেন, নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ করলে তাঁর পরিবারের একজন সদস্য চাকরির সুযোগ পাবেন ।
প্রশাসনিক সূত্রের খবর, প্রস্তাবটি রাজ্য মন্ত্রিসভার অনুমোদন পেয়েছে । তবে, দীর্ঘ 25 বছরের ঘটনা খতিয়ে দেখে উপযুক্ত পরিবার চিহ্নিত করা এবং নিয়োগের ক্ষেত্রে যাতে কোনও আইনি জটিলতা তৈরি না হয়, সে জন্য আগেভাগেই আইনি পরামর্শ নেওয়া হয়েছে । আইন দফতরের অনুমোদনের পাশাপাশি বিশিষ্ট আইনজীবীদের মতামতও নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে । সবদিক খতিয়ে দেখেই সিদ্ধান্তটি কার্যকর করার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে । শীঘ্রই এ বিষয়ে সরকারি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সম্ভাবনা রয়েছে ।
জেলাশাসকদের হাতে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব
এই উদ্যোগ বাস্তবায়নে জেলা প্রশাসনকেই প্রধান দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে । বৃহস্পতিবার মুখ্যসচিব মনোজ কুমার আগরওয়াল জেলাশাসকদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করেন । বৈঠকের মূল বিষয় ছিল জনগণনা সংক্রান্ত প্রস্তুতি । সেই আলোচনার মধ্যেই ভোট ও ভোট-পরবর্তী হিংসায় নিহতদের পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর সরকারি সিদ্ধান্তের কথা জানান মুখ্যসচিব । সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলিকে চিহ্নিত করা এবং পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য জেলাশাসকদের প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে ।
নবান্নের বক্তব্য, পঞ্চায়েত, পুরসভা, বিধানসভা কিংবা লোকসভা- বিভিন্ন নির্বাচনে গত আড়াই দশকে রাজ্যের নানা প্রান্তে রাজনৈতিক সংঘর্ষ ও হিংসার ঘটনা ঘটেছে । তাতে প্রাণ হারিয়েছেন বহু মানুষ । সময়ের ব্যবধানে তাঁদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা, বর্তমান ঠিকানা খুঁজে বার করা এবং মৃত্যুর ঘটনার সঙ্গে নির্বাচনী হিংসার যোগ যাচাই করা সহজ কাজ নয় । তাই এই প্রক্রিয়ায় প্রশাসনিক নথি ও পুলিশি তথ্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে ।
সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন, তারপর আবেদন
প্রশাসনিক সূত্রে জানা যাচ্ছে, খুব শীঘ্রই সংবাদমাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিয়ে এই উদ্যোগের কথা জানানো হবে । নিহতদের পরিবারের সদস্যেরা জেলা প্রশাসনের কাছে চাকরির জন্য আবেদন করতে পারবেন । আবেদন জমা পড়ার পর সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশি রেকর্ড, মৃত্যুর নথি এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্য খতিয়ে দেখা হবে । প্রয়োজনে পুরনো মামলার নথিও পরীক্ষা করা হবে ।
যাচাইয়ের পর কোনও পরিবারের দাবি সত্য বলে প্রমাণিত হলে সেই পরিবারের একজন সদস্যকে সরকারি চাকরি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে । তবে, কোন ধরনের পদে নিয়োগ হবে, আবেদনকারীর শিক্ষাগত যোগ্যতা কতটা প্রয়োজন, বয়সের সীমা কী হবে এবং নিয়োগের ক্ষেত্রে অন্য কী কী শর্ত থাকবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। সরকারি বিজ্ঞপ্তিতেই সেই বিষয়গুলি জানানো হবে বলে প্রশাসনিক মহলের ইঙ্গিত ।
রাজনৈতিক তরজায় মানবিকতার প্রশ্ন
সরকারের এই উদ্যোগকে ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া সামনে এসেছে । বিজেপি নেতা দেবজিৎ সরকার একে মানবিক পদক্ষেপ হিসাবেই দেখছেন । তাঁর বক্তব্য, রাজনৈতিক হিংসা কোনওভাবে কাম্য নয় । এই ধরনের ঘটনায় যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন, তাঁদের পরিবারের পাশে দাঁড়ানো সরকারের দায়িত্ব । সেই দায়িত্ব পালনের উদ্যোগকে রাজনৈতিক কৌশল হিসাবে দেখা উচিত নয় বলেই মনে করেন তিনি ।
অন্যদিকে, সময়সীমা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে সিপিএম । দলের প্রবীণ নেতা সুজন চক্রবর্তীর প্রশ্ন, গত 25 বছরই বা কেন ? আরও দীর্ঘ সময়ের রাজনৈতিক হিংসার ঘটনাগুলি কেন বিবেচনায় আসবে না ? তাঁর বক্তব্য, সময়সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়ার ফলে অনেক পরিবার এই সুবিধার বাইরে থেকে যেতে পারে ।
এই বিতর্কের কেন্দ্রে রয়েছে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, পঞ্চায়েত থেকে লোকসভা, ভোটের দিন থেকে ভোটের পরের সংঘর্ষ, কোন কোন ধরনের মৃত্যুর ঘটনা এই প্রকল্পের আওতায় আসবে, তা সরকারি নির্দেশিকায় স্পষ্ট করার দাবি উঠেছে । একই সঙ্গে পুরনো ঘটনার ক্ষেত্রে পুলিশি তদন্ত ও নথির ভিত্তিতে কী ভাবে দায় নির্ধারণ করা হবে, সেটিও গুরুত্বপূর্ণ ।
পুরনো ক্ষত, নতুন প্রশাসনিক পরীক্ষা
রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় দীর্ঘদিন ধরেই রাজনৈতিক সংঘর্ষের ইতিহাস রয়েছে । মুর্শিদাবাদ, মালদহ, দুই মেদিনীপুর, দুই 24 পরগনা-সহ একাধিক এলাকায় বিভিন্ন সময়ে নির্বাচনী সংঘর্ষে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে । নিহতদের অনেক পরিবারের আর্থিক পরিস্থিতিও সময়ের সঙ্গে বদলেছে । কারও পরিবারে উপার্জনক্ষম সদস্য আর নেই, কারও আবার বহু বছর ধরে ন্যায়বিচার ও সরকারি সহায়তার অপেক্ষায় । সেই পরিবারগুলিকে চিহ্নিত করে সাহায্যের আওতায় আনা প্রশাসনের কাছে বড় পরীক্ষা হতে চলেছে ।
সব মিলিয়ে, ভোটের হিংসায় নিহতদের পরিবারের জন্য সরকারি চাকরির উদ্যোগকে বাস্তবে রূপ দিতে প্রস্তুতি শুরু হয়েছে নবান্নে । এখন নজর সরকারি বিজ্ঞপ্তির দিকে । তাতেই পরিষ্কার হবে, গত আড়াই দশকের কোন কোন ঘটনার ক্ষেত্রে নিহতহের পরিবার এই সুবিধা পাবে এবং চাকরি পাওয়ার জন্য কী কী যোগ্যতা ও নথি প্রয়োজন হবে ।