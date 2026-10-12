রাজ্য প্রশাসনে ফের রদবদল, বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগমের নতুন দায়িত্বে মুক্তা আর্য

রাজ্য প্রশাসনে ফের রদবদল, বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগমের নতুন দায়িত্বে মুক্তা আর্য
Administration reshuffle: রাজ্যের কর্মিবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দফতরের আইএএস সেলের তরফ থেকে একটি আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে ।
Published : October 12, 2026 at 7:35 PM IST
কলকাতা, 12 অক্টোবর: রাজ্য প্রশাসনে ফের বড়সড় রদবদল । সোমবার শীর্ষ স্তরের চারজন আইএএস আধিকারিকের দায়িত্ব বদল করেছে নবান্ন । রাজ্যের কর্মিবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দফতরের আইএএস সেলের তরফ থেকে 12 অক্টোবর একটি আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয় । প্রশাসনিক কাজে আরও গতি আনতে এবং পরিষেবা উন্নত করতেই নবান্নের তরফে শীর্ষ স্তরে এই রদবদলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল ।
সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনটি ঘটেছে রাজ্যের বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে । 2008 ব্যাচের আইএএস আধিকারিক মুক্তা আর্যকে পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগমের (ডব্লিউবিপিডিসিএল) চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর পদে নিয়ে আসা হয়েছে । এর আগে তিনি রাজ্যের সুন্দরবন বিষয়ক দফতরের সচিব হিসেবে কাজ সামলাচ্ছিলেন । বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং সামগ্রিক পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে রাজ্যের এই নিগম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিভাগ । তাই মুক্তা আর্যর এই নতুন পদপ্রাপ্তি প্রশাসনিক দিক থেকে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ ।
তাঁর ছেড়ে যাওয়া পদে আনা হয়েছে 2010 ব্যাচের আইএএস আধিকারিক শশাঙ্ক শেঠিকে । এখন থেকে তিনিই সুন্দরবন বিষয়ক দফতরের নতুন সচিব হিসেবে দায়িত্ব সামলাবেন । এর আগে শশাঙ্ক নেতাজি সুভাষ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত ডিরেক্টর জেনারেল পদে কর্মরত ছিলেন । সুন্দরবন এলাকার উন্নয়ন এবং সেখানকার সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের মতো সংবেদনশীল প্রশাসনিক কাজগুলি এখন তাঁরই তত্ত্বাবধানে থাকবে ।
এর পাশাপাশি, বদল এসেছে রাজ্যের কৃষি এবং প্রাণিসম্পদ বিকাশ দফতরেও । 1997 সালের আইএএস ব্যাচের প্রবীণ আধিকারিক ওঙ্কার সিং মীনাকে কৃষি দফতরের প্রধান সচিবের পদ থেকে বদলি করা হয়েছে । নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, তিনি এখন থেকে প্রাণিসম্পদ বিকাশ দফতরের প্রধান সচিবের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন । এতদিন রাজ্যের কৃষি দফতরের মতো একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের শীর্ষে ছিলেন তিনি ।
অন্যদিকে, 2010 ব্যাচের আইএএস আধিকারিক অরবিন্দ কুমার মীনাকেও নতুন দায়িত্ব দিয়েছে রাজ্য সরকার । এতদিন তিনি সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা (এমএ অ্যান্ড এমই) দফতরের সচিব পদে কর্মরত ছিলেন । নতুন নির্দেশিকায় তাঁকে আদিবাসী উন্নয়ন বা ট্রাইবাল ডেভেলপমেন্ট দফতরের সচিব হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে । রাজ্যের আদিবাসী সম্প্রদায়ের সার্বিক উন্নয়ন ও বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প রূপায়ণের ক্ষেত্রে এই দফতরটি রাজ্য সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকারের জায়গা ।
সোমবার নবান্নের সাততলা থেকে জারি হওয়া এই বিজ্ঞপ্তিতে স্বাক্ষর করেছেন কর্মিবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দফতরের প্রধান সচিব সুরেন্দ্র গুপ্ত । রাজ্যপালের নির্দেশানুসারেই এই বদলি কার্যকর করা হয়েছে । বদলির কারণ সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট ভাষায় জানানো হয়েছে, "জনস্বার্থে এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষেই এই নির্দেশিকা জারি করা হচ্ছে ।"
নির্দেশিকায় আরও বলা হয়েছে, অবিলম্বে এই বদলি কার্যকর হবে এবং পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এই চার আধিকারিক নিজেদের নতুন পদেই বহাল থাকবেন ।