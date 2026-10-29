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শোভনদেবের কাছে মিষ্টিমুখের পরেই কাজল শেখের নিরাপত্তা প্রত্যাহার নবান্নের

TMC MLA Kajal Sheikh Security Withdraw: ঋতব্রতপন্থী তৃণমূল বিধায়ক কাজল শেখ মমতা তৃণমূল বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের কাছে মিষ্টি খেতেই কি নিরাপত্তা প্রত্যাহার, উঠছে প্রশ্ন ৷

Birbhum Hansan assembly TMC MLA Kajal Sheikh
বীরভূমের হাঁসন বিধানসভার তৃণমূল বিধায়ক কাজল শেখ (ফাইল ছবি - ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 29, 2026 at 3:50 PM IST

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নানুর, 29 অক্টোবর: শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের কাছে বিজয়ার মিষ্টি খাওয়ার পরেই কাজল শেখের দেহরক্ষী প্রত্যাহার করে নিল নবান্ন ৷ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় পন্থী হিসাবে পরিচিত ছিলেন হাঁসন বিধানসভার বিধায়ক ফায়জুল হক ওরফে কাজল শেখ । বিধানসভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পন্থী শোভনদেবের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতেই শিবির বদলের জল্পনা শুরু হয়েছিল ৷ এরপরেই কাজলের দুই দেহরক্ষী প্রত্যাহার করে নেওয়া হল ৷

কিন্তু, বিধায়ক হিসাবে একজন দেহরক্ষী প্রাপ্ত হলেও দেখা গেল সম্পূর্ণ নিরাপত্তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে । অর্থাৎ, এই মুহূর্তে বিধায়ক কাজল শেখের কোনও নিরাপত্তা নেই ৷ এই প্রসঙ্গে তৃণমূল বিধায়ক বলেন,"বিজয়ার মিষ্টি খেয়েছি তাই দু'জন সিকিউরিটিকে সরিয়ে দেওয়া হল ।"

কাজল শেখের নিরাপত্তা প্রত্যাহারের বিষয়ে বিজেপির বীরভূম সাংগঠনিক জেলা সভাপতির বক্তব্য (ইটিভি ভারত)

বরাবরই বীরভূম জেলার রাজনীতিতে অনুব্রত মণ্ডলের যুযুধান হিসাবে পরিচিত নানুরের ফায়জুল হক ওরফে কাজল শেখ । গরুপাচার ও আর্থিক তছরূপের মামলায় অনুব্রত গ্রেফতার হওয়ার পর লাল মাটির জেলায় আরও শক্ত হয়েছিল কাজলের শেকড় । তৃণমূল আমলের শেষ পঞ্চায়েত নির্বাচনে জেলা আসনে জয়লাভ করে সভাধিপতি হয়েছিলেন তিনি ৷ এরপরেই কাজলকে ওয়াই ক্যাটাগরির নিরাপত্তা দেওয়া হয় ৷ সামনে পিছনে পাইলট ও স্কট গাড়ি-সহ সশস্ত্র নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন থাকত তাঁর নিরাপত্তায় । পরে সেই নিরাপত্তা বৃদ্ধি করে ওয়াই প্ল্যাস ক্যাটাগরি করা হয় ৷ কমপক্ষে 15 জন পুলিশকর্মী সর্বদা কাজল শেখের কনভয়ের দায়িত্বে থাকত ৷

TMC MLA Kajal Sheikh Security Removes
নিরাপত্তারক্ষী থাকাকালীন দলীয় বৈঠকে কাজল শেখ (ইটিভি ভারত)

সদ্য বীরভূমের হাঁসন বিধানসভা থেকে তৃণমূল-কংগ্রেসের টিকিটে জয়লাভ করে বিধায়ক হন কাজল ৷ কিন্তু, রাজ্যে পালাবদলের পরেই কাজলের সমস্ত ওয়াই ক্যাটাগরির নিরাপত্তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় ৷ পরিবর্তে চারজন সশস্ত্র নিরাপত্তারক্ষী দেওয়া হয় ৷ 4 অগস্ট কাজল শেখের বিরুদ্ধে জেলা পরিষদে অনাস্থা আনে 19 জন সদস্য ৷ অনাস্থা প্রস্তাবের বৈঠকের আগেই 20 অগস্ট কাজল শেখ জেলা পরিষদের পদ থেকে ইস্তফা দেন ৷ তারপরেই কাজলের সমস্ত নিরাপত্তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় ৷

TMC MLA Kajal Sheikh Security remove
নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রচার মঞ্চে কাজল শেখ (ইটিভি ভারত)

কিন্তু, রাজ্যে বিজেপি সরকার আসতেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলে ভাঙন ধরে ৷ সেই সময় বিধায়ক কাজল শেখকে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরে দেখা গিয়েছিল ৷ আর এরপরেই কাজলকে ফের দু'জন দেহরক্ষী দেওয়া হয় ৷ তবে 28 অক্টোবর বিধানসভায় মমতাপন্থী তৃণমূল বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে বিজয়ার মিষ্টি খেতে দেখা যায় বিধায়ক কাজল শেখকে ৷ চোপড়ার বিধায়ক হামিদুল রহমান ও এন্টালি বিধানসভার বিধায়ক সন্দীপন সাহা ইতিমধ্যে মমতা শিবিরে আস্থা রেখেছেন ৷ তার পরপরেই ঋতব্রতপন্থী তৃণমূল বিধায়ক কাজল শেখ বিধানসভায় শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের হাতে মিষ্টিমুখ করেন ৷ আর এতেই শিবির বদলের জল্পনা তুঙ্গে ওঠে ৷ এর পরিণাম হিসাবে দেখা গেল এদিন কাজল শেখের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা দুই দেহরক্ষী প্রত্যাহার করে নিল নবান্ন ।

TMC MLA Kajal Sheikh Security Removes
দলীয় কার্যালয়ে হাঁসনের তৃণমূল বিধায়ক (ইটিভি ভারত)

এই প্রসঙ্গে বিজেপির বীরভূম সাংগঠনিক জেলা সভাপতি উদয় শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "কাজল শেখের নিরাপত্তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে । নিরাপত্তার বিষয়টি সম্পূর্ণ প্রশাসনিক বিষয় । সরকার বুঝেছে হয়ত তাই তুলে নিয়েছে ৷ তবে কাজল শেখের নিরাপত্তার কী দরকার । ভাইজানের তো অনেক ভক্ত ৷"

TAGGED:

KAJAL SHEIKH SECURITY REMOVES
কাজল শেখের নিরাপত্তা প্রত্যাহার
হাসন বিধানসভার তৃণমূল বিধায়ক কাজল
NABANNA ON KAJAL SHEIKH SECURITY

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