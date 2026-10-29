শোভনদেবের কাছে মিষ্টিমুখের পরেই কাজল শেখের নিরাপত্তা প্রত্যাহার নবান্নের
TMC MLA Kajal Sheikh Security Withdraw: ঋতব্রতপন্থী তৃণমূল বিধায়ক কাজল শেখ মমতা তৃণমূল বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের কাছে মিষ্টি খেতেই কি নিরাপত্তা প্রত্যাহার, উঠছে প্রশ্ন ৷
Published : October 29, 2026 at 3:50 PM IST
নানুর, 29 অক্টোবর: শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের কাছে বিজয়ার মিষ্টি খাওয়ার পরেই কাজল শেখের দেহরক্ষী প্রত্যাহার করে নিল নবান্ন ৷ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় পন্থী হিসাবে পরিচিত ছিলেন হাঁসন বিধানসভার বিধায়ক ফায়জুল হক ওরফে কাজল শেখ । বিধানসভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পন্থী শোভনদেবের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতেই শিবির বদলের জল্পনা শুরু হয়েছিল ৷ এরপরেই কাজলের দুই দেহরক্ষী প্রত্যাহার করে নেওয়া হল ৷
কিন্তু, বিধায়ক হিসাবে একজন দেহরক্ষী প্রাপ্ত হলেও দেখা গেল সম্পূর্ণ নিরাপত্তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে । অর্থাৎ, এই মুহূর্তে বিধায়ক কাজল শেখের কোনও নিরাপত্তা নেই ৷ এই প্রসঙ্গে তৃণমূল বিধায়ক বলেন,"বিজয়ার মিষ্টি খেয়েছি তাই দু'জন সিকিউরিটিকে সরিয়ে দেওয়া হল ।"
বরাবরই বীরভূম জেলার রাজনীতিতে অনুব্রত মণ্ডলের যুযুধান হিসাবে পরিচিত নানুরের ফায়জুল হক ওরফে কাজল শেখ । গরুপাচার ও আর্থিক তছরূপের মামলায় অনুব্রত গ্রেফতার হওয়ার পর লাল মাটির জেলায় আরও শক্ত হয়েছিল কাজলের শেকড় । তৃণমূল আমলের শেষ পঞ্চায়েত নির্বাচনে জেলা আসনে জয়লাভ করে সভাধিপতি হয়েছিলেন তিনি ৷ এরপরেই কাজলকে ওয়াই ক্যাটাগরির নিরাপত্তা দেওয়া হয় ৷ সামনে পিছনে পাইলট ও স্কট গাড়ি-সহ সশস্ত্র নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন থাকত তাঁর নিরাপত্তায় । পরে সেই নিরাপত্তা বৃদ্ধি করে ওয়াই প্ল্যাস ক্যাটাগরি করা হয় ৷ কমপক্ষে 15 জন পুলিশকর্মী সর্বদা কাজল শেখের কনভয়ের দায়িত্বে থাকত ৷
সদ্য বীরভূমের হাঁসন বিধানসভা থেকে তৃণমূল-কংগ্রেসের টিকিটে জয়লাভ করে বিধায়ক হন কাজল ৷ কিন্তু, রাজ্যে পালাবদলের পরেই কাজলের সমস্ত ওয়াই ক্যাটাগরির নিরাপত্তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় ৷ পরিবর্তে চারজন সশস্ত্র নিরাপত্তারক্ষী দেওয়া হয় ৷ 4 অগস্ট কাজল শেখের বিরুদ্ধে জেলা পরিষদে অনাস্থা আনে 19 জন সদস্য ৷ অনাস্থা প্রস্তাবের বৈঠকের আগেই 20 অগস্ট কাজল শেখ জেলা পরিষদের পদ থেকে ইস্তফা দেন ৷ তারপরেই কাজলের সমস্ত নিরাপত্তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় ৷
কিন্তু, রাজ্যে বিজেপি সরকার আসতেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলে ভাঙন ধরে ৷ সেই সময় বিধায়ক কাজল শেখকে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরে দেখা গিয়েছিল ৷ আর এরপরেই কাজলকে ফের দু'জন দেহরক্ষী দেওয়া হয় ৷ তবে 28 অক্টোবর বিধানসভায় মমতাপন্থী তৃণমূল বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে বিজয়ার মিষ্টি খেতে দেখা যায় বিধায়ক কাজল শেখকে ৷ চোপড়ার বিধায়ক হামিদুল রহমান ও এন্টালি বিধানসভার বিধায়ক সন্দীপন সাহা ইতিমধ্যে মমতা শিবিরে আস্থা রেখেছেন ৷ তার পরপরেই ঋতব্রতপন্থী তৃণমূল বিধায়ক কাজল শেখ বিধানসভায় শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের হাতে মিষ্টিমুখ করেন ৷ আর এতেই শিবির বদলের জল্পনা তুঙ্গে ওঠে ৷ এর পরিণাম হিসাবে দেখা গেল এদিন কাজল শেখের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা দুই দেহরক্ষী প্রত্যাহার করে নিল নবান্ন ।
এই প্রসঙ্গে বিজেপির বীরভূম সাংগঠনিক জেলা সভাপতি উদয় শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "কাজল শেখের নিরাপত্তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে । নিরাপত্তার বিষয়টি সম্পূর্ণ প্রশাসনিক বিষয় । সরকার বুঝেছে হয়ত তাই তুলে নিয়েছে ৷ তবে কাজল শেখের নিরাপত্তার কী দরকার । ভাইজানের তো অনেক ভক্ত ৷"