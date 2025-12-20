মলাটবন্দি 15 বছরের কাজের খতিয়ান, 6 ভাষায় রিপোর্ট কার্ড প্রকাশ নবান্নের

মলাটবন্দি 15 বছরের কাজের খতিয়ান, 6 ভাষায় রিপোর্ট কার্ড প্রকাশ নবান্নের
উন্নয়নের পাঁচালি'র কথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই জানিয়েছিলেন ৷ এবার তা বই আকারে প্রকাশ করল নবান্ন ৷ 6টি ভাষায় এই রিপোর্ট কার্ড প্রকাশিত হয়েছে ৷
Published : December 20, 2025 at 11:52 AM IST
কলকাতা, 20 ডিসেম্বর: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জমানায় গত দেড় দশকে বাংলা ঠিক কতটা এগিয়েছে ? শিক্ষা থেকে স্বাস্থ্য, কিংবা নারী সুরক্ষা থেকে গ্রামীণ পরিকাঠামো— কোন কোন ক্ষেত্রে কী কী সাফল্য এসেছে ? রাজ্য সরকারের সেই যাবতীয় কাজের হিসেব এবার মলাটবন্দি হয়ে এল সাধারণ মানুষের সামনে । শুক্রবার নবান্ন থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হল রাজ্য সরকারের রিপোর্ট কার্ড— উন্নয়নের পাঁচালি । রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ এদিন সাংবাদিক বৈঠক করে এই বিশেষ পুস্তকটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন । মুখ্যসচিব ছাড়াও এদিন উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী, অর্থসচিব প্রভাত মিশ্র-সহ প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরা ।
বইটি প্রকাশের সময় মুখ্যসচিব স্পষ্ট করেন, কেন এই বিশেষ উদ্যোগ । তিনি জানান, 2 ডিসেম্বর মুখ্যমন্ত্রী এই রিপোর্ট কার্ড রিলিজ করেছিলেন । তাঁর নির্দেশ ছিল, সেই তথ্যগুলিকে গুছিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়ে সাধারণ মানুষের হাতে তুলে দেওয়ার । সেই নির্দেশ মেনেই তৈরি হয়েছে উন্নয়নের পাঁচালি । তবে গত কয়েকদিনে নানা প্রশাসনিক ব্যস্ততা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের (ঘূর্ণিঝড় ফেনজল পরবর্তী পরিস্থিতি ইঙ্গিতপূর্ণ) কারণে এই প্রেস মিট করতে কিছুটা দেরি হয়েছে বলেও স্বীকার করে নেন তিনি ।
বইটিতে মূলত 2011 সালে পালাবদলের পর থেকে 2025 সাল পর্যন্ত রাজ্য সরকারের সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরা হয়েছে । তবে সময়কাল নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এদিন সংযোজন করেন মুখ্যসচিব । তিনি বলেন, "আমরা বলছি 15 বছর, কিন্তু বইয়ের ভিতর আমরা উল্লেখ করেছি— আসলে এটা 14 বছর 6 মাসের খতিয়ান । সরকার পরিচালনার এই দীর্ঘ সময়ে আর্থ-সামাজিক কাঠামোয় কী পরিবর্তন এসেছে, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ রয়েছে এখানে ।"
উন্নয়নের পাঁচালি-তে নারী ক্ষমতায়ন, সামাজিক সুরক্ষা, স্বাস্থ্যসাথীর মতো প্রকল্প, কৃষকদের উন্নয়ন, শিল্পায়ন, সংখ্যালঘু কল্যাণ এবং পর্যটন শিল্পের বিকাশের মতো বিষয়গুলিকে আলাদা আলাদা অধ্যায়ে ভাগ করে দেখানো হয়েছে । রয়েছে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের ব্যয়ের হিসেব এবং উপভোক্তাদের পরিসংখ্যানও । প্রশাসনের দাবি, এটি শুধুমাত্র একটি বই নয়, এটি রাজ্যের সামগ্রিক রূপান্তরের একটি ঐতিহাসিক দলিল ।
রাজ্যের সব অংশের মানুষের কাছে যাতে এই উন্নয়নের বার্তা পৌঁছয়, তার জন্য বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে ভাষায় । মুখ্যসচিব জানান, শুধু বাংলা বা ইংরেজি নয়, মোট 6টি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে উন্নয়নের পাঁচালি । এর ফলে রাজ্যের হিন্দিভাষী, উর্দুভাষী বা নেপালিভাষী মানুষরাও সহজেই সরকারের কাজের খতিয়ান জানতে পারবেন । পাশাপাশি, ভিনরাজ্যের মানুষের কাছেও বাংলার উন্নয়ন মডেল তুলে ধরা সহজ হবে ।
ডিজিটাল ইন্ডিয়ার যুগে পাঠকদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে এই বইয়ের ই-ভার্সন বা সফট কপিও উপলব্ধ করা হয়েছে । মুখ্যসচিব বলেন, "সফট কপিও ডাউনলোড করা যাবে । আমাদের ওয়েবসাইটগুলোতে আমরা দিয়ে দেব, যেখান থেকে সাধারণ মানুষ বা আগ্রহীরা এটি ডাউনলোড করে নিতে পারেন ।" অর্থাৎ, স্মার্টফোনের এক ক্লিকেই এখন জানা যাবে গত দেড় দশকে রাজ্যের অগ্রগতির খতিয়ান ।
নবান্ন সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই রাজ্যের প্রতিটি ব্লকে ব্লকে এই উন্নয়নের পাঁচালি পৌঁছে দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে । সরকারের লক্ষ্য, স্বচ্ছতার সঙ্গে নিজেদের কাজের হিসেব জনগণের দরবারে পেশ করা । লোকসভা ভোটের আগে বা পরে বিরোধীরা যখনই উন্নয়নের প্রশ্নে সরকারকে বিঁধেছে, তখনই মুখ্যমন্ত্রী পাল্টা পরিসংখ্যান দিয়ে জবাব দিয়েছেন । এবার সেই পরিসংখ্যানকেই বইয়ের আকারে স্থায়ী রূপ দিল নবান্ন ।
গত 2 ডিসেম্বর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই তাঁর সরকারের পনেরো বছরের কাজের খতিয়ান বা রিপোর্ট কার্ড প্রকাশ করেছিলেন । সেই রিপোর্ট কার্ডটিকেই এবার আরও বিস্তারিত আকারে এবং প্রামাণ্য নথির রূপ দিয়ে বই আকারে প্রকাশ করল রাজ্য প্রশাসন ।