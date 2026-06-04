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সমবায় সপ্তাহের অনুষ্ঠানে সমিতির সদস্যদের এবার স্বচ্ছতার পাঠ দেবে নবান্ন

রাজ্যের সমবায় সমিতিগুলিতে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ ভূরি ভূরি। যার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যাবস্থা নেওয়া হবে ৷ সেই কারণেই সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানে স্বচ্ছতার পাঠ পড়ানোর সিদ্ধান্ত নবান্নের ৷

COOPERATIVE WEEK PROGRAM
নবান্ন (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 4, 2026 at 11:47 AM IST

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কলকাতা, 4 জুন: রাজ্যের সমবায় সমিতিগুলির কার্যপ্রণালীতে আরও স্বচ্ছতা ৷ জবাবদিহি এবং পেশাদারিত্ব আনতে এবার বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করল রাজ্য সরকার। আসন্ন 'সমবায় সপ্তাহ' কর্মসূচিতে রাজ্যের প্রতিটি সমবায় সমিতির সদস্যদের প্রশাসনিক ও আর্থিক স্বচ্ছতার পাঠ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল নবান্ন ৷ সমবায় ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ দুর্নীতিমুক্ত করা এবং সাধারণ মানুষের কাছে এই ব্যবস্থাকে আরও বেশি নির্ভরযোগ্য করতেই রাজ্য সরকারের এই নয়া উদ্যোগ।

সমবায় সমিতিগুলি রাজ্যের গ্রামীণ অর্থনীতির অন্যতম মূল চালিকাশক্তি। কৃষকদের সঠিক সময়ে কৃষিঋণ প্রদান, ন্যায্যমূল্যে সার ও উন্নতমানের বীজ সরবরাহ করা এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের আর্থিক সহায়তার ক্ষেত্রে সমবায়গুলির ভূমিকা অপরিসীম।

বিশেষ করে বাংলার প্রত্যন্ত গ্রামগুলোতে সমবায় ব্যাঙ্ক এবং কৃষি ঋণদানকারী সমিতিগুলিই সাধারণ কৃষকদের ভরসার মূল জায়গা। কিন্তু গত কয়েক বছরে রাজ্যের বিভিন্ন সমবায় সমিতির বিরুদ্ধে আর্থিক অনিয়ম, স্বজনপোষণ এবং দুর্নীতির একাধিক অভিযোগ সামনে এসেছে ৷ বেশ কিছু ক্ষেত্রে সাধারণ গ্রাহক এবং কৃষকরা প্রতারিত হয়েছেন বলেও অভিযোগ জমা পড়েছে রাজ্যের সমবায় দফতর ও নবান্নে। এই নেতিবাচক পরিস্থিতি সামাল দিতে এবং সমবায়ের হৃত গৌরব ফেরাতেই এবার তৃণমূল স্তর থেকে কড়া ও সচেতনতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করছে রাজ্য প্রশাসন।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি বছর সমবায় সপ্তাহের অনুষ্ঠানগুলিকে শুধুমাত্র প্রথাগত উদযাপনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হবে না। ঐতিহ্যগতভাবে, সমবায় সপ্তাহ সাধারণত বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, সাধারণ আলোচনা সভা এবং সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরার মাধ্যমেই পালিত হয়ে থাকে ৷ তবে সাম্প্রতিক সময়ে সমবায় ক্ষেত্রে ওঠা একের পর এক দুর্নীতির অভিযোগের কারণে সরকার এবার ছকভাঙা পথে হাঁটার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷ ঠিক করা হয়েছে, প্রতিটি জেলায়, মহকুমায় এবং ব্লকস্তরে সমবায় সমিতির আধিকারিক ও সাধারণ সদস্যদের নিয়ে বিশেষ কর্মশালা বা ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হবে ৷ এই কর্মশালাগুলিতে মূলত 'স্বচ্ছতা' এবং 'দুর্নীতি প্রতিরোধ'-এর ওপর জোর দেওয়া হবে।

কীভাবে সমবায় সমিতিগুলির দৈনন্দিন আর্থিক লেনদেনের হিসেব নিখুঁত রাখতে হবে, বার্ষিক অডিট বা নিরীক্ষণের ক্ষেত্রে কী কী আইনি নিয়ম মেনে চলতে হবে এবং কীভাবে সাধারণ সদস্যদের কাছে সমিতির সমস্ত আয়-ব্যয়ের তথ্য পরিষ্কারভাবে তুলে ধরতে হবে, সেই বিষয়ে বিস্তারিত প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। নবান্নের নির্দেশিকা অনুযায়ী, সমবায়ের সদস্যদের বোঝানো হবে যে এই প্রতিষ্ঠানটি সম্পূর্ণরূপে তাঁদের নিজেদের, তাই এর স্বচ্ছতা বজায় রাখার এবং দুর্নীতি রোখার প্রাথমিক দায়িত্বও তাঁদেরই।

বিশেষ করে প্রাথমিক কৃষি সমবায় সমিতিগুলির ভূমিকা নিয়ে গ্রামাঞ্চলে প্রায়শই ক্ষোভ দেখা যায়। ঋণ মঞ্জুর করার ক্ষেত্রে স্বজনপোষণ বা প্রকৃত কৃষকদের বদলে ভুয়ো নামে ঋণ পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ নতুন কিছু নয়। সমবায় দফতর চাইছে, এই ধরনের আর্থিক দুর্নীতি সমূলে উৎপাটন করতে। প্রশাসন মনে করছে, সদস্যরা যদি নিজেদের অধিকার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হন এবং সমিতির নিয়মকানুন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা রাখেন, তবে পরিচালন পর্ষদের পক্ষে কোনও রকম কারচুপি করা কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়বে।

প্রশাসনিক সূত্রের খবর, স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি সমবায় সমিতিগুলিতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর উপরেও জোর দিচ্ছে নবান্ন ৷ সমস্ত হিসেবনিকেশ খাতা-কলমের পরিবর্তে ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করার বিষয়ে কড়া বার্তা দেওয়া হবে এই সমবায় সপ্তাহে। যাতে যে কোনও সময় সমিতির আর্থিক লেনদেন অনলাইনে যাচাই করা সম্ভব হয়। নবান্নের শীর্ষ কর্তারা মনে করছেন, কোর ব্যাঙ্কিং এবং ডিজিটাল ব্যবস্থার মাধ্যমে সমবায়ে দুর্নীতি অনেকাংশেই ঠেকানো সম্ভব হবে।

নবান্নের এক পদস্থ আধিকারিকের কথায়, "সমবায় ব্যবস্থা গ্রামীণ অর্থনীতিতে সাধারণ মানুষের শেষ ভরসার জায়গা। সেখানে কোনও রকম আর্থিক বেনিয়ম বরদাস্ত করা হবে না। এই সমবায় সপ্তাহের মাধ্যমেই আমরা স্পষ্ট বার্তা দিতে চাই যে, দুর্নীতিমুক্ত এবং স্বচ্ছ সমবায় প্রশাসনই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য।"

এই সচেতনতা প্রচারের পাশাপাশি, সঠিক সময়ে বার্ষিক সাধারণ সভা করা এবং নিয়ম মেনে অডিট রিপোর্ট পেশ করার বিষয়েও কড়া নির্দেশিকা জারি করতে চলেছে সরকার। রাজ্যের অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা নবান্নের এই পদক্ষেপকে অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং বাস্তবমুখী বলে মনে করছেন। আপাতত এই সমবায় সপ্তাহকে সামনে রেখে নবান্ন কীভাবে স্বচ্ছতার পাঠ তৃণমূল স্তর পর্যন্ত পৌঁছে দেয়, এখন সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে রাজ্যের ওয়াকিবহাল মহল।

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NABANNA
সমবায় সপ্তাহ
COOPERATIVE SOCIETIES
সমবায় সমিতি
COOPERATIVE WEEK PROGRAM

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